Bất động sản

Phú Xuyên sắp đấu giá 34 lô đất, khởi điểm hơn 4 triệu đồng/m2

Thành phố Hà Nội chuẩn bị đưa 32 lô đất ở tại xã Phú Xuyên ra tổ chức đấu giá, khởi điểm hơn 4 triệu đồng/m2.

Hạo Nhiên

Ngày 23/01, thông tin từ Công ty Đấu giá hợp danh Lạc Việt cho biết, đơn vị chuẩn bị phối hợp tổ chức đấu giá quyền sử dụng 34 lô đất ở tại xã Phú Xuyên, thành phố Hà Nội.

Theo đó, các lô đất đưa ra đấu giá có diện tích từ 73,79 đến 180m2. Giá khởi điểm được chia thành hai mức, trong đó 32 lô đất tại khu Bà Hòa 2 có giá khởi điểm 4.538.000 đồng/m2, còn 2 lô đất tại khu Vạn Điểm có giá khởi điểm 12.053.000 đồng/m2.

dau-gia-dat.png
Ảnh minh hoạ.

Cuộc đấu giá được thực hiện theo phương thức trả giá lên, bằng hình thức bỏ phiếu trực tiếp nhiều vòng tại phiên đấu giá, tối đa 3 vòng. Mỗi vòng đấu giá có thời gian viết và bỏ phiếu trả giá tối đa 10 phút; kết quả được mở và công bố công khai. Đấu giá viên điều hành phiên đấu giá sẽ trực tiếp hướng dẫn và công khai các nội dung ghi trong phiếu đấu giá.

Bước giá áp dụng chung cho tất cả các lô đất đưa ra đấu giá, trong đó ở vòng 1, bước giá là 15.000.000 đồng/m2; từ vòng 2 và vòng 3, bước giá tối thiểu là 1.000.000 đồng/m2.

Thời gian bán và tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá diễn ra từ 8h ngày 22/1/2026 đến 17h ngày 4/2/2026 tại Ban Quản lý dự án Đầu tư - Hạ tầng xã Phú Xuyên và trụ sở Công ty Đấu giá hợp danh Lạc Việt.

Phiên đấu giá dự kiến được tổ chức vào 8h30 ngày 7/2/2026, tại Hội trường Nhà Văn hóa xã Phú Xuyên, thành phố Hà Nội.

>>> Mời độc giả xem thêm video đấu giá đất ở TP Hà Nội:

(Nguồn: Truyền hình TP Hà Nội)
