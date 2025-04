Nga "biến" tiêm kích đa năng Su-35 làm máy bay cảnh báo sớm

Nhiệm vụ mới của Su-35S, được kênh Telegram chuyên về hàng không của Nga Fighterbomber tiết lộ gần đây. Trang này cũng nhấn mạnh đến việc mở rộng nhiệm vụ của Su-35 là cần thiết với tình hình ở Ukraine hiện tại.. Ảnh Wikpedia Động thái này diễn ra trong bối cảnh Nga thu hẹp hoạt động của phi đội A-50U, do tổn thất trong xung đột. Với việc chuyển đổi tiêm kích Su-35S vào vai trò phi truyền thống này, đã có nhiều câu hỏi được đặt ra về phương thức hoạt động và chiến lược đối với chiến dịch không quân của Nga. Ảnh Wikpedia Theo kênh Telegram Fighterbomber, “Su-35S đã thay thế A-50, mặc dù là giải pháp bất đắc dĩ nhưng lại tỏ ra rất hiệu quả. Bạn có thể thấy kết quả trên báo chí”. Tuyên bố này, mặc dù chưa được Bộ Quốc phòng Nga xác nhận chính thức, nhưng nó chỉ ra sự điều chỉnh thực dụng xuất phát từ nhu cầu cấp thiết. Ảnh Reddit Trước đó, đội bay A-50U của Nga, ước tính có 8 máy bay trước cuộc xung đột, nhưng đã phải chịu sự tổn thất đáng kể. Ít nhất 1 chiếc A-50U đã bị phá hủy vào tháng 1/2024 bởi một tên lửa SCALP của và một số chiếc khác bị tấn công khi đang ở tại căn cứ, khiến Moscow phải di dời những tài sản có giá trị cao này đến những nơi an toàn hơn. Ảnh Reuters Trong khi đó, Su-35S là máy bay chiến đấu đa năng nổi tiếng với radar tiên tiến, tiêm kích này nổi lên như một giải pháp tạm thời để lấp đầy khoảng trống trinh sát. Sự thay đổi này cho thấy một cuộc xung đột trên không đang leo thang, nơi cả hai bên đều đang thích nghi với những thách thức về công nghệ và chiến thuật. Ảnh Ermy Recognition Su-35S là máy bay chiến đấu đa năng hiện đại nhất của Nga có khả năng cơ động vượt trội, khả năng giao chiến tầm xa và hệ thống điện tử hàng không tiên tiến, máy bay thế hệ 4++ này giúp tăng cường đáng kể khả năng chiến đấu của Lực lượng Không quân Vũ trụ Nga. Về thông số kỹ thuật, Su-35S có trọng lượng cất cánh tối đa là 34,5 tấn, tốc độ tối đa 2.500km/giờ và trần bay là 20.000m. Bán kính chiến đấu dao động từ 1.500 đến 4.500km, cho phép thực hiện các nhiệm vụ tấn công xa căn cứ. Đây là một trong những máy bay chiến đấu nhanh nhẹn nhất trong kho vũ khí của Nga. Trọng tâm trong vai trò mới của Su-35S là radar Irbis-E, một hệ thống quét mảng điện tử thụ động (PESA) tạo thành cốt lõi của bộ thiết bị điện tử hàng không N035. Irbis-E có thể phát hiện các mục tiêu trên không ở phạm vi lên đến 400 km và theo dõi đồng thời tới 30 mục tiêu trong khi tấn công tám mục tiêu. Dù không thể so sánh với radar 360 độ mạnh mẽ của A-50U, nhưng Su-35S vẫn đủ khả năng thực hiện các nhiệm vụ trinh sát nhờ vào công nghệ radar tiên tiến. Ngoài ra, Su-35S còn được trang bị tên lửa không đối không R-77 và R-73, đạn dược dẫn đường chính xác và các thiết bị tác chiến điện tử khác, điều này giúp Su-35S trở thành nền tảng thích hợp cho các nhiệm vụ trinh sát và chiếm ưu thế trên không. Trong lịch sử, Su-35S được ưu tiên cho các hoạt động chiến đấu. Ở Ukraine, tiêm kích này được triển khai cho các cuộc tấn công tầm xa và tuần tra trên không, còn vai trò là nền tảng trinh sát radar là chưa từng có. Sự phụ thuộc của Nga vào Su-35S để trinh sát radar, đặt ra câu hỏi về tính bền vững của chiến lược không quân của nước này. Moscow có thể duy trì cách tiếp cận ngẫu hứng này mà không ảnh hưởng đến các nhiệm vụ quan trọng khác không? Liệu Ukraine có khai thác vào điểm yếu này nhằm làm thay đổi cán cân ở các khu vực quan trọng của mặt trận? Hiện tại, vai trò mới của Su-35S phản ánh cả sự khéo léo và những hạn chế của Nga, cung cấp cái nhìn thoáng qua về bản chất đang phát triển của chiến tranh hiện đại. Khi cuộc xung đột diễn ra, bầu trời Ukraine sẽ vẫn là nơi thử thách giới hạn của công nghệ, chiến thuật và khả năng phục hồi.

