Video YouTube 140 năm từ Triều Tiên gây “đứng hình”

Số hóa

Video YouTube 140 năm từ Triều Tiên gây “đứng hình”

Một video YouTube hiển thị thời lượng 140 năm dù chỉ là màn hình trắng đang lan truyền chóng mặt, khiến hàng triệu người tò mò và hoang mang.

Thiên Trang (TH)
Cộng đồng mạng những ngày qua xôn xao trước một video YouTube được cho là có nguồn gốc từ Triều Tiên với thời lượng hiển thị lên tới 140 năm.
Video này được đăng trên kênh @shinywr, có tiêu đề chỉ là một dấu hỏi và gần như không chứa bất kỳ nội dung hình ảnh hay âm thanh nào.
Trên giao diện YouTube, thời lượng hiển thị là 140 năm, nhưng khi bấm xem thực tế chỉ khoảng 12 tiếng hoặc thậm chí không thể phát.
Dù “trắng trơn”, video vẫn thu hút hơn 2,7 triệu lượt xem chỉ trong vòng một tuần, khiến nhiều người không khỏi hoang mang.
Cư dân mạng thậm chí còn tính toán rằng nếu video thực sự dài 140 năm, phải mất hơn 70 năm xem ở tốc độ x2 mới tới hồi kết.
Không chỉ một video, kênh @shinywr còn đăng tải nhiều nội dung có thời lượng phi lý như 150 giờ hay livestream kéo dài hàng trăm tiếng.
Nhiều giả thuyết được đặt ra, từ lỗi kỹ thuật của YouTube cho tới một thử nghiệm nội bộ hoặc trò chơi ARG nhằm gây tò mò.
﻿ Hiện YouTube vẫn chưa đưa ra phản hồi chính thức, khiến video 140 năm này tiếp tục trở thành bí ẩn mạng gây “đứng hình” cho hàng triệu người.
