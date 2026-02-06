Phú Thọ đưa 124 lô đất lên sàn, khởi điểm từ 10 triệu đồng/m²

Tỉnh Phú Thọ sắp tổ chức đấu giá 124 lô đất tại xã Tam Nông, khởi điểm thấp nhất từ 10 triệu đồng/m².

Ngày 6/2, thông tin từ Công ty Đấu giá Hợp danh Phú Thọ xác nhận, đơn vị chuẩn bị phối hợp tổ chức đấu giá công khai quyền sử dụng 124 lô đất trên địa bàn xã Tam Nông, tỉnh Phú thọ.

Theo đó, các thửa đất đưa ra đấu giá có diện tích từ 108m² đến 145m², với mức giá khởi điểm thống nhất là 10 triệu đồng/m². Tổng giá trị khởi điểm mỗi ô dao động từ hơn 1,08 tỷ đồng đến 1,45 tỷ đồng.

Hồ sơ đấu giá được bán từ ngày 26/1 đến hết ngày 6/2/2026 tại trụ sở Công ty Đấu giá Hợp danh Phú Thọ (phường Việt Trì) và Phòng Kinh tế xã Tam Nông.

Hồ sơ tham gia đấu giá và tiền đặt trước phải được hoàn tất trước 17h ngày 6/2/2026. Người tham gia nộp tiền đặt trước vào tài khoản của Công ty Đấu giá Hợp danh Phú Thọ mở tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Agribank) chi nhánh Phú Thọ. Mỗi khoản tiền đặt trước chỉ áp dụng cho một ô đất.

Hình thức đấu giá được thực hiện bằng phiếu gián tiếp theo phương thức trả giá lên.

Buổi đấu giá dự kiến diễn ra lúc 7h30, ngày 11/2, tại Hội trường UBND xã Tam Nông, tỉnh Phú Thọ.

