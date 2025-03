Việc quân đội Nga (RFAF) vượt biên giới ở vùng Kursk, tiến quân vào lãnh thổ Ukraine, đã mở rộng phạm vi mặt trận và gây ra mối đe dọa đối với hoạt động triển khai chiến lược của quân đội Ukraine (AFU) tại khu vực Kursk của Nga và tỉnh Sumy của Ukraine. Điểm đột phá của chiến dịch diễn ra ở khu vực Rừng Norwink. Lực lượng tinh nhuệ của RFAF, gồm các đơn vị thủy quân lục chiến và lính dù, đã tận dụng địa hình phức tạp để mở cuộc tấn công bất ngờ theo hướng Basivka. Nhóm trinh sát tiền phương xâm nhập đầu tiên, tiếp theo là nhóm thiết giáp chủ lực, tiến khoảng 15 km trong vòng 72 giờ. Hướng tấn công chính của RFAF vào Sumy là nhắm thẳng vào đường cao tốc nối liền tỉnh Sumy với Kursk. Hiện tại, các mũi đột kích của RFAF, chỉ cách đường cao tốc 5 km và RFAF đã có thể khống chế bằng hỏa lực, dọc theo đường cao tốc và thậm chí có thể sử dụng tên lửa dẫn đường, để tấn công chính xác vào đoàn xe đang di chuyển. Cùng lúc đó, nhằm phân tán lực lượng phòng thủ của Ukraine, RFAF cũng mở hướng tấn công thứ hai xuyên biên giới tại khu vực Zhuravka, phía tây khu vực Rừng Novink. Hai hướng tấn công này buộc AFU phải chia nhỏ lực lượng để đáp trả, làm giảm mật độ phòng thủ của Ukraine. Các hoạt động tấn công xuyên biên giới của RFAF, áp dụng chiến thuật cơ động cao. Lực lượng tiền tuyến chủ yếu bao gồm xe bọc thép hạng nhẹ và bộ binh cơ giới, được hỗ trợ bởi UAV trinh sát tầm trung và hỏa lực pháo binh các loại. Đội hình này không chỉ đảm bảo tốc độ tiến công, mà còn duy trì mật độ hỏa lực, đồng thời giảm áp lực về tiếp tế hậu cần. RFAF cũng can thiệp vào mạng lưới phòng không và liên lạc của Ukraine, thông qua hệ thống tác chiến điện tử. Các lực lượng trinh sát đặc biệt của Nga, cũng tiến hành trinh sát cơ sở hạ tầng quan trọng ở khu vực Sumy, có thể là để chuẩn bị cho các hoạt động quy mô lớn hơn sau này. Với sự tiến quân của RFAF vào khu vực Sumy, tình hình chiến trường đang diễn biến theo hướng cực kỳ bất lợi cho Ukraine. Nếu RFAF tiếp tục duy trì tốc độ tiến quân như hiện tại, toàn bộ lực lượng chiến đấu của họ theo hướng Kursk sẽ có nguy cơ bị xé nát. AFU đang phải đối mặt với khó khăn về tiếp tế trên chiến trường. Tuyến đường cao tốc nối liền tỉnh Sumy và Kursk có tầm quan trọng chiến lược, vì đây là tuyến đường huyết mạch cho cuộc phản công của Ukraine. Tuyến đường cao tốc hai chiều, sáu làn xe hiện đại này, đảm nhiệm cung cấp hậu cần cho mười lữ đoàn AFU ở mặt trận Kursk, với khoảng 50.000 quân. Tình hình cung ứng của AFU đang suy giảm rất đáng lo ngại. Trong giai đoạn đầu của chiến dịch, tuyến đường chính này có thể vận chuyển 3.000 tấn hàng tiếp tế khác nhau ra tiền tuyến trong 24 giờ. Khi áp lực từ RFAF tăng lên, đặc biệt là khi hỏa lực pháo binh có thể bao phủ một số phần của đường cao tốc, khả năng vận chuyển này đã giảm mạnh xuống chỉ còn 900 tấn mỗi ngày, chỉ bằng 30% công suất ban đầu. Sự suy giảm nghiêm trọng về năng lực cung ứng đã tác động trực tiếp đến hiệu quả chiến đấu ở tiền tuyến. Tần suất hỏa lực pháo binh của AFU đã giảm đáng kể và số đạn bắn trung bình hàng ngày của pháo lựu cỡ nòng 155mm cũng giảm mạnh. Đồng thời, phạm vi di chuyển của xe bọc thép cũng bị hạn chế để tiết kiệm nhiên liệu. Nếu RFAF thành công trong việc cắt đứt tuyến tiếp tế này, Ukraine ở mặt trận Kursk sẽ phải đối mặt với hậu quả thảm khốc. Theo mức tiêu thụ và tình hình dự trữ hiện nay, một khi nguồn cung bị cắt đứt hoàn toàn, dự trữ đạn dược của bộ đội tiền tuyến, chỉ có thể duy trì hoạt động thông thường trong 5-7 ngày là nhiều nhất. Dự trữ nhiên liệu thậm chí còn eo hẹp hơn, và các đơn vị thiết giáp lớn có thể hết nhiên liệu trong vòng 72 giờ. Cuộc khủng hoảng hậu cần không chỉ ảnh hưởng đến việc cung cấp vật tư, mà còn hạn chế việc sơ tán người bị thương và luân chuyển lực lượng của AFU. Hiện nay, tình trạng quá tải của các trạm y tế tuyến đầu đã đến giới hạn và việc sơ tán thương binh nặng ngày càng trở nên khó khăn hơn. Cùng lúc đó, kế hoạch luân chuyển quân buộc phải hoãn lại do tắc đường, càng làm trầm trọng thêm sự mệt mỏi và áp lực tâm lý cho bộ đội tiền tuyến. Bộ chỉ huy Ukraine đang khẩn trương tìm kiếm các tuyến đường tiếp tế thay thế, nhưng việc chiến trường “sáng như ban ngày”, thì việc này thực sự khó khăn. Quân đội Ukraine đang cố gắng mở một số tuyến đường nông thôn hoặc qua các cánh rừng làm tuyến tiếp tế thay thế, nhưng sức tải và độ an toàn của những tuyến đường này không thể so sánh với các tuyến đường chính. Đặc biệt khi mùa tuyết tan tới đây, năng lực của các tuyến đường phụ này sẽ càng suy giảm. Trong hoàn cảnh hiện tại, AFU phải đối mặt với sự lựa chọn: hoặc chấp nhận rủi ro khi đưa thêm quân để bảo vệ tuyến tiếp tế, hoặc ưu tiên các hoạt động tiền tuyến và chấp nhận rủi ro bị cắt đứt tuyến tiếp tế. Cả hai lựa chọn đều sẽ đặt ra thách thức đối với chiến lược chung của AFU ở mặt trận Kursk. Sự gia tăng của cuộc khủng hoảng hậu cần chiến dịch, chắc chắn sẽ trở thành một trong những yếu tố chính quyết định kết quả cuối cùng của chiến dịch Kursk của AFU. Nếu Kiev không giải quyết tình hình một cách hiệu quả, sự hiện diện quân sự của họ ở khu vực Kursk sẽ có nguy cơ bằng thất bại thảm hại. (nguồn ảnh Topwar, Deep State, Ukrinform, RIA Novosti).

