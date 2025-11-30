Hà Nội

Quỳnh Kool khoe gu thời trang táo bạo, vóc dáng “đỉnh cao miễn chê"

Cộng đồng trẻ

Quỳnh Kool khoe gu thời trang táo bạo, vóc dáng “đỉnh cao miễn chê"

Khác hẳn vẻ ngây thơ thường thấy trên màn ảnh, Quỳnh Kool khoe trọn thần thái quyến rũ cùng vóc dáng thon gọn khiến người hâm mộ “đứng ngồi không yên”.

Thiên Anh
Diễn viên Quỳnh Kool tiếp tục chứng minh sức hút hình ảnh mạnh mẽ khi tung bộ ảnh thời trang mang phong cách gợi cảm, cá tính và đầy cuốn hút. Khác hẳn vẻ ngây thơ thường thấy trên màn ảnh, nữ diễn viên khoe trọn thần thái quyến rũ cùng vóc dáng thon gọn khiến người hâm mộ “đứng ngồi không yên”.
Trong loạt ảnh mới, Quỳnh Kool lựa chọn trang phục gồm bra-top đen kết hợp blazer dáng rộng và quần jeans ống rộng rách nhẹ. Set đồ gợi cảm nhưng không hề phản cảm, tôn trọn vòng eo nhỏ, bờ vai thon và thân hình cân đối của nữ diễn viên.
Tone màu tối của trang phục kết hợp ánh sáng vàng ấm phía sau tạo hiệu ứng tương phản, giúp Quỳnh Kool nổi bật với thần thái sắc sảo và phong cách thời trang trưởng thành.
Ở một số khung hình, Quỳnh Kool thả tóc dài xoăn nhẹ như “suối mật”, tạo nên vẻ đẹp vừa ngọt ngào vừa hiện đại.
Đáng chú ý, biểu cảm “cool girl” cùng cách tạo dáng táo bạo cho thấy sự tự tin và khả năng biến hóa phong cách của Quỳnh Kool.
Một bức ảnh cận mặt cho thấy Quỳnh Kool sở hữu làn da trắng mịn, đôi môi hồng căng bóng và ánh mắt sâu, mang đến vẻ đẹp “búp bê sống”.
Dù theo đuổi style gợi cảm, nữ diễn viên vẫn giữ được sự tinh tế, không đi vào lối quyến rũ quá đà.
Nhiều khán giả nhận xét Quỳnh Kool của hiện tại trưởng thành, sắc sảo và hấp dẫn hơn rất nhiều so với hình tượng nhẹ nhàng, trong sáng thời mới vào nghề.
Quỳnh Kool (tên thật Nguyễn Thị Quỳnh) là một trong những nữ diễn viên trẻ nổi bật nhất của VTV hiện nay. Bước ra từ sitcom “Kem Xôi”, cô đã chứng minh khả năng diễn xuất linh hoạt qua hàng loạt vai diễn nổi bật.
Với cách làm nghề nghiêm túc, Quỳnh Kool ngày càng được đánh giá cao bởi biểu cảm tốt, nhập vai tự nhiên và khả năng biến hóa đa dạng: từ hiền lành, trẻ con đến cá tính, mạnh mẽ.
