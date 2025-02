Vào ngày 4/2, sau khi tóm tắt tình hình chiến đấu của Quân đội Ukraine (AFU) trong tháng 1, Tướng Oleksandr Syrskyi, Tổng tư lệnh AFU, đã tuyên bố rõ ràng trên mạng xã hội rằng, tháng 2 sẽ là giai đoạn khó khăn nhất đối với AFU. Sau khi ông Donal Trump nhận chức Tổng thống Mỹ, đang có cách tiếp cận lạnh lùng đối với xung đột Nga-Ukraine, viện trợ quân sự của Mỹ và NATO cho Kiev đã giảm. Đặc biệt sau tuyên bố của ông Trump, về chấm dứt cuộc chiến ở Ukraine, khiến nhiều lính Ukraine không còn muốn chiến đấu. Trong khi đó, quân đội Nga (RFAF) tại chiến trường Ukraine, đang chuẩn bị có đợt thay quân, giữa các đơn vị cũ và mới vào tháng 3; như vậy, các đơn vị RFAF cũ sẽ mở một đợt tấn công dữ dội cuối cùng. Do đó, dự đoán của tướng Syrsky có thể là hợp lý và dự kiến sáu thay đổi lớn sau đây, mà AFU phải đối phó trong tháng 2 này. Đầu tiên, lực lượng chủ chốt của AFU đang trong vòng vây ở phía tây Kurakhove có thể sẽ bị tiêu diệt. Hiện tại, RFAF đã bao vây ba mặt đối với tàn quân Ukraine ở cả hai bên sông Volchansk và phía tây thành phố Kurahovo. Hiện ở “miệng túi” phía bắc, RFAF đã phá vỡ được tuyến phòng thủ của quân Ukraine tại làng Andreevka. Còn ở hướng “miệng túi” phía nam, RFAF phát động cuộc tấn công từ phía nam và vẫn còn cách làng Kostyantynopil khoảng 2 km về phía nam Andreevka. Một khi RFAF chiếm được hai ngôi làng này, AFU ở “trong túi” phía tây Kurakhove, sẽ bị bao vây và tiêu diệt hoàn toàn. Cuộc chiến ở đây dự kiến sẽ kết thúc vào cuối tháng 2. Thứ hai, AFU đã mất hoàn toàn quyền kiểm soát thành phố Toretsk và Chasov Yar. Hiện tại, RFAF đã đánh bật quân Ukraine khỏi khu vực đô thị chính ở Toretsk và Chasov Yar, và tàn quân của AFU đã phải rút lui hoàn toàn ra ngoài thành phố. Các đơn vị RFAF chiến đấu ở Toretsk và Chasov Yar, dự kiến sẽ rút về Nga để nghỉ ngơi. Thứ ba, RFAF đã tiến đến Lyman, cửa ngõ phía bắc của thành phố Slavyansk. Hiện nay, vị trí đầu cầu của RFAF ở bờ tây sông Zhilebet, phía đông bắc thành phố Lyman đã được củng cố. Dự kiến sau khi RFAF chiếm được các thành phố Toretsk và Chasov Yar, các đơn vị ở đây sẽ được triển khai về hướng Lyman. Chiến lược này của RFAF, không chỉ có thể giam chân một lượng lớn quân Ukraine theo hướng Slavyansk, mà còn có thể tạo ra những điều kiện cần thiết cho bước tiếp theo là bao vây thành phố Seversk từ ba phía. Thứ tư, RFAF đã hình thành thế bao vây ba mặt tại Pokrovsk. Hiện tại, quân Nga đã tiến tới tuyến đường Pokrovsk-Kostiantynivka ở phía đông. Về phía tây, họ chỉ cách đường cao tốc Pokrovsk-Dnipro khoảng 4 km. Dự kiến, vào cuối tháng 2 này, RFAF sẽ tiến quân mạnh về phía bắc, tiếp tục bao vây hậu phương Pokrovsk từ hướng đông và hướng tây; trực tiếp hình thành thế bao vây ba mặt vào Pokrovsk, tạo điều kiện thuận lợi cho quân mới đến vào tháng 3, sẽ tấn công khu vực đô thị chính của Pokrovsk. Thứ năm, RFAF bắt đầu tiến về phía Izyum, phía nam Kupyansk. Mặc dù hướng tấn công chính của RFAF trên chiến trường phía bắc là thành phố Lyman, nhưng vì quân Nga đã tiến đến bờ sông Oskol, ở phía nam Kupyansk, nên dự kiến vào cuối tháng 2, họ sẽ tiếp tục tiến dọc theo sông Oskol về phía nam, đánh bật quân Ukraine đang chiến đấu một cách tuyệt vọng ở bên kia sông Oskol. Điều này sẽ dẫn đến việc RFAF dần tiếp cận trung tâm tiếp tế chính của AFU tại Izyum. Sau khi xung đột Nga-Ukraine nổ ra, thành phố Izyum đã bị RFAF chiếm đóng, nhưng trong cuộc phản công mùa thu của AFU năm 2022, họ đã tái chiếm lại thành phố và biến khu vực này thành một pháo đài phòng thủ kiên cố. Vào ngày 4 tháng 2, RFAF đã tấn công tòa nhà thành phố, đang được cải tạo thành pháo đài chiến đấu bằng tên lửa, rõ ràng là nhằm mục đích gây bối rối cho cái gọi là nỗ lực tái thiết của Kiev. Do đó, dự kiến vào cuối tháng 2, RFAF sẽ tiếp tục tấn công vào Izyum. Thứ sáu, diện tích vùng Kursk của Nga, do Ukraine chiếm đóng sẽ giảm xuống còn khoảng 300 km2. Sau khi AFU tiến vào khu vực Kursk vào ngày 6/8/2024, RFAF đã phát động một cuộc phản công quy mô lớn một tháng sau đó, kéo dài khoảng mười ngày; sau đó, RFAF sẽ phát động một cuộc phản công lớn vào khoảng ngày 10 hàng tháng, về cơ bản sẽ kéo dài mười ngày. Dự kiến vào khoảng cuối tuần này, RFAF sẽ phát động cuộc phản công lớn thứ sáu, tập trung vào mục tiêu tấn công vào vị trí then chốt của quân đội Ukraine ở phía bắc. Dự kiến đến cuối tháng 2, diện tích vùng do Ukraine chiếm đóng ở Kursk sẽ giảm xuống còn khoảng 300 km2. Để đảo ngược sự suy yếu của AFU trên tiền tuyến, tướng Syrsky đã thực hiện ba biện pháp cụ thể: thứ nhất là rút quân từ các đơn vị không chiến đấu và chuyển đến tiền tuyến để làm lực lượng bộ binh tấn công; Thứ hai là thúc đẩy chế độ nghĩa vụ quân sự, tăng cường các biện pháp bắt giữ những người đàn ông khỏe mạnh; thứ ba là ra lệnh cho các trung tâm huấn luyện tân binh tăng cường huấn luyện tâm lý cho tân binh và buộc họ phải nhanh chóng hòa nhập vào cuộc chiến tàn khốc. Ngoài ra, tướng Syrsky còn có động thái lớn, khi cố gắng chuyển AFU từ hệ thống chỉ huy cấp lữ đoàn của NATO, trở lại hệ thống chỉ huy cấp sư đoàn của quân đội thời Liên Xô, nhằm tập trung quân đội ở tuyến đầu, để đánh trận quyết định với RFAF. Tuy nhiên, Cục Điều tra Nhà nước Ukraine đang có kế hoạch buộc Tướng Syrsky phải chịu trách nhiệm về thất bại trong trận chiến biên giới Kharkov hồi tháng 5/2024. Nếu cuộc tấn công của Nga diễn ra suôn sẻ, sẽ khó có thể nói liệu tướng Syrsky có thể tại vị được Tổng tư lệnh quân đội Ukraine trong thời gian tới. (nguồn ảnh Kyiv Post, Ukrinform, Deep State, TASS).

