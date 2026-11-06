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Doanh nghiệp

PVFCCo – Phú Mỹ nâng kế hoạch lợi nhuận 2026 lên 1.445 tỷ đồng

Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí – CTCP (PVFCCo – Phú Mỹ, mã chứng khoán DPM) vừa công bố điều chỉnh tăng mạnh các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2026. Đáng chú ý, kế hoạch lợi nhuận sau thuế hợp nhất được nâng lên 1.445 tỷ đồng, gấp hơn 2,1 lần kế hoạch ban đầu; tổng doanh thu dự kiến đạt 19.000 tỷ đồng.

Trần Thị Sánh

Theo thông tin công bố ngày 05/11/2026, căn cứ Nghị quyết số 26-4052/NQ-PBHC ngày 04/11/2026 của Hội đồng quản trị, PVFCCo – Phú Mỹ điều chỉnh kế hoạch tổng doanh thu hợp nhất từ 17.600 tỷ đồng lên 19.000 tỷ đồng, tăng gần 8%.

Đặc biệt, kế hoạch lợi nhuận trước thuế được nâng từ 850 tỷ đồng lên 1.770 tỷ đồng, trong khi lợi nhuận sau thuế tăng từ 680 tỷ đồng lên 1.445 tỷ đồng, tương đương mức tăng hơn 112% so với kế hoạch ban đầu.

Đối với Công ty mẹ, kế hoạch tổng doanh thu được điều chỉnh từ 15.295 tỷ đồng lên 16.750 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế từ 800 tỷ đồng lên 1.690 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế từ 647 tỷ đồng lên 1.375 tỷ đồng, cũng gấp hơn 2,1 lần kế hoạch đầu năm.Cùng với việc nâng các chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận, PVFCCo – Phú Mỹ cũng điều chỉnh tổng nhu cầu vốn đầu tư năm 2026 từ hơn 1.163 tỷ đồng lên gần 1.400 tỷ đồng, dự kiến sử dụng hoàn toàn nguồn vốn chủ sở hữu.

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Việc điều chỉnh tăng mạnh các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2026 không chỉ phản ánh những kết quả trong hoạt động của PVFCCo – Phú Mỹ, mà còn thể hiện sự chủ động, nỗ lực và quyết tâm cao trong việc nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh, khai thác các cơ hội thị trường và phấn đấu đạt kết quả cao nhất trong năm 2026.

Trong những tháng cuối năm, PVFCCo – Phú Mỹ tiếp tục tập trung duy trì hoạt động sản xuất an toàn, ổn định; nâng cao hiệu quả quản trị, tối ưu chi phí, đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm và phát triển thị trường, hướng đến hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đã được điều chỉnh, tạo nền tảng cho hoạt động sản xuất, kinh doanh trong những năm tiếp theo.

#PVFCCo – Phú Mỹ #Kế hoạch kinh doanh #Lợi nhuận doanh nghiệp #Đầu tư doanh nghiệp #Phân bón

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