Quả rừng xưa rụng đầy gốc bất ngờ thành đặc sản dân phố lùng mua

Kinh doanh

Từ loại quả mọc hoang, ngày nay chanh đào rừng trở thành mặt hàng được người dân thành phố ưa chuộng để trị ho hoặc giải khát.

Hoàng Minh (tổng hợp)
Trước đây, chanh đào mọc hoang trong rừng, đến mùa bà con vào hái về dùng. Ảnh: Facebook
Tuy nhiên, vài năm gần đây, chanh đào rừng trở thành đặc sản được dân phố ưa chuộng. Khi thời tiết bắt đầu se lạnh cũng là thời điểm chanh đào rừng vào mùa. Ảnh: Facebook
Trên chợ mạng, nhiều địa chỉ rao bán chanh đào rừng với giá từ 55.000 - 75.000 đồng/kg. Ảnh: Facebook
Người bán cho biết, đây là loại chanh đào mọc trên núi đá, chỉ vào mùa trong khoảng thời gian ngắn từ tháng 9 đến tháng 10 âm lịch. Ảnh: Facebook
Loại chanh này có lớp vỏ xù xì, khi chín chuyển màu hồng đẹp mắt. Ảnh: Facebook
Ruột chanh cũng có ánh hồng, khác với màu vàng nhạt của chanh thường. Ảnh: Facebook
Do sinh trưởng trong điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng đặc thù của vùng núi cao, chanh đào rừng thơm nồng, mọng nước và đậm vị hơn. Ảnh: Facebook
Quả chanh kích thước vừa phải, tròn đều, khoảng 12 - 20 trái/kg. Ảnh: Facebook
Chanh đào rừng được sử dụng để ngâm mật ong trị ho, đau họng hoặc làm nước giải khát. Ảnh: Facebook
Nhờ thu hái chanh đào rừng, nhiều hộ dân ở vùng Tây Bắc có thêm nguồn thu nhập đáng kể. Nhiều hộ trồng thêm trên đồi để bán. Ảnh: Facebook
