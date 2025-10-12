Sạc ôtô điện Porsche bị người dùng tố sạc chậm gấp đôi quảng cáo.

Porsche bị kiện tại Mỹ vì bộ sạc Mobile Charger Plus và Connect sạc chậm gấp đôi quảng cáo, nguy cơ quá nhiệt gây cháy nổ. Hãng từng dính vụ kiện này năm 2023.

Video: Porsche Taycan sử dụng bộ sạc điện tại nhà.

Porsche tiếp tục đối mặt với một vụ kiện mới tại Mỹ, lần này không liên quan đến sản phẩm ôtô mà là các bộ sạc tại nhà đi kèm xe điện. Theo Carscoops, hai khách hàng Mỹ đã đệ đơn kiện Porsche vì cáo buộc các bộ sạc Mobile Charger Plus và Mobile Charger Connect không đạt hiệu suất như quảng cáo, thậm chí tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ.

Các thiết bị này được bán kèm theo dòng xe điện Porsche Taycan, cho phép người dùng sạc pin ngay tại nhà. Theo thông số công bố, khi kết nối với nguồn điện có dòng điện tối thiểu 40A, hệ thống sạc có thể nạp đầy pin trong khoảng 9,5 - 10,5 giờ. Tuy nhiên, các nguyên đơn khẳng định rằng trong thực tế, thời gian sạc kéo dài gần gấp đôi, khiến việc sử dụng xe bị gián đoạn và không đúng như kỳ vọng.

Đáng lo ngại hơn, đơn kiện cáo buộc hai bộ sạc này có xu hướng quá nhiệt, có thể làm hỏng ổ điện, thậm chí dẫn đến nguy cơ hỏa hoạn khi hoạt động trong thời gian dài. Nhóm khách hàng cho rằng Porsche đã nhận biết vấn đề từ trước nhưng không có hành động khắc phục đáng kể, cũng như chưa từng ban hành lệnh triệu hồi hoặc thay thế sản phẩm.

Hai nguyên đơn đại diện trong vụ việc gồm Paul Herdtner (bang Kansas), chủ sở hữu Porsche Taycan 4S 2020, và John Holby (bang Illinois), chủ xe Taycan Turbo 2021. Cả hai cho biết họ đã nhiều lần gặp tình trạng sạc chậm và quá nhiệt, dù sử dụng thiết bị đúng hướng dẫn từ nhà sản xuất.

Đây không phải là lần đầu tiên Porsche gặp rắc rối với thiết bị sạc tại nhà. Năm 2023, hãng từng đối mặt với một vụ kiện tương tự, cũng liên quan đến lỗi quá nhiệt và tốc độ sạc thấp hơn công bố. Khi đó, Porsche đồng ý hoàn tiền cho khách hàng và giới thiệu phiên bản bộ sạc mới với cảm biến nhiệt độ nhằm giám sát an toàn trong quá trình sử dụng.

Tuy nhiên, nhiều người tiêu dùng cho rằng những thay đổi này chỉ mang tính hình thức, không giải quyết triệt để lỗi cốt lõi. Theo nhóm nguyên đơn hiện tại, vấn đề sạc chậm vẫn tiếp diễn cả trước và sau khi hãng áp dụng biện pháp hạn chế tốc độ sạc, ảnh hưởng trực tiếp đến trải nghiệm sử dụng xe điện.

Vụ kiện mới được xem là đòn cảnh báo đối với Porsche trong bối cảnh các hãng xe điện đang phải nỗ lực củng cố lòng tin người tiêu dùng về chất lượng sản phẩm và độ an toàn của thiết bị sạc. Với giá bán thuộc nhóm cao cấp, khách hàng kỳ vọng các mẫu xe điện Porsche phải đạt chuẩn tương xứng với danh tiếng thương hiệu Đức.

Hiện Porsche chưa đưa ra phản hồi chính thức về vụ kiện, nhưng sự việc có thể khiến hãng phải đối mặt với kiểm tra pháp lý và đánh giá kỹ thuật sâu rộng đối với hệ thống sạc gia đình, đặc biệt trong thị trường Mỹ, nơi các quy định về an toàn điện rất nghiêm ngặt.