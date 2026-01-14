Công cụ bằng đá 5.800 năm với cán gỗ hé lộ Thời kỳ Đồ Đá Mới

Hơn 5.000 năm trước, người Thời kỳ Đồ Đá ở Trung Âu đã chế tạo cán gỗ cho các công cụ bằng đá của họ.