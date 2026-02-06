Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Bất động sản

Phú Thọ đưa 124 lô đất lên sàn, khởi điểm từ 10 triệu đồng/m²

Tỉnh Phú Thọ sắp tổ chức đấu giá 124 lô đất tại xã Tam Nông, khởi điểm thấp nhất từ 10 triệu đồng/m².

Hạo Nhiên

Ngày 6/2, thông tin từ Công ty Đấu giá Hợp danh Phú Thọ xác nhận, đơn vị chuẩn bị phối hợp tổ chức đấu giá công khai quyền sử dụng 124 lô đất trên địa bàn xã Tam Nông, tỉnh Phú thọ.

Theo đó, các thửa đất đưa ra đấu giá có diện tích từ 108m² đến 145m², với mức giá khởi điểm thống nhất là 10 triệu đồng/m². Tổng giá trị khởi điểm mỗi ô dao động từ hơn 1,08 tỷ đồng đến 1,45 tỷ đồng.

Hồ sơ đấu giá được bán từ ngày 26/1 đến hết ngày 6/2/2026 tại trụ sở Công ty Đấu giá Hợp danh Phú Thọ (phường Việt Trì) và Phòng Kinh tế xã Tam Nông.

image-1.jpg
Ảnh minh hoạ.

Hồ sơ tham gia đấu giá và tiền đặt trước phải được hoàn tất trước 17h ngày 6/2/2026. Người tham gia nộp tiền đặt trước vào tài khoản của Công ty Đấu giá Hợp danh Phú Thọ mở tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Agribank) chi nhánh Phú Thọ. Mỗi khoản tiền đặt trước chỉ áp dụng cho một ô đất.

Hình thức đấu giá được thực hiện bằng phiếu gián tiếp theo phương thức trả giá lên.

Buổi đấu giá dự kiến diễn ra lúc 7h30, ngày 11/2, tại Hội trường UBND xã Tam Nông, tỉnh Phú Thọ.

>>> Mời độc giả xem thêm video đấu giá đất ở TP Hà Nội:

(Nguồn: Truyền hình TP Hà Nội)
#Đấu giá #đất ở #bất động sản #tăng nguồn thu #Phú Thọ

Bài liên quan

Bất động sản

Phú Thọ đưa 31 lô đất lên sàn, khởi điểm từ 8 triệu đồng/m²

Tỉnh Phú Thọ chuẩn bị đưa 31 lô đất ở tại xã Tam Nông ra tổ chức đấu giá, khởi điểm thấp nhất từ 8 triệu đồng/m².

Ngày 4/2, thông tin từ Công ty Đấu giá Hợp danh Phú Thọ cho biết, đơn vị này vừa phát đi thông báo về việc tổ chức đấu giá quyền sử dụng 31 lô đất tại khu Đá Cú và khu Con Loe (khu 7), xã Tam Nông, tỉnh Phú Thọ.

Theo đó, tổng diện tích 31 lô đất vào khoảng 3.350m². Giá khởi điểm được xác định từ 8–10 triệu đồng/m², với tổng giá trị khởi điểm ước tính hơn 28,3 tỷ đồng.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới