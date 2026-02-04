Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Bất động sản

Phú Thọ đưa 31 lô đất lên sàn, khởi điểm từ 8 triệu đồng/m²

Tỉnh Phú Thọ chuẩn bị đưa 31 lô đất ở tại xã Tam Nông ra tổ chức đấu giá, khởi điểm thấp nhất từ 8 triệu đồng/m².

Hạo Nhiên

Ngày 4/2, thông tin từ Công ty Đấu giá Hợp danh Phú Thọ cho biết, đơn vị này vừa phát đi thông báo về việc tổ chức đấu giá quyền sử dụng 31 lô đất tại khu Đá Cú và khu Con Loe (khu 7), xã Tam Nông, tỉnh Phú Thọ.

Theo đó, tổng diện tích 31 lô đất vào khoảng 3.350m². Giá khởi điểm được xác định từ 8–10 triệu đồng/m², với tổng giá trị khởi điểm ước tính hơn 28,3 tỷ đồng.

dgd-1722836898196544023327.jpg
Ảnh minh hoạ.

Mức tiền đặt trước đối với từng lô đất dao động từ 100 triệu đồng đến 430 triệu đồng, căn cứ theo diện tích và giá trị cụ thể. Giá bán hồ sơ tham gia đấu giá là 100.000 đồng hoặc 200.000 đồng/hồ sơ, tùy từng lô đất.

Thời gian bán hồ sơ được thực hiện từ 8h ngày 23/1 đến 17h ngày 5/2 tại trụ sở Công ty Đấu giá Hợp danh Phú Thọ hoặc Phòng Kinh tế xã Tam Nông.

Buổi công bố giá và mở phiếu đấu giá dự kiến tổ chức vào lúc 8h ngày 10/2 tại Hội trường UBND xã Tam Nông.

Cuộc đấu giá được thực hiện theo hình thức bỏ phiếu gián tiếp, phương thức trả giá lên.

>>> Mời độc giả xem thêm video đấu giá đất ở TP Hà Nội:

(Nguồn: Truyền hình TP Hà Nội)
#Đất ở #bất động sản #đấu giá #Phú Thọ #tăng nguồn thu

Bài liên quan

Bất động sản

Phú Xuyên sắp đấu giá 34 lô đất, khởi điểm hơn 4 triệu đồng/m2

Thành phố Hà Nội chuẩn bị đưa 32 lô đất ở tại xã Phú Xuyên ra tổ chức đấu giá, khởi điểm hơn 4 triệu đồng/m2.

Ngày 23/01, thông tin từ Công ty Đấu giá hợp danh Lạc Việt cho biết, đơn vị chuẩn bị phối hợp tổ chức đấu giá quyền sử dụng 34 lô đất ở tại xã Phú Xuyên, thành phố Hà Nội.

Theo đó, các lô đất đưa ra đấu giá có diện tích từ 73,79 đến 180m2. Giá khởi điểm được chia thành hai mức, trong đó 32 lô đất tại khu Bà Hòa 2 có giá khởi điểm 4.538.000 đồng/m2, còn 2 lô đất tại khu Vạn Điểm có giá khởi điểm 12.053.000 đồng/m2.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới