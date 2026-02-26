Hà Nội

Giải trí

Quách Thành Danh: “Vợ lúc nào cũng đúng là nhà cửa êm ấm”

Ngoài niềm vui được bà xã tặng quà dịp vía Thần Tài 2026, Quách Thành Danh còn chia sẻ cách anh giữ gìn tổ ấm suốt nhiều năm qua.

Thu Cúc

“Vợ lúc nào cũng đúng là nhà cửa êm ấm”

Chia sẻ với PV Báo Tri thức & Cuộc sống, Quách Thành Danh cho biết anh cảm thấy may mắn và hạnh phúc khi nhận món quà từ bà xã – chị Bảo Ngọc – trong ngày vía Thần Tài năm nay.

Suốt nhiều năm qua, chị Bảo Ngọc được xem là hậu phương vững chắc của nam ca sĩ. Cô quán xuyến việc kinh doanh, chăm sóc gia đình để chồng yên tâm đi hát.

Khi được hỏi về bí quyết giữ gìn hôn nhân, Quách Thành Danh bật cười: “Với tôi thì đơn giản lắm, vợ lúc nào cũng đúng là nhà cửa êm ấm”.

Nam ca sĩ cho rằng trong đời sống vợ chồng, không nhất thiết phải hơn thua. “Chuyện gì qua rồi thì nhắc lại nhẹ nhàng. Nếu có góp ý, tôi sẽ nói từ tốn để vợ hiểu”, anh chia sẻ.

quachthanhdanh5.jpg
Quách Thành Danh được bà xã tặng quà dịp vía Thần Tài 2026. Ảnh: FB Quách Thành Danh.

Theo Quách Thành Danh, điều quan trọng nhất vẫn là đặt vợ con lên hàng đầu. Dù công việc bận rộn đến đâu, anh luôn cố gắng dành thời gian cho gia đình. Những chuyến du lịch ngắn ngày, các buổi ăn tối hay đơn giản là cùng nhau ra ngoài thư giãn là cách anh giữ sự gắn kết sau nhiều năm chung sống.

“Vẫn tập trung ca hát”

Bên cạnh câu chuyện gia đình, Quách Thành Danh cho biết kênh YouTube cá nhân của anh vừa cán mốc hơn 100.000 lượt theo dõi, đủ điều kiện nhận nút bạc.

Anh chia sẻ: “Thật sự đây là kênh tôi mới lập thời gian ngắn thôi nhưng không ngờ lại được mọi người yêu thương như vậy. Đầu năm đã có ‘vàng với bạc’ nên thấy vui lắm”.

Nam ca sĩ cho biết trước đây vì bận lưu diễn và chăm lo cho con cái nên anh chưa chú trọng phát triển nền tảng số. “Nếu tập trung từ mười mấy năm trước, có lẽ tôi đã đạt nút vàng từ lâu”, anh nói. Hiện tại, anh có sự hỗ trợ từ ê-kíp trong việc quản lý và xây dựng nội dung.

quachthanhdanh1.jpg
Quách Thành Danh nhận nút bạc YouTube. Ảnh: FB Quách Thành Danh.

Dù lấn sân sang một số lĩnh vực khác, Quách Thành Danh khẳng định ca hát vẫn là ưu tiên hàng đầu. “Tôi đi hát là chính. Kinh doanh thì bà xã lo, tôi chỉ hỗ trợ phía sau”, anh cho hay.

Theo lời nam ca sĩ, năm nay công việc khá thuận lợi. Lịch diễn dày nhưng anh cảm thấy may mắn vì vẫn được khán giả yêu thương, đón nhận. Với anh, đó mới là điều đáng trân trọng nhất sau nhiều năm làm nghề.

#Quách Thành Danh #hạnh phúc gia đình #bí quyết hôn nhân #kênh YouTube #nghề ca hát #ca sĩ Quách Thành Danh

