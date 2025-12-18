'Toạ độ' check in cực đỉnh mùa Giáng sinh cho giới trẻ tại Trường Đại học FPT

Với hàng cây thông khổng lồ, ông già Noel cao hàng chục mét… không gian Trường Đại học FPT trở thành điểm “check in” siêu hot mùa Giáng sinh.
Mũi Né, điểm đến dẫn đầu xu hướng du lịch 2026, mê hoặc du khách bằng bãi cát vàng, đồi cát siêu thực, biển xanh và trải nghiệm văn hóa độc đáo.
Apple chính thức trao giải iPhone Game of the Year 2025 cho Pokémon TCG Pocket, tựa game thẻ bài gây bất ngờ lớn tại App Store Awards năm nay.
TikToker Việt Phương Thoa chia sẻ loạt ảnh diện kimono truyền thống giữa khung cảnh thiên nhiên và kiến trúc đậm chất xứ Phù Tang.
Mẫu xe SUV Wuling Xingguang 560 giá "siêu rẻ" đã chính thức trình làng tại Triển lãm Ô tô Quốc tế ASEAN Nam Ninh diễn ra ở tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc.
Sau khi hoàn thành nhiệm vụ tại SEA Games 33, vận động viên điền kinh Huỳnh Thị Mỹ Tiên tranh thủ dành thời gian khám phá thủ đô Bangkok (Thái Lan).
MC Khánh Vy (Trần Khánh Vy) mới đây khiến cộng đồng mạng không khỏi trầm trồ khi chia sẻ loạt hình ảnh với phong cách thời trang đậm chất fashionista.
Hàng nghìn quân Ukraine mắc kẹt ở Myrnohrad trong tình thế tuyệt vọng; kế hoạch phá vây theo kiểu “trong đánh ra, ngoài đánh vào”, nhưng liệu có thành công?
Thâm Quyến chuẩn bị đưa robot hình người ra đường phố, biến khoa học viễn tưởng thành thử nghiệm đô thị AI quy mô chưa từng có.
Đông đảo người dân ở Australia thắp nến, đặt hoa tưởng niệm các nạn nhân thiệt mạng trong vụ xả súng trên bãi biển Bondi, Sydney, vừa qua.
Mới đây, Bảo Hân Helia khiến cộng đồng mạng không khỏi trầm trồ khi chia sẻ loạt ảnh check-in tại Trung Quốc.
Việt Nam quanh năm hấp dẫn du khách, nhưng mỗi vùng có thời tiết khác nhau. Chọn đúng thời điểm giúp trải nghiệm biển, núi và lễ hội trọn vẹn.
Vườn quốc gia sông ngầm Puerto Princesa nổi tiếng toàn cầu nhờ hệ thống hang động đá vôi và sông chảy ngầm vô cùng kỳ vĩ.
Midu mới đây khiến người hâm mộ không khỏi thích thú khi chia sẻ loạt hình ảnh du lịch Hokkaido (Nhật Bản) giữa thời tiết giá lạnh lên tới -10 độ C.
Trường Giang vào vai người ba trong phim Tết 2026 Nhà ba tôi một phòng. Ngoài đời, nam diễn viên là ông bố bỉm sữa.
Peugeot 103 từng là niềm ao ước của người dùng xe máy ở Việt Nam cách đây nhiều thập niên, nay nó sẽ xuất hiện dưới dạng xe máy điện khá đẹp mắt và hiện đại.
Xem tử vi hàng ngày, tử vi 12 con giáp hôm nay cho thấy tuổi Tỵ có tư tưởng cởi mở, tự do, tin vào tình yêu định mệnh và tài vận khá tốt.
Tổ ấm của Cường Đô La - Đàm Thu Trang là căn biệt thự mang phong cách hiện đại, có gara để 6 chiếc xe, phòng chiếu phim, khu vui chơi, tiểu cảnh trồng cây xanh.
Khoai mỡ không chỉ ngon mà còn chứa chất chống oxy hóa, hỗ trợ giảm cholesterol, cải thiện nội tiết, tăng cường đề kháng và bảo vệ tế bào.
Trong phim Ai thương ai mến, Trâm Anh - Thu Trang vào vai chị em. Trâm Anh từng giành ngôi vị á quân chương trình The Face Vietnam 2018.
Tộc người Bedouin là cộng đồng du mục lâu đời ở Trung Đông, nổi tiếng với lối sống sa mạc và truyền thống hiếu khách.