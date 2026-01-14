Hà Nội

Quỳnh Alee khoe ảnh Busan, nhan sắc thăng hạng gây mê

Số hóa

Loạt ảnh dạo chơi tại Busan của Quỳnh Alee nhanh chóng gây sốt, khiến fan “đứng hình” trước nhan sắc ngày càng mặn mà, cuốn hút.

Thiên Trang (TH)
Mới đây, Quỳnh Alee khiến cộng đồng mạng xôn xao khi đăng tải loạt ảnh dạo chơi trên đường phố Busan, Hàn Quốc.
Không cần tạo dáng cầu kỳ, nữ TikToker vẫn dễ dàng chiếm trọn spotlight nhờ nhan sắc thăng hạng rõ rệt.
Trong bộ ảnh, Quỳnh Alee chọn phong cách mùa đông nhẹ nhàng với gam màu trung tính, tôn lên vẻ nữ tính và tinh tế.
Bối cảnh đường phố Busan cùng ánh nắng dịu nhẹ càng làm nổi bật gương mặt xinh xắn và làn da sáng của cô nàng.
Điểm gây ấn tượng mạnh nhất chính là thần thái tự nhiên, ánh mắt nhẹ nhàng nhưng đầy cuốn hút.
Nhiều fan nhận xét Quỳnh Alee ngày càng trưởng thành, mặn mà hơn nhưng vẫn giữ được nét dễ thương quen thuộc.
Bộ ảnh Busan được xem là minh chứng rõ ràng cho sự “lên hương” cả về nhan sắc lẫn gu thẩm mỹ của hot girl này.
Với sức hút hiện tại, Quỳnh Alee tiếp tục khẳng định vị thế trên mạng xã hội và khiến fan khó lòng “dứt ra được”.
Khi livestream trở thành ngành kinh tế: Sau bùng nổ là phải siết chặt | VTV24
