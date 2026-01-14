Hà Nội

Quýt sim giá rẻ đổ bộ chợ Việt, tiểu thương bán hàng tạ mỗi ngày

Kinh doanh

Quýt sim giá rẻ đổ bộ chợ Việt, tiểu thương bán hàng tạ mỗi ngày

Nhờ hương vị thơm ngon, ngọt lịm và giá rẻ, quýt sim được nhiều khách hàng ưa chuộng, vì vậy hàng nhập về đến đâu bán hết tới đó.

Hoàng Minh (tổng hợp)
Gần đây, bên cạnh các loại quả quen thuộc như cam canh, cam Cao Phong, cam sành, bưởi Diễn...quýt sim là mặt hàng được người tiêu dùng ưa chuộng trên thị trường Việt. Ảnh chụp màn hình
Loại quýt này có vị ngọt đậm, thơm, mọng nước, vỏ mỏng rám. Ảnh: Facebook
So với nhiều loại trái cây khác, giá quýt sim khá "mềm", dao động từ 15.000 – 35.000 đồng/kg (tùy loại). Ảnh: Giadinhxahoi
Do giá rẻ, vị ngọt đâm nên nhiều người không tiếc tiền mua số lượng lớn quýt sim về ăn dần. Ảnh: Giadinhxahoi
Vì vậy, loại quả này nhanh chóng phủ rộng thị trường, rao bán khắp nơi, từ chợ truyền thống đến "chợ online". Ảnh: Facebook
Chị Đ.T.D (một người bán hoa quả ở xã Đại Thanh, Hà Nội) cho biết, quýt sim hiện là một trong những loại quả bán chạy nhất tại cửa hàng. Ảnh: Facebook
Nhiều khách hàng lấy tới 5 – 10kg về ăn dần hoặc vắt nước. Ảnh: Facebook
Đáng chú ý, trong khi một số người bán khẳng định quýt sim rám được hái từ vườn trên Cao Bằng hoặc Hòa Bình (Sơn La), thì không ít tiểu thương khác cho rằng, mặt hàng này thực chất được nhập từ Trung Quốc. Ảnh: Facebook
Thậm chí, nhiều người dân sinh sống tại Cao Bằng cũng cho rằng địa phương không có loại quýt sim đang bày bán rầm rộ trên thị trường. Ảnh: Facebook
Anh K. (một người bán hàng ở Long Biên, Hà Nội) chho biết, giá nhập loại quả này tương đối thấp, lấy số lượng càng lớn giá càng rẻ, mỗi rành khoảng 10kg. Ảnh: GĐXH
Theo anh K, trên thị trường có nhiều loại hoa quả Trung Quốc "đội lốt" hàng Việt. Người tiêu dùng cần tỉnh táo khi mua hàng, chọn địa chỉ uy tín, yêu cầu thông tin rõ ràng, vì quýt Trung Quốc thường rẻ hơn, vỏ rám xấu nhưng nhiều nước, ngọt. Ảnh: Suckhoedoisong
Hoàng Minh (tổng hợp)
#Thị trường trái cây Việt Nam #Quýt sim nhập khẩu #Giá cả và tiêu thụ trái cây #Nguồn gốc và chất lượng quả #Ảnh hưởng của hàng Trung Quốc #Thói quen tiêu dùng trái cây

