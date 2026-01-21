Danh tính người đàn ông tử vong trên sông Nậm Rốm ở Điện Biên

Hiện cơ quan Công an tỉnh Điện Biên đã xác định được danh tính, nguyên nhân người đàn ông tử vong trên sông Nậm Rốm, phường Điện Biên Phủ.

Ngày 21/1, Công an tỉnh Điện Biên cho biết, ngày 20/1, trên các nền tảng mạng xã hội xuất hiện và lan truyền nhiều thông tin liên quan đến việc phát hiện một thi thể nổi trên sông Nậm Rốm, khu vực chợ Mường Thanh, phường Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên, gây sự chú ý của dư luận.

Khu vực phát hiện thi thể người đàn ông.

Theo thông tin xác minh, khoảng 6h sáng ngày 20/1, người dân địa phương phát hiện thi thể trên và đã nhanh chóng trình báo cơ quan chức năng. Ngay sau khi nhận được tin báo, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Điện Biên đã khẩn trương có mặt tại hiện trường, tổ chức phong tỏa, bảo vệ hiện trường, trục vớt thi thể và tiến hành điều tra, xác minh.

Qua kiểm tra ban đầu, xác định nạn nhân là nam giới đã tử vong nhiều ngày, thi thể ngâm dưới nước, đang trong quá trình phân hủy và không có giấy tờ tùy thân hay thông tin gì khác, gây khó khăn cho công tác nhận dạng. Tuy nhiên, bằng việc áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, đến khoảng 16h cùng ngày, Công an tỉnh Điện Biên đã xác định được danh tính nạn nhân là anh Đinh Văn Chung (SN 1997), hộ khẩu thường trú tại phố Trung Sơn Bích Đào, phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình.

Kết quả khám nghiệm ban đầu xác định, nguyên nhân tử vong của nạn nhân là ngạt nước. Hiện vụ việc đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ theo quy định pháp luật.

>>> Xem thêm video: Người đàn ông tử vong tại nhà riêng nghi bị sát hại