5 loại hoa nên trồng để nở đúng dịp Tết Nguyên đán

Bất động sản

5 loại hoa nên trồng để nở đúng dịp Tết Nguyên đán

Để có những chậu hoa nở đúng dịp Tết, người trồng cần lựa chọn đúng loại hoa và canh thời gian gieo trồng hợp lý.

Nếu trồng bằng củ, nên trồng hoa ly trước Tết từ 1 - 2 tháng để củ có thể phát triển thân, rễ. Nếu trồng bằng hạt trong đất ẩm, tơi xốp sẽ cần thời gian nảy mầm lâu hơn trồng bằng củ. Ảnh: Hatgiongphuongnam
Ngoài ra, cần cung cấp đầy đủ ánh sáng và độ ẩm cho đất để cây phát triển nhanh. Ảnh: Internet
Hoa đồng tiền cũng được ưa chuộng trồng dịp Tết. Muốn hoa đồng tiền nở kịp Tết, nên trồng từ sớm. Ảnh: Tuấn Nguyên Corp
Cần đảm bảo cung cấp đầy đủ nước để giữ ẩm cho cây và bón phân hữu cơ đầy đủ. Ảnh: Internet
Mang vẻ đẹp thuần khiết, hoa tulip được yêu thích trong trang trí dịp Tết. Để hoa tulip nở đúng Tết, nên trồng trước Tết 1 - 2 tháng, tùy theo giống củ và thời gian sinh trưởng. Ảnh: Internet
Thông thường, từ khi trồng củ tulip đến khi hoa nở mất khoảng 40-45 ngày. Ảnh: Caycanhxanh
Hoa trà thường bắt đầu đâm chồi vào cuối tháng 12 và nhú chồi vào tháng 1 và tháng 2. Ảnh: Internet
Hoa trà có hương thơm dịu nhẹ và lâu tàn, mang ý nghĩa may mắn, tạo không khí tươi mới và đầy lộc cho năm mới. Ảnh: Vuonngoctan
Với màu vàng cam rực rỡ, hoa vạn thọ mang ý nghĩa sống lâu, khỏe mạnh và sung túc. Ảnh: Internet
Thời gian từ khi gieo đến khi ra hoa khoảng 60–70 ngày, do đó nên gieo hạt vào đầu tháng 11 âm lịch để cây ra hoa đều và đẹp đúng dịp Tết. Ảnh: Sfarm
