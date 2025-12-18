Hà Nội

'Toạ độ' check in cực đỉnh mùa Giáng sinh cho giới trẻ tại Trường Đại học FPT

Cộng đồng trẻ

'Toạ độ' check in cực đỉnh mùa Giáng sinh cho giới trẻ tại Trường Đại học FPT

Với hàng cây thông khổng lồ, ông già Noel cao hàng chục mét… không gian Trường Đại học FPT trở thành điểm “check in” siêu hot mùa Giáng sinh.

Thiên Anh
Từ giữa tháng 12, các campus của Trường Đại học FPT trên khắp cả nước (Hà Nội, TP HCM, Đà Nẵng, Cần Thơ, Quy Nhơn) đã được trang hoàng rực rỡ bởi gam màu đỏ và xanh đặc trưng của Giáng sinh.
Đây là không chỉ không gian mà FPTU dành cho cán bộ, sinh viên của trường mà còn mở cửa đón các học sinh THPT, thầy cô, các bạn trẻ từ nhiều trường học trên toàn quốc tới check in và trải nghiệm.
Khu vực đồi tùng tại khuôn viên Hà Nội được hô biến thành khu vườn Giáng sinh lung linh với những quả châu và nơ đỏ rực.
Hệ thống ánh sáng trang trí rực rỡ, cây thông Noel khổng lồ cùng loạt tiểu cảnh mang phong cách châu Âu đã biến campus rộng 30ha thành một “vũ trụ Giáng sinh” đúng nghĩa
Con đường kẹo ngọt nằm trong vườn tùng thu hút các bạn sinh viên tới chụp ảnh.
Campus Đà Nẵng được thiết kế góc check-in sang, xịn, mịn.
Toạ độ sống ảo mới nhanh chóng trở thành điểm thu hút sinh viên.
Tại campus Quy Nhơn, không gian Noel trở thành điểm check-in mới của sinh viên FPTU, lưu giữ những khoảnh khắc cuối năm đáng nhớ bên bạn bè, thầy cô, đồng thời lan tỏa năng lượng tích cực và niềm vui mùa lễ hội trong toàn trường.
Thư viện - góc học tập quen thuộc của sinh viên campus TP HCM - cũng được điểm xuyết sắc màu Giáng sinh.
Đặc biệt, FPTU ở tất cả các cơ sở đều luôn mở cửa chào đón học sinh, sinh viên trên cả nước đến tham quan không gian Noel, thoải mái check-in và lưu giữ những khoảnh khắc, hình ảnh đáng nhớ.
