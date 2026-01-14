Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Hot girl Tammy Phạm giao diện 'mợ hai' sang chảnh, cuốn hút trong tà áo dài

Cộng đồng trẻ

Hot girl Tammy Phạm giao diện 'mợ hai' sang chảnh, cuốn hút trong tà áo dài

Tung bộ ảnh trong tà áo dài mang đậm hơi thở hoài cổ, sang trọng của những phu nhân quyền quý thời xưa, Tammy Phạm khiến netizen không thể rời mắt.

Trầm Phương
Tammy Phạm (Phạm Nguyễn Anh Thi) vốn nổi tiếng với phong cách thời trang hiện đại, quyến rũ và là gương mặt quen thuộc trong giới trẻ. Tuy nhiên, trong bộ ảnh mới nhất, cô nàng đã hoàn toàn thay đổi hình ảnh khi hóa thân thành một "mợ hai" chính hiệu. (Ảnh: IGNV)
Tammy Phạm (Phạm Nguyễn Anh Thi) vốn nổi tiếng với phong cách thời trang hiện đại, quyến rũ và là gương mặt quen thuộc trong giới trẻ. Tuy nhiên, trong bộ ảnh mới nhất, cô nàng đã hoàn toàn thay đổi hình ảnh khi hóa thân thành một "mợ hai" chính hiệu. (Ảnh: IGNV)
Sử dụng thiết kế áo dài phối ren đen xuyên thấu tinh tế bên ngoài lớp lụa vàng óng ả, bộ trang phục vừa giữ được nét kín đáo truyền thống, vừa tôn lên vẻ đẹp huyền bí, kiêu sa. (Ảnh: IGNV)
Sử dụng thiết kế áo dài phối ren đen xuyên thấu tinh tế bên ngoài lớp lụa vàng óng ả, bộ trang phục vừa giữ được nét kín đáo truyền thống, vừa tôn lên vẻ đẹp huyền bí, kiêu sa. (Ảnh: IGNV)
Điểm nhấn của thiết kế nằm ở phần tay loe nhẹ và chất liệu ren hoa văn cầu kỳ, tạo nên sự giao thoa hoàn hảo giữa nét cổ điển và hơi hướng hiện đại. (Ảnh: IGNV)
Điểm nhấn của thiết kế nằm ở phần tay loe nhẹ và chất liệu ren hoa văn cầu kỳ, tạo nên sự giao thoa hoàn hảo giữa nét cổ điển và hơi hướng hiện đại. (Ảnh: IGNV)
Chuỗi vòng cổ ngọc trai nhiều lớp cùng chiếc túi xách đính ngọc trai đồng điệu chính là "chìa khóa" giúp hoàn thiện phong cách quý tộc. (Ảnh: IGNV)
Chuỗi vòng cổ ngọc trai nhiều lớp cùng chiếc túi xách đính ngọc trai đồng điệu chính là "chìa khóa" giúp hoàn thiện phong cách quý tộc. (Ảnh: IGNV)
Bộ ảnh được thực hiện tại những không gian mang kiến trúc Đông Dương xưa cũ, từ những cánh cửa gỗ chạm khắc đến chiếc xe cổ sang trọng, tất cả tạo nên một tổng thể vô cùng hài hòa và cuốn hút. (Ảnh: IGNV)
Bộ ảnh được thực hiện tại những không gian mang kiến trúc Đông Dương xưa cũ, từ những cánh cửa gỗ chạm khắc đến chiếc xe cổ sang trọng, tất cả tạo nên một tổng thể vô cùng hài hòa và cuốn hút. (Ảnh: IGNV)
Không chỉ gây ấn tượng bởi trang phục, thần thái của Tammy Phạm chính là yếu tố "gây bão". Với lối trang điểm nhấn vào đôi mắt sâu và màu son trầm quý phái, cô nàng toát lên vẻ đẹp mặn mà, quyền lực nhưng vẫn vô cùng nữ tính. (Ảnh: IGNV)
Không chỉ gây ấn tượng bởi trang phục, thần thái của Tammy Phạm chính là yếu tố "gây bão". Với lối trang điểm nhấn vào đôi mắt sâu và màu son trầm quý phái, cô nàng toát lên vẻ đẹp mặn mà, quyền lực nhưng vẫn vô cùng nữ tính. (Ảnh: IGNV)
Việc thử sức với concept "mợ hai" cho thấy sự đa dạng trong phong cách của Tammy Phạm. Cô chứng minh rằng mình không chỉ đóng khung trong hình ảnh "hot girl mạng" mà còn có khả năng hóa thân xuất sắc vào những hình tượng đòi hỏi chiều sâu và sự thanh lịch cao. (Ảnh: IGNV)
Việc thử sức với concept "mợ hai" cho thấy sự đa dạng trong phong cách của Tammy Phạm. Cô chứng minh rằng mình không chỉ đóng khung trong hình ảnh "hot girl mạng" mà còn có khả năng hóa thân xuất sắc vào những hình tượng đòi hỏi chiều sâu và sự thanh lịch cao. (Ảnh: IGNV)
Ngay sau khi đăng tải, bộ ảnh đã nhận được "cơn mưa" lời khen từ người hâm mộ. Nhiều ý kiến cho rằng giao diện này của Tammy Phạm thực sự đỉnh cao, vừa mang nét điện ảnh, vừa tôn vinh được vẻ đẹp của người phụ nữ Việt Nam trong tà áo dài cách tân. (Ảnh: IGNV)
Ngay sau khi đăng tải, bộ ảnh đã nhận được "cơn mưa" lời khen từ người hâm mộ. Nhiều ý kiến cho rằng giao diện này của Tammy Phạm thực sự đỉnh cao, vừa mang nét điện ảnh, vừa tôn vinh được vẻ đẹp của người phụ nữ Việt Nam trong tà áo dài cách tân. (Ảnh: IGNV)
Nếu như trong bộ ảnh áo dài, cộng đồng mạng thấy một Tammy Phạm nền nã, quyền quý, thì ngoài đời, cô nàng sinh năm 2001 là một biểu tượng thời trang đầy biến hóa của giới trẻ. Phong cách của Tammy Phạm là sự giao thoa giữa nét ngây thơ và sự quyến rũ táo bạo. (Ảnh: IGNV)
Nếu như trong bộ ảnh áo dài, cộng đồng mạng thấy một Tammy Phạm nền nã, quyền quý, thì ngoài đời, cô nàng sinh năm 2001 là một biểu tượng thời trang đầy biến hóa của giới trẻ. Phong cách của Tammy Phạm là sự giao thoa giữa nét ngây thơ và sự quyến rũ táo bạo. (Ảnh: IGNV)
Trước đây, cô thường xuất hiện với hình ảnh nóng bỏng, diện những thiết kế bodycon ôm sát hoặc bikini cắt xẻ, khoe trọn đường cong "cháy mắt". Ở thời điểm hiện tại, nàng hot girl lại gây ấn tượng với hình tượng "soft girl" ngọt ngào, mong manh đầy thanh lịch. (Ảnh: IGNV)
Trước đây, cô thường xuất hiện với hình ảnh nóng bỏng, diện những thiết kế bodycon ôm sát hoặc bikini cắt xẻ, khoe trọn đường cong "cháy mắt". Ở thời điểm hiện tại, nàng hot girl lại gây ấn tượng với hình tượng "soft girl" ngọt ngào, mong manh đầy thanh lịch. (Ảnh: IGNV)
Trầm Phương
#Tammy Phạm #áo dài #quý tộc #thời trang #hot girl #phong cách

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT