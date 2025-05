Chiến dịch Kursk đã kết thúc và quân đội Nga (RFAF) đã giành lại quyền kiểm soát hoàn toàn khu vực mà Ukraine kiểm soát. Tổng thống Nga Putin đánh giá cao những đóng góp to lớn của quân đội Triều Tiên và các quan chức quân sự cấp cao của Nga cũng bày tỏ lòng biết ơn dưới nhiều hình thức khác nhau. Thông tin công khai cho thấy, quân đội Triều Tiên đã gửi khoảng 11.000 binh sĩ tới Nga theo từng đợt kể từ tháng 10 năm 2023 và hơn 1.000 lính đặc nhiệm đã được cử đến vào đầu năm 2024. Nếu tính tất cả các lực lượng khác nhau, tổng số quân Triều Tiên tham gia chiến dịch Kursk là khoảng 15.000. Không chỉ đưa quân sang chiến đấu, Triều Tiên đã cung cấp cho RFAF một số lượng lớn đạn pháo các loại; pháo tự hành 170mm, bệ phóng tên lửa 240mm và tên lửa đạn đạo chiến thuật tầm ngắn, tổng cộng khoảng 220 quả. Trên chiến trường, quân đội Triều Tiên chủ yếu phối hợp chiến đấu với RFAF, thực hiện một số nhiệm vụ tấn công vào những thời điểm quan trọng và đóng vai trò cực kỳ quan trọng. Quân Triều Tiên dũng cảm trong chiến đấu, linh hoạt trong chiến thuật, có khả năng cơ động mạnh mẽ và khả năng thực hiện các nhiệm vụ khó khăn. Quân đội Triều Tiên đã phối hợp với RFAF để áp dụng chiến thuật phong tỏa nhiều tuyến đường, cắt đứt đường tiếp tế của quân đội Ukraine, mở cuộc tấn công vào các khu vực phòng thủ quan trọng của Ukraine, bảo vệ bên sườn cho quân Nga tiến hành tấn công đột phá v.v. Thương vong của quân đội Triều Tiên tại mặt trận Kursk, thấp hơn dự kiến của phương Tây và Ukraine; ấn tượng mà binh lính Triều Tiên đã thể hiện ở mặt trận Kursk chính là khả năng chiến đấu mạnh mẽ trên chiến trường. Nhưng trước đó, trong con mắt của phương Tây, quân đội Triều Tiên thiếu kinh nghiệm chiến đấu thực tế và ít giao tiếp với bên ngoài, tạo cảm giác bí ẩn. Trước khi quân đội Triều Tiên tham gia chiến dịch Kursk, theo mô tả của truyền thông phương Tây, binh lính Triều Tiên chiến đấu bất chấp mạng sống, sử dụng chiến thuật tấn công theo kiểu “biển người”. Nhưng trên thực tế, quân đội Triều Tiên rất linh hoạt về chiến thuật, anh dũng trong chiến đấu; nguyên tắc cơ bản của họ là giảm thiểu thương vong. Khả năng chịu đựng của quân Triều Tiên trước cái lạnh, cơn đói và sức chịu đựng trên chiến trường vượt xa sự hiểu biết của phương Tây. Ngay cả khi phải đối mặt với thương vong tương đối nghiêm trọng, hầu như không có trường hợp các đơn vị tự ý rút lui về phía sau. Hãng tin Reuters của Anh, dẫn thông tin từ các cơ quan tình báo Hàn Quốc cho biết, lính Triều Tiên chịu khoảng 4.700 thương vong, trong đó có 600 người tử trận. Dựa trên quy mô 15.000 người tham gia chiến đấu, 600 người hy sinh, số lượng chỉ chiếm 4%, thấp hơn nhiều so với tỷ lệ tử vong trung bình của các đơn vị bộ binh trong chiến tranh hiện đại (thường là 10%-15%). Lực lượng đặc nhiệm Triều Tiên đã từng nhanh chóng vượt qua bãi mìn và chiếm được một ngôi làng trong vòng 2,5 giờ, gây ra 300 thương vong cho quân đội Ukraine. Khả năng thâm nhập mạnh mẽ của lực lượng này, khiến quân đội Ukraine bất ngờ. Một chỉ huy quân đội Ukraine thừa nhận rằng, sự giúp sức của quân đội Triều Tiên là lý do quan trọng giúp RFAF nhanh chóng giải phóng Kursk. Nội dung do quân đội Ukraine công bố cho thấy những người lính này nhìn chung đã thể hiện tinh thần trách nhiệm mạnh mẽ. Một người lính Triều Tiên chiến đấu ở Kursk viết: "Sự hy sinh của chúng tôi sẽ là tấm gương cho thế hệ sau". Quân đội Triều Tiên có tinh thần chiến đấu mạnh mẽ và chiến thuật của họ không hề cứng nhắc, điều này thực sự vượt xa trí tưởng tượng của phương Tây. Thực chiến đã tôi luyện quân đội Triều Tiên trưởng thành hơn. Trong chiến dịch Kursk, quân đội Triều Tiên không chỉ giúp RFAF xoay chuyển cục diện cuộc chiến thông qua chiến đấu trực tiếp, mà còn chứng minh tiềm năng quân sự của mình thông qua tính kỷ luật, khả năng thích ứng và sự phát triển về mặt chiến thuật. Đây cũng là lần đầu tiên quân đội Triều Tiên tiết lộ bí mật của mình, khi tham gia chiến đấu trước một đối thủ không phải là yếu, điều này tự nó có ý nghĩa rất lớn. Mặt trận Kursk đã giúp quân đội Triều Tiên “rèn cán, luyện quân” mà còn tích lũy được nhiều kinh nghiệm chiến đấu thực tiễn phong phú; điều này có ý nghĩa to lớn trong việc tăng cường sức mạnh quân sự của Triều Tiên. Trong cuộc chiến này, quân đội Triều Tiên cũng đã chứng minh khả năng thích ứng nhanh với chiến tranh hiện đại, thông qua chiến đấu thực tế trên chiến trường châu Âu. Phương Tây phải đánh giá lại năng lực quân sự của Triều Tiên và không được hành động hấp tấp. Chiến dịch Kursk khiến phương Tây phải công nhận lại năng lực quân sự của Triều Tiên và có tác động sâu sắc đến địa chính trị Đông Á. Điều này cũng buộc Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản phải đánh giá lại chiến lược của họ đối với Triều Tiên và không dám “khiêu khích” một cách thiếu thận trọng như trước kia. (nguồn ảnh TASS, Sputnik, Sina, KCNA).

