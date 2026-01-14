Hà Nội

Công cụ bằng đá 5.800 năm với cán gỗ hé lộ Thời kỳ Đồ Đá Mới

Kho tri thức

Hơn 5.000 năm trước, người Thời kỳ Đồ Đá ở Trung Âu đã chế tạo cán gỗ cho các công cụ bằng đá của họ.

Thiên Đăng (Theo aktuelarkeoloji)
Công cụ bằng đá lửa này được tìm thấy tại một địa điểm khảo cổ Thời kỳ Đồ Đá Mới ở miền nam nước Đức. Ảnh: @Bảo tàng Khảo cổ học Bang Baden-Württemberg.
Việc tìm thấy vật thể này mang đến cái nhìn hiếm hoi về cách thức sử dụng dao của con người thời tiền sử: Đó là lắp một cán gỗ giúp cầm nắm dễ dàng mà không gây thương tích. Ảnh: @Bảo tàng Khảo cổ học Bang Baden-Württemberg.
Công cụ này đã được trưng bày tại Bảo tàng Khảo cổ học Bang Baden-Württemberg (ALM), trước đó, nó được tìm thấy ở vùng Wangen-Hinterhorn thuộc Öhningen, trên biên giới giữa Đức và Thụy Sĩ. Ảnh: @Bảo tàng Khảo cổ học Bang Baden-Württemberg.
Chỉ dài 7,3 cm, nó trông giống như một con dao quân đội Thụy Sĩ thời tiền sử thu nhỏ. Ảnh: @Bảo tàng Khảo cổ học Bang Baden-Württemberg.
Lưỡi dao bằng đá lửa sắc bén được gắn vào cán gỗ bằng nhựa bạch dương, và có một lỗ đã được khoan vào gỗ để treo công cụ.Ảnh: @Bảo tàng Khảo cổ học Bang Baden-Württemberg.
Con dao này được tìm thấy tại một địa điểm định cư gắn liền với nền văn hóa Pfyn. Ảnh: @Bảo tàng Khảo cổ học Bang Baden-Württemberg.
Trong Thời kỳ Đồ Đá Mới (khoảng năm 4.300–3.500 Trước Công Nguyên), nền văn hóa này lan rộng từ miền nam Bavaria đến miền bắc Thụy Sĩ và nổi tiếng với những ngôi nhà sàn – những ngôi nhà được xây dựng trên cọc ở vùng đất đầm lầy dọc theo bờ hồ, sông và vùng đất ngập nước. Ảnh: @Bảo tàng Khảo cổ học Bang Baden-Württemberg.
Mời Quý Độc Giả cùng xem video: “Phát hiện mộ cổ niên đại khoảng 5.000 năm tại Trung Quốc”. Nguồn video: @VTV24.
#Công cụ #cán gỗ #vật dụng #điêu khắc

