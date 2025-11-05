Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Rachel Phan là ai khiến netizen liên tục phải tìm danh tính?

Cộng đồng trẻ

Rachel Phan là ai khiến netizen liên tục phải tìm danh tính?

Rachel Phan tên thật Phan Nguyễn Ngọc Trâm Anh. Cô nàng được biết đến là bạn gái hiện tại của Michael Trương "mỹ nam Đảo Thiên Đường".

Thiên Anh
Phan Nguyễn Ngọc Trâm Anh (sinh năm 2003), còn được gọi là Rachel Phan. Cô nàng sở hữu Instagram hơn 103 nghìn người theo dõi, nhận nhiều lượt tương tác mỗi khi chia sẻ về cuộc sống của mình.
Phan Nguyễn Ngọc Trâm Anh (sinh năm 2003), còn được gọi là Rachel Phan. Cô nàng sở hữu Instagram hơn 103 nghìn người theo dõi, nhận nhiều lượt tương tác mỗi khi chia sẻ về cuộc sống của mình.
Rachel Phan chính là cô chủ shop Kikiwaka Slime - một “đế chế” cũng từng làm mưa làm gió giới slime trước đây. Cô lập kênh Kikiwaka Slime từ năm 2017 và bắt đầu kinh doanh món đồ chơi này.
Rachel Phan chính là cô chủ shop Kikiwaka Slime - một “đế chế” cũng từng làm mưa làm gió giới slime trước đây. Cô lập kênh Kikiwaka Slime từ năm 2017 và bắt đầu kinh doanh món đồ chơi này.
Năm 2021, kênh YouTube Kikiwaka Slime dừng đăng clip cho đến nay. Trên các nền tảng MXH khác của thương hiệu, Rachel Phan vẫn xuất hiện và cập nhật đến tháng 2/2025 nhưng không đều đặn.
Năm 2021, kênh YouTube Kikiwaka Slime dừng đăng clip cho đến nay. Trên các nền tảng MXH khác của thương hiệu, Rachel Phan vẫn xuất hiện và cập nhật đến tháng 2/2025 nhưng không đều đặn.
Bên cạnh việc kinh doanh, kiếm tiền từ sớm, Rachel Phan cũng theo đuổi nghệ thuật ngay từ lúc còn nhỏ tuổi.
Bên cạnh việc kinh doanh, kiếm tiền từ sớm, Rachel Phan cũng theo đuổi nghệ thuật ngay từ lúc còn nhỏ tuổi.
Cô bạn sinh năm 2003 từng thi The Voice Kids 2015 và về team Dương Khắc Linh nhưng dừng lại ở top 25.
Cô bạn sinh năm 2003 từng thi The Voice Kids 2015 và về team Dương Khắc Linh nhưng dừng lại ở top 25.
Lớn hơn, Rachel tham gia nhiều cuộc thi liên quan đến sắc đẹp và phát triển năng khiếu ca hát.
Lớn hơn, Rachel tham gia nhiều cuộc thi liên quan đến sắc đẹp và phát triển năng khiếu ca hát.
Cuối năm 2023, Rachel bạn góp mặt tại Hoa hậu Quốc gia Việt Nam 2024 (cuộc thi có Nguyễn Ngọc Kiều Duy đăng quang Hoa hậu) song phải dừng bước khá sớm.
Cuối năm 2023, Rachel bạn góp mặt tại Hoa hậu Quốc gia Việt Nam 2024 (cuộc thi có Nguyễn Ngọc Kiều Duy đăng quang Hoa hậu) song phải dừng bước khá sớm.
Hiện tại, Rachel Phan đang làm việc tại một công ty truyền thông và định hướng phát triển với vai trò ca sĩ.
Hiện tại, Rachel Phan đang làm việc tại một công ty truyền thông và định hướng phát triển với vai trò ca sĩ.
Vào khoảng tháng 8 /2025, Rachel Phan và Michael Trương công khai hẹn hò. Thời gian đầu, Michael Trương đăng tải lên mạng xã hội đều không lộ rõ mặt, hầu hết là góc nghiêng, bóng lưng của bạn gái. Gần đây, cặp đôi dần thoải mái và công khai nhiều hơn về mối quan hệ.
Vào khoảng tháng 8 /2025, Rachel Phan và Michael Trương công khai hẹn hò. Thời gian đầu, Michael Trương đăng tải lên mạng xã hội đều không lộ rõ mặt, hầu hết là góc nghiêng, bóng lưng của bạn gái. Gần đây, cặp đôi dần thoải mái và công khai nhiều hơn về mối quan hệ.
Dù chênh lệch đến 14 tuổi nhưng cả hai vẫn được nhận xét có ngoại hình hợp nhau, tương xứng từ visual đến vóc dáng. Trên Instagram của mình, Rachel Phan cũng không đăng tải quá nhiều về chuyện tình yêu, cô chỉ thường tập trung vào bản thân, đăng ảnh check-in tại các địa điểm du lịch sang chảnh, tận hưởng cuộc sống.
Dù chênh lệch đến 14 tuổi nhưng cả hai vẫn được nhận xét có ngoại hình hợp nhau, tương xứng từ visual đến vóc dáng. Trên Instagram của mình, Rachel Phan cũng không đăng tải quá nhiều về chuyện tình yêu, cô chỉ thường tập trung vào bản thân, đăng ảnh check-in tại các địa điểm du lịch sang chảnh, tận hưởng cuộc sống.
Thiên Anh
#Thông tin về Rachel Phan #Bạn gái Michael Trương #danh tính Rachel Phan #Nghề nghiệp và đời tư #Công chúng và mạng xã hội #Rachel Phan

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT