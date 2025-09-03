Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Quả mọc dại ở Việt Nam sang nước ngoài hơn nửa triệu đồng/kg

Kinh doanh

Quả mọc dại ở Việt Nam sang nước ngoài hơn nửa triệu đồng/kg

Nếu như ở Việt Nam, na rừng giá chỉ trên dưới 100.000 đồng/kg thì tại Trung Quốc, giá có thể lên đến hơn 500.000 đồng/kg.

Hoàng Minh (tổng hợp)
Na rừng vốn là loài cây thân leo, thường mọc trong rừng sâu, được phân bố ở vùng Tây Bắc nước ta và cũng có ở các vùng Tây Nam của Trung Quốc. Ảnh: Facebook
Na rừng vốn là loài cây thân leo, thường mọc trong rừng sâu, được phân bố ở vùng Tây Bắc nước ta và cũng có ở các vùng Tây Nam của Trung Quốc. Ảnh: Facebook
Mùa na rừng khoảng từ tháng 7 đến tháng 11 hằng năm. Quả tập hợp gần như hình cầu, màu đỏ hoặc tím sẫm. Ảnh: Facebook
Mùa na rừng khoảng từ tháng 7 đến tháng 11 hằng năm. Quả tập hợp gần như hình cầu, màu đỏ hoặc tím sẫm. Ảnh: Facebook
Na rừng có thể ăn được, khi chín vị chua ngọt, mọng nước và mùi rất thơm. Ảnh: Facebook
Na rừng có thể ăn được, khi chín vị chua ngọt, mọng nước và mùi rất thơm. Ảnh: Facebook
Không chỉ dùng làm thực phẩm, na rừng còn được sử dụng làm thuốc, giảm đau, kích thích tiêu hóa. Ảnh: Facebook
Không chỉ dùng làm thực phẩm, na rừng còn được sử dụng làm thuốc, giảm đau, kích thích tiêu hóa. Ảnh: Facebook
Tại Việt Nam, giá na rừng dao động khoảng 80.000 - 120.000 đồng/kg, tùy loại. Ảnh: Facebook
Tại Việt Nam, giá na rừng dao động khoảng 80.000 - 120.000 đồng/kg, tùy loại. Ảnh: Facebook
Trong khi đó tại Trung Quốc, na rừng được trồng rất phổ biến và có giá bán cao. Ảnh: Facebook
Trong khi đó tại Trung Quốc, na rừng được trồng rất phổ biến và có giá bán cao. Ảnh: Facebook
Thông thường, na rừng tại Trung Quốc khoảng 80 NDT (tương đương 295.000 đồng)/kg, loại đắt hơn thậm chí có thể lên đến 160 NDT (khoảng 591.000 đồng)/kg. Ảnh: Facebook
Thông thường, na rừng tại Trung Quốc khoảng 80 NDT (tương đương 295.000 đồng)/kg, loại đắt hơn thậm chí có thể lên đến 160 NDT (khoảng 591.000 đồng)/kg. Ảnh: Facebook
Ở Trung Quốc, thân và rễ cây na rừng có nhiều tác dụng dược lý như chữa viêm loét dạ dày - tá tràng, chữa phong thấp tê đau... Ảnh: Facebook
Ở Trung Quốc, thân và rễ cây na rừng có nhiều tác dụng dược lý như chữa viêm loét dạ dày - tá tràng, chữa phong thấp tê đau... Ảnh: Facebook
Bên cạnh đó, người Trung Quốc còn trồng cây na rừng trong sân vườn để làm cảnh. Ảnh: Facebook
Bên cạnh đó, người Trung Quốc còn trồng cây na rừng trong sân vườn để làm cảnh. Ảnh: Facebook
Loài thực vật này có hình dáng độc đáo và khá bắt mắt. Ảnh: Facebook
Loài thực vật này có hình dáng độc đáo và khá bắt mắt. Ảnh: Facebook
Hoàng Minh (tổng hợp)
#Na rừng Việt Nam #Giá na rừng Trung Quốc #Na rừng có tác dụng dược lý #Na rừng mùa chín #Quả na rừng dùng làm thuốc #Na rừng Tây Bắc

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT