Phú Thọ đưa 31 lô đất lên sàn, khởi điểm từ 8 triệu đồng/m²

Tỉnh Phú Thọ chuẩn bị đưa 31 lô đất ở tại xã Tam Nông ra tổ chức đấu giá, khởi điểm thấp nhất từ 8 triệu đồng/m².

Ngày 4/2, thông tin từ Công ty Đấu giá Hợp danh Phú Thọ cho biết, đơn vị này vừa phát đi thông báo về việc tổ chức đấu giá quyền sử dụng 31 lô đất tại khu Đá Cú và khu Con Loe (khu 7), xã Tam Nông, tỉnh Phú Thọ.

Theo đó, tổng diện tích 31 lô đất vào khoảng 3.350m². Giá khởi điểm được xác định từ 8–10 triệu đồng/m², với tổng giá trị khởi điểm ước tính hơn 28,3 tỷ đồng.

Mức tiền đặt trước đối với từng lô đất dao động từ 100 triệu đồng đến 430 triệu đồng, căn cứ theo diện tích và giá trị cụ thể. Giá bán hồ sơ tham gia đấu giá là 100.000 đồng hoặc 200.000 đồng/hồ sơ, tùy từng lô đất.

Thời gian bán hồ sơ được thực hiện từ 8h ngày 23/1 đến 17h ngày 5/2 tại trụ sở Công ty Đấu giá Hợp danh Phú Thọ hoặc Phòng Kinh tế xã Tam Nông.

Buổi công bố giá và mở phiếu đấu giá dự kiến tổ chức vào lúc 8h ngày 10/2 tại Hội trường UBND xã Tam Nông.

Cuộc đấu giá được thực hiện theo hình thức bỏ phiếu gián tiếp, phương thức trả giá lên.

