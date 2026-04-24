Quốc hội chốt mục tiêu tăng trưởng của các tỉnh, thành phố

Sáng 24/4, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2026-2030 với 100% đại biểu tham gia biểu quyết tán thành.

Theo đó, Quốc hội đặt mục tiêu phát triển nhanh, bền vững đất nước; phấn đấu tăng trưởng GDP bình quân đạt từ 10%/năm trở lên gắn với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn; cải thiện và nâng cao toàn diện đời sống nhân dân; tạo lập thể chế phát triển hiện đại, bền vững; mạng lưới kết cấu hạ tầng đồng bộ...

Nghị quyết có các phụ lục, nêu rõ chỉ tiêu chủ yếu về phát triển kinh tế - xã hội; mục tiêu tăng trưởng GRDP năm 2026 và bình quân giai đoạn 2026-2030 của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; cùng các nhiệm vụ trọng tâm năm 2026 và thời hạn hoàn thành cụ thể.

Để thực hiện mục tiêu, Quốc hội nêu 11 nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu. Trong đó, Quốc hội giao Chính phủ và các cơ quan liên quan xây dựng và hoàn thiện thể chế, pháp luật phù hợp để xác lập mô hình tăng trưởng mới, cơ cấu lại nền kinh tế, đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá.

Đặc biệt, Chính phủ cần khẩn trương rà soát, đánh giá, có giải pháp điều chỉnh kịp thời định mức kinh tế - kỹ thuật đối với một số yếu tố như: vật liệu xây dựng, nhiên liệu, nhân công… phù hợp với thực tế.

Việc tổ chức thi hành pháp luật cần được nâng cao, xây dựng tiêu chí đánh giá văn bản pháp luật sau khi ban hành, bảo đảm chuyển tư duy đánh giá hiệu quả pháp luật từ "tốt trong văn bản" sang "tốt trong cuộc sống".

Quốc hội cũng yêu cầu khẩn trương tháo gỡ căn bản các rào cản, điểm nghẽn về thể chế, cơ chế, chính sách; tiếp tục tăng cường phân cấp, phân quyền gắn với phân bổ nguồn lực, tăng cường kiểm tra, giám sát, nâng cao năng lực thực thi.

Thời gian, chi phí tuân thủ phải được rút ngắn tối đa; phấn đấu môi trường đầu tư kinh doanh của Việt Nam vào nhóm 3 nước dẫn đầu ASEAN và nhóm 30 quốc gia hàng đầu thế giới vào năm 2028.

Mục tiêu tăng trưởng GRDP năm 2026 và bình quân giai đoạn 2026-2030 của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Với yêu cầu chuyển đổi sang mô hình tăng trưởng mới lấy phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chính, Quốc hội giao Chính phủ xây dựng và hiện đại hoá nền công nghiệp quốc gia vững mạnh.

Trong đó, tập trung nâng cao hiệu quả, sức cạnh tranh một số ngành công nghiệp nền tảng như năng lượng, hạt nhân, cơ khí chế tạo, luyện kim, vận tải đường sắt, đóng tàu, vật liệu mới, hoá chất, công nghệ số, sinh học, công nghiệp phụ trợ gắn với tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Quốc hội yêu cầu Chính phủ bảo đảm cung ứng vốn cho nền kinh tế thực hiện mục tiêu tăng trưởng "2 con số" gắn với kiểm soát lạm phát, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô; Chính phủ chủ động điều chỉnh các loại thuế, phí trong trường hợp khẩn cấp...