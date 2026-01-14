Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Người dùng iPhone ngày càng ngại cập nhật iOS mới

Số hóa

Người dùng iPhone ngày càng ngại cập nhật iOS mới

Dù Apple liên tục tung iOS mới, nhiều người dùng iPhone vẫn trì hoãn nâng cấp, ưu tiên sự ổn định và pin bền hơn tính năng mới.

Thiên Trang (TH)
Xu hướng người dùng iPhone “ngại” cập nhật hệ điều hành đang trở nên rõ rệt khi iOS mới ra mắt ngày càng dày đặc.
Xu hướng người dùng iPhone “ngại” cập nhật hệ điều hành đang trở nên rõ rệt khi iOS mới ra mắt ngày càng dày đặc.
Với nhiều người, iOS 18 vẫn đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng ổn định, pin bền và ít lỗi, khiến việc nâng cấp không còn cấp thiết. (Ảnh: 9to5mac)
Với nhiều người, iOS 18 vẫn đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng ổn định, pin bền và ít lỗi, khiến việc nâng cấp không còn cấp thiết. (Ảnh: 9to5mac)
Dữ liệu từ Statcounter cho thấy hơn 60% iPhone toàn cầu vẫn chạy các phiên bản iOS 18 tính đến tháng 1/2026.
Dữ liệu từ Statcounter cho thấy hơn 60% iPhone toàn cầu vẫn chạy các phiên bản iOS 18 tính đến tháng 1/2026.
Trong khi đó, các phiên bản iOS 26 chỉ chiếm tỷ lệ khiêm tốn, phản ánh tốc độ cập nhật chậm hơn so với những năm trước.
Trong khi đó, các phiên bản iOS 26 chỉ chiếm tỷ lệ khiêm tốn, phản ánh tốc độ cập nhật chậm hơn so với những năm trước.
Sự khác biệt số liệu giữa Statcounter và TelemetryDeck cũng cho thấy hành vi nâng cấp iOS không còn đồng đều như trước.
Sự khác biệt số liệu giữa Statcounter và TelemetryDeck cũng cho thấy hành vi nâng cấp iOS không còn đồng đều như trước.
Nhiều người dùng lo ngại rủi ro hao pin, máy chậm hoặc lỗi vặt, đặc biệt trên các mẫu iPhone đã sử dụng hai đến ba năm.
Nhiều người dùng lo ngại rủi ro hao pin, máy chậm hoặc lỗi vặt, đặc biệt trên các mẫu iPhone đã sử dụng hai đến ba năm.
Bên cạnh đó, khoảng cách về tính năng giữa các phiên bản iOS mới không còn đủ lớn để thuyết phục người dùng đánh đổi sự ổn định.
Bên cạnh đó, khoảng cách về tính năng giữa các phiên bản iOS mới không còn đủ lớn để thuyết phục người dùng đánh đổi sự ổn định.
Dù vậy, các chuyên gia vẫn khuyến cáo không nên trì hoãn quá lâu để tránh bỏ lỡ những bản vá bảo mật quan trọng từ Apple.
Dù vậy, các chuyên gia vẫn khuyến cáo không nên trì hoãn quá lâu để tránh bỏ lỡ những bản vá bảo mật quan trọng từ Apple.
Mời quý độc giả xem thêm video: Công cụ quét mống mắt để xác minh là con người | VTV24
Thiên Trang (TH)
#iPhone #iOS #cập nhật #bảo mật #ổn định #pin

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT