Pragmata bùng nổ Steam, rating cao sau “địa ngục”

Sau nhiều năm trì hoãn, Pragmata của Capcom bất ngờ bùng nổ trên Steam với hàng chục nghìn người chơi và rating cực cao, trở thành hiện tượng mới của làng game.

Thiên Trang (TH)
Sau nhiều năm mắc kẹt trong “địa ngục phát triển”, Pragmata đã có màn trở lại ngoạn mục khi chính thức phát hành và nhanh chóng gây bão trên nền tảng Steam.
Tựa game của Capcom ngay lập tức thu hút hơn 67.000 người chơi đồng thời, một con số ấn tượng đối với một IP hoàn toàn mới trong thị trường game cạnh tranh khốc liệt.
Không chỉ đông người chơi, Pragmata còn đạt mức đánh giá “Overwhelmingly Positive” - thang điểm cao nhất trên Steam, phản ánh sự hài lòng gần như tuyệt đối từ cộng đồng game thủ toàn cầu.
Đây là kết quả đáng chú ý khi trò chơi từng bị trì hoãn nhiều lần kể từ khi công bố tại sự kiện ra mắt PlayStation 5 vào năm 2020, thậm chí có thời điểm bị nghi đã bị hủy bỏ.
Điểm sáng lớn nhất của Pragmata nằm ở gameplay kết hợp giữa hành động và giải đố trong bối cảnh khoa học viễn tưởng, mang đến trải nghiệm vừa kịch tính vừa đòi hỏi tư duy chiến thuật.
Người chơi sẽ điều khiển nhân vật Hugh cùng cô bé bí ẩn Diana, trong đó sự phối hợp giữa hai nhân vật đóng vai trò quan trọng trong chiến đấu lẫn giải đố.
Mối liên kết giữa hai nhân vật không chỉ phục vụ gameplay mà còn tạo chiều sâu cảm xúc, giúp trò chơi nổi bật giữa hàng loạt tựa game hành động cùng thể loại.
Dù vẫn còn khoảng cách với các bom tấn lâu năm, màn ra mắt thành công của Pragmata cho thấy tiềm năng lớn, biến đây thành cái tên đáng trải nghiệm nhất trên Steam ở thời điểm hiện tại.
