Xe

Porsche bị kiện 7,91 nghìn tỷ đồng vì ép đại lý xây dựng showroom

Porsche sẽ phải hầu tòa vào tháng 3 năm sau do liên quan đến vụ kiện 300 triệu USD (7,91 nghìn tỷ đồng) do đại lý xe sang The Collection ở Florida khởi kiện.

Thảo Nguyễn
Video: Xem nhanh Porsche 911 thế hệ mới ra mắt tại Hà Nội.

Theo đơn kiện, Porsche đã gây sức ép buộc đại lý xây một showroom riêng dành cho thương hiệu. Khi The Collection từ chối, hãng bị cáo buộc đã hạn chế nguồn xe cung cấp cho đại lý.

Sau giai đoạn đại dịch, thị trường xe sang biến động mạnh: nguồn cung hiếm, nhu cầu cao và nhiều mẫu xe được bán hết trước khi về tới đại lý. Trong bối cảnh đó, Porsche muốn kiểm soát chặt hơn mạng lưới bán hàng tại Mỹ và yêu cầu các đại lý đầu tư vào các cơ sở trưng bày độc quyền.

1-4671.jpg
Porsche bị kiện vì ép đại lý xây dựng showroom riêng.

Giới phân tích gọi xu hướng này là “Ferrarification của Porsche” - tức hướng đến chiến lược khan hiếm, giá cao giống Ferrari. Porsche liên tục tăng giá sau Covid, trong khi các đại lý cũng tự đẩy giá lên khiến cùng một mẫu xe có thể chênh lệch lớn giữa các showroom. Đến năm 2022, hãng được cho là muốn lập lại trật tự bằng yêu cầu xây showroom chuyên biệt để kiểm soát trải nghiệm thương hiệu.

The Collection cho biết, Porsche yêu cầu họ đầu tư hàng chục triệu USD cho một cơ sở mới tại Kendall hoặc Cutler Bay (Miami). Đại lý từ chối, cho rằng hai địa điểm này xa trung tâm và “hầu như không có khách mua Porsche”. Từ đó, The Collection cáo buộc Porsche vi phạm luật đại lý tại Florida và khiến doanh số của họ rơi vào “vòng xoáy suy giảm”. Porsche bác bỏ, nhấn mạnh rằng chính đại lý “cố ý không chịu đầu tư vào cơ sở đạt chuẩn Porsche dù doanh số đã đi xuống suốt gần một thập kỷ”.

2-7739.jpg
The Collection cáo buộc Porsche vi phạm luật đại lý tại Florida và khiến doanh số của họ rơi vào “vòng xoáy suy giảm”.

Porsche AG nhiều lần xin được miễn trách nhiệm vì là công ty nước ngoài, nhưng tòa Miami đã bác bỏ yêu cầu.

Luật sư Sean Burstyn, đại diện cho The Collection, nói với Financial Times rằng vụ kiện “không chỉ ảnh hưởng đến các đại lý ở Florida mà còn có thể tác động đến toàn bộ ngành ôtô Mỹ”, bởi những tranh chấp về mối quan hệ giữa hãng, nhà phân phối và đại lý là vấn đề chung của nhiều bang.

Ngoài ra, The Collection còn cáo buộc Porsche đã cắt giảm lượng xe “pool-car” sau khi đại lý từ chối xây showroom riêng. Đây là loại xe do Porsche tự phân bổ, có thể chiếm tới 20% tổng lượng xe mà một đại lý nhận được mỗi năm.

