Trong bối cảnh hạ tầng sạc truyền thống tại các đô thị lớn đang quá tải, giải pháp công nghệ "robot sạc thông minh" đang tạo nên cuộc cách mạng tại Trung Quốc.

Video: Robot sạc thông minh cho xe điện tại Trung Quốc.

Thay vì yêu cầu người dùng phải đưa xe đi tìm trụ sạc, những thiết bị tự hành này sẽ chủ động tìm đến vị trí xe đỗ để cung cấp năng lượng. Đây được xem là phương án tối ưu cho các khu dân cư cũ, nơi quỹ đất hạn hẹp và lưới điện không đủ khả năng nâng cấp để lắp đặt các trạm sạc cố định công suất lớn.

Cơ chế vận hành của "pin sạc dự phòng" di động khổng lồ

Tại khu dân cư Linliqiao Jiayuan thuộc thành phố Nam Ninh, quy trình sạc pin cho hơn 400 xe điện đã trở nên đơn giản hóa thông qua một ứng dụng trên điện thoại di động. Robot sạc, với chiều cao khoảng 1,5m, được trang bị khối pin lưu trữ có dung lượng lên đến 100kWh. Sau khi nhận lệnh, thiết bị sẽ tự di chuyển đến vị trí xe đang đỗ và thực hiện quy trình sạc nhanh. Theo số liệu vận hành thực tế, một chiếc xe điện ở mức 10% pin có thể được sạc đầy đáng kể chỉ trong khoảng 40 đến 60 phút.

Robot sạc tự hành - xóa bỏ nỗi lo hạ tầng xe điện tại chung cư cũ.

Sản phẩm tiêu biểu trong lĩnh vực này là mẫu "Energy Tank" do công ty Eraergy phát triển. Thiết bị được thiết kế dưới dạng một hệ thống tích hợp gồm pin lưu trữ, khung gầm tự hành và bộ điều khiển thông minh. Trên website chính thức, nhà sản xuất cung cấp ba phiên bản dung lượng từ 30kWh đến 200kWh với công suất xả tối đa đạt ngưỡng 120kW. Hiện tại, các robot này vận hành dựa trên sự kết hợp giữa điều khiển từ xa và tự động hóa hạn chế, với mục tiêu tiến tới cấp độ tự hành L4 trong môi trường khép kín.

Giải bài toán hạ tầng và mở rộng mô hình dịch vụ

Ưu điểm lớn nhất của mô hình robot sạc tự hành là khả năng triển khai linh hoạt mà không cần cải tạo lưới điện hay chiếm dụng chỗ đỗ xe cố định. Điều này đặc biệt có ý nghĩa tại các khu tập thể cũ, nơi việc lắp đặt trụ sạc thường bị đơn vị điện lực từ chối do vượt quá tải trọng lưới điện. Việc biến sạc pin thành một dịch vụ theo yêu cầu giúp giảm bớt áp lực đầu tư hàng triệu USD cho các đơn vị quản lý tòa nhà và khách sạn.

Không chỉ dừng lại ở khu dân cư, mô hình này đang được mở rộng sang lĩnh vực logistics và dịch vụ lưu trú. Các đối tác vận tải như SF Express đã ứng dụng robot sạc để tận dụng thời gian bốc dỡ hàng hóa, giúp xe luôn sẵn sàng vận hành mà không phải xếp hàng tại các trạm sạc công cộng. Trong khi đó, các khách sạn có thể cung cấp tiện ích sạc nhanh cho khách ngay tại bãi đỗ mà không cần đầu tư hệ thống điện phức tạp.

Xu hướng công nghệ sạc di động toàn cầu

Thị trường sạc di động tại Trung Quốc đang chứng kiến sự gia nhập của các "ông lớn", điển hình là tập đoàn pin CATL với sản phẩm CharGo. Trong các dịp cao điểm như Tết Nguyên đán, hệ thống sạc di động đã phát huy vai trò điều tiết, giảm tải đáng kể cho các trạm dừng nghỉ trên cao tốc. Đây là mảnh ghép quan trọng bên cạnh các công nghệ sạc siêu nhanh của BYD hay đổi pin của Nio, tạo nên một hệ sinh thái năng lượng toàn diện cho xe điện.

Dù hiện tại mô hình này chủ yếu bùng nổ tại Trung Quốc, nhưng giới chuyên gia nhận định đây sẽ là giải pháp hiệu quả cho nhiều quốc gia khác đang gặp khó khăn về hạ tầng sạc. Với chi phí đầu tư thấp và tính linh hoạt cao, robot sạc tự hành không chỉ là một thiết bị kỹ thuật mà còn là lời giải cho bài toán kinh tế trong việc chuyển đổi sang phương tiện giao thông xanh tại các đô thị lâu đời trên toàn thế giới.