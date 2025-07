Phương Đông nhận danh hiệu Top 3 Bệnh viện tốt nhất Việt Nam

Sự kiện The Best of Vietnam do Liên hiệp Khoa học Doanh nhân Việt Nam phối hợp cùng Tạp chí Sở hữu Trí tuệ & Sáng tạo tổ chức. Danh hiệu Top 3 là minh chứng rõ nét cho hành trình đầu tư bài bản, phát triển mô hình bệnh viện hiện đại, nhân văn và chăm sóc sức khỏe toàn diện, luôn lấy người bệnh làm trung tâm tại Phương Đông.

Giữa khuôn viên ngập tràn cây xanh, người bệnh được chữa lành trong một môi trường trong lành và thư thái

Mô hình bệnh viện khác biệt: Hướng tới chăm sóc toàn diện thân – tâm – trí

Từ thời điểm đặt nền tảng cho hành trình phát triển, Bệnh viện Đa khoa Phương Đông đã kiên định theo đuổi một tầm nhìn dài hạn, hướng tới hệ sinh thái chăm sóc nơi mỗi người đều được điều trị chu đáo, đồng hành tận tâm và hồi phục trọn vẹn cả thể chất lẫn tinh thần.

Triết lý này được thể hiện rõ nét qua môi trường điều trị, nơi mỗi yếu tố đều hướng đến việc chữa lành trọn vẹn. Không gian được thiết kế mở, ngập tràn ánh sáng tự nhiên, hài hòa với thiên nhiên xung quanh, tạo cảm giác thư thái và gần gũi. Mỗi khu điều trị đều duy trì không khí trong lành, yên tĩnh và sạch sẽ - một trong nhiều yếu tố quan trọng giúp người bệnh giảm bớt căng thẳng và nâng cao hiệu quả phục hồi.

Song song với không gian là hệ thống dịch vụ hỗ trợ đồng bộ, từ chế độ dinh dưỡng cá nhân hóa, chương trình vật lý trị liệu chuyên sâu cho đến đội ngũ nhân viên chăm sóc và đồng hành tận tâm. Từng chi tiết nhỏ được tính toán kỹ lưỡng, hướng đến mục tiêu nâng cao trải nghiệm điều trị, giúp người bệnh cảm thấy được thấu hiểu, được chăm sóc và an tâm trong suốt quá trình hồi phục. Nhờ triết lý chữa lành được hiện thực hóa trong từng chi tiết, Phương Đông dần trở thành điểm đến phục hồi trọn vẹn cả thân, tâm và trí lực.

Chuyên môn vững vàng – Công nghệ hiện đại: Đòn bẩy tạo nên chất lượng vượt trội

Một trong những yếu tố giúp Phương Đông tạo nên sự khác biệt chính là chiến lược đầu tư có trọng tâm vào nguồn lực con người và hạ tầng công nghệ.

Bệnh viện quy tụ đội ngũ y bác sĩ đầu ngành, giàu kinh nghiệm và luôn hướng đến phương châm hành nghề “tâm sáng – lòng trong – y đức vẹn toàn”. Không chỉ vững vàng trong chuyên môn, họ còn là những người đồng hành tận tâm, mang đến sự tin tưởng cho người bệnh trong từng khoảnh khắc điều trị.

Đồng hành cùng con người là nền tảng công nghệ hiện đại được đầu tư đồng bộ. Nhiều thiết bị tiên tiến hàng đầu thế giới đã được đưa vào vận hành, như hệ thống CT đếm photon lần đầu tiên có mặt tại miền Bắc, MRI 3.0 Tesla, PET/CT, nội soi 3D – 4K ICG… Những công nghệ này không chỉ nâng cao độ chính xác trong chẩn đoán mà còn giúp rút ngắn thời gian điều trị, hỗ trợ bệnh nhân phục hồi hiệu quả.

Phương Đông trang bị nhiều thiết bị công nghệ hiện đại, tạo nên mạng lưới chẩn đoán - điều trị hiệu quả

Tại Phương Đông, công nghệ không chỉ là công cụ hỗ trợ y khoa, mà còn được tích hợp sâu vào quản trị vận hành, lưu trữ thông tin, chăm sóc khách hàng – tất cả hướng đến một hệ thống y tế thông minh, tối ưu hoá quy trình và cá thể hóa hành trình điều trị cho từng bệnh nhân.

Tầm nhìn chiến lược: Phát triển tổ hợp y tế thông minh, đa chuyên khoa và bền vững

Là thành viên thuộc Tổ hợp Y tế Phương Đông, Bệnh viện Đa khoa Phương Đông không ngừng mở rộng quy mô và nâng tầm chuyên môn, hướng tới mục tiêu xây dựng hệ thống chăm sóc sức khỏe toàn diện và hiện đại. Trong năm 2025, hai trung tâm chuyên sâu gồm Trung tâm Ung bướu, Y học hạt nhân và Trung tâm Nhi Quốc tế dự kiến sẽ chính thức đi vào hoạt động, đưa tổng số giường bệnh lên gần 1.000, từ đó đáp ứng tốt hơn nhu cầu chăm sóc chuyên biệt ngày càng cao của người bệnh.

Phương Đông quy tụ đội ngũ chuyên gia đầu ngành – vững chuyên môn, giàu kinh nghiệm, tận tâm vì người bệnh

Bên cạnh câu chuyện mở rộng chuyên môn, bệnh viện cũng tích cực thúc đẩy hợp tác quốc tế, triển khai chuyển đổi số toàn diện và đầu tư vào hệ thống quản trị thông minh, giúp tăng cường khả năng kết nối và xử lý dữ liệu hiệu quả. Về định hướng lâu dài, Phương Đông đang từng bước hiện thực hóa mô hình bệnh viện đạt chuẩn quốc tế, nơi sức khỏe thể chất và tinh thần được chăm sóc song hành trong một hành trình điều trị trọn vẹn, đồng bộ và mang đậm tính nhân văn.

Từ danh hiệu đến sứ mệnh phục vụ bền vững

Danh hiệu Top 3 Bệnh viện tốt nhất Việt Nam 2025 không phải là đích đến, mà là dấu mốc trên hành trình nâng tầm chất lượng y tế của Phương Đông. Hành trình ấy được định hướng bằng tư duy đổi mới, chiến lược phát triển bền vững và cam kết đặt con người ở trung tâm của mọi giá trị.

Từ nền tảng đó, Phương Đông đang từng bước góp phần tái định nghĩa chuẩn mực của một bệnh viện hiện đại tại Việt Nam – không chỉ là nơi điều trị, mà là điểm đến của sự hồi phục toàn diện, nơi mỗi trải nghiệm chăm sóc đều mang đậm tính nhân văn, sự tận tâm và tin cậy.

Bệnh viện Đa khoa Phương Đông

Địa chỉ: Số 9 Phố Viên, phường Đông Ngạc, TP Hà Nội

Hotline đặt lịch khám: 19001806

Hotline cấp cứu 24/7: 0833 015 115

Email: info.benhvienphuongdong@gmail.com

Website: https://benhvienphuongdong.vn/