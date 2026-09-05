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Chính trị

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà dự lễ khánh thành trường nội trú ở Huế

Đây là công trình có khối chức năng được đầu tư theo tiêu chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, đáp ứng yêu cầu tổ chức dạy học, sinh hoạt và quản lý học sinh.

Hạo Nhiên

Sáng 5/9, tại TP. Huế, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà dự lễ khánh thành và khai giảng năm học 2026-2027 tại Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và Trung học cơ sở A Lưới 3, xã A Lưới 3.

Theo đó, Lễ khánh thành Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và Trung học cơ sở A Lưới 3 được tổ chức trong khuôn khổ lễ khai giảng năm học 2026-2027 và khánh thành các trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới đất liền trên cả nước.

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Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà dự lễ khánh thành và khai giảng năm học 2026-2027 tại Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và Trung học cơ sở A Lưới 3. Ảnh: Thu Giang.

Chương trình tại điểm cầu A Lưới 3 được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến, kết nối với điểm cầu trung tâm tại Trường Phổ thông nội trú Mường Khương, xã Mường Khương, tỉnh Lào Cai.

Được biết, Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và Trung học cơ sở A Lưới 3 được đầu tư với quy mô phục vụ 1.085 học sinh, trong đó có 160 học sinh nội trú. Công trình gồm các khối chức năng được đầu tư theo tiêu chuẩn, định mức của Bộ Giáo dục và Đào tạo, đáp ứng yêu cầu tổ chức dạy học, sinh hoạt và quản lý học sinh.

Dự án có tổng mức đầu tư hơn 178,4 tỷ đồng, được UBND TP. Huế phê duyệt tại Quyết định số 3411/QĐ-UBND ngày 3/11/2025, do Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển đô thị TP. Huế là chủ đầu tư.

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Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà tặng sách giáo khoa, sách tham khảo cho các em học sinh. Ảnh: Thu Giang.

Công trình được khởi công ngày 14/10/2025 và đến nay đã hoàn thành, sẵn sàng đưa vào sử dụng, phục vụ công tác dạy và học trong năm học mới.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Trí Thanh - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Huế, cho biết: “Trường tại xã A Lưới 3 có tổng mức đầu tư 178 tỷ đồng, đến nay đã hoàn thành khang trang, hiện đại, sẵn sàng đón học sinh bước vào năm học mới. Việc hoàn thành công trình là kết quả của sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo; sự quyết tâm của TP. Huế và sự phối hợp của các sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị thi công…”.

#TP huế #Khai giảng #khánh thành #trường nội trú #Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà

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