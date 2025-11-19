Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Chính trị

Kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về định hướng xây dựng tiêu chuẩn của đơn vị hành chính

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã ký ban hành Kết luận số 212-KL/TW (ngày 18/11/2025) của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về định hướng xây dựng tiêu chuẩn của đơn vị hành chính, phân loại đơn vị hành chính và phân loại đô thị.

Theo Báo Điện tử Chính phủ

Kết luận nêu: Tại phiên họp ngày 14/11/2025, xem xét Tờ trình của Đảng ủy phủ về Đề án tiêu chuẩn của đơn vị hành chính, phân loại đơn vị hành chính và phân loại đô thị (Tờ trình số 03-TTr/ĐU, ngày 17/10/2025), Bộ Chính trị, Ban Bí thư kết luận như sau:

Bộ Chính trị, Ban Bí thư cơ bản nhất trí với Tờ trình của Đảng ủy Chính phủ. Đây là vấn đề rất quan trọng để quy hoạch, hoạch định chiến lược, là cơ sở để ban hành cơ chế, chính sách phù hợp với việc phân loại đơn vị hành chính và phát triển đô thị trong tương lai, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước, nâng cao hiệu quả quản trị chính quyền hiện đại, phục vụ nhân dân; cần nghiên cứu kế thừa và đổi mới tư duy xây dựng hệ thống tiêu chuẩn của đơn vị hành chính, phân loại đơn vị hành chính, phân loại đô thị với tầm nhìn dài hạn, tổng thể, ổn định lâu dài với mục tiêu phát triển bền vững, quản lý đô thị chặt chẽ, hiện đại, thông minh và đẩy mạnh chuyển đổi số, đáp ứng tốt yêu cầu phát triển quốc gia và hội nhập quốc tế.

Rà soát, đánh giá kỹ lưỡng những tác động và chất lượng các đô thị, đơn vị hành chính để xây dựng tiêu chuẩn, tiêu chí rõ ràng, khoa học, phù hợp, bảo đảm tính thống nhất, ổn định sau sắp xếp tổ chức bộ máy trong hệ thống chính trị; khẩn trương hoàn thiện các tiêu chí phân loại đơn vị hành chính và phân loại đô thị, nhất là các đơn vị hành chính có yếu tố đặc biệt, đặc thù về di tích lịch sử, văn hóa, danh lam thắng cảnh, phù hợp với xu thế phát triển đô thị, bảo đảm môi trường, cảnh quan, kiến trúc, tối ưu kết nối các dịch vụ, hạ tầng kỹ thuật, liên kết, liên thông đồng bộ giữa các đô thị, đơn vị hành chính. Khẩn trương bố trí cán bộ có năng lực quản lý, có kỹ năng nghiệp vụ, chuyên môn sâu cho cấp xã; xây dựng chính sách, chế độ phù hợp với từng loại đơn vị hành chính; tiếp tục hoàn thiện việc phân cấp quản lý, phát huy hiệu quả chính quyền địa phương 2 cấp để thu hút đầu tư, đáp ứng mục tiêu kiến tạo phát triển, nâng cao đời sống nhân dân; bảo đảm duy trì ổn định chính trị - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh, đồng thời phát huy khả năng hội nhập của các đơn vị hành chính đô thị.

Giao Đảng ủy Quốc hội lãnh đạo, chỉ đạo ban hành Nghị quyết về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính và phân loại đô thị thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật để phát triển đô thị phù hợp với chính quyền địa phương 2 cấp và xu thế chung (hoàn thành trong tháng 11/2025). Trong đó, đô thị được xác định trên cơ sở không gian phát triển, tính chất, chức năng, vai trò và vị trí trong hệ thống đô thị quốc gia, không giới hạn đô thị là một đơn vị hành chính; trường hợp thành lập phường mới trên cơ sở xã được hình thành từ việc sắp xếp các thị trấn trước đây phải đạt tiêu chuẩn, tiêu chí theo đúng quy định.

Giao Đảng ủy Chính phủ lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan chức năng tiếp tục rà soát, hoàn thiện các văn bản pháp luật quy định về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính, phân loại đơn vị hành chính và phân loại đô thị khoa học, đồng bộ, thống nhất, phù hợp với điều kiện mới (hoàn thành trong tháng 11/2025); đồng thời làm tốt công tác tuyên truyền để cán bộ, đảng viên và Nhân dân hiểu rõ mục tiêu, ý nghĩa, tạo sự đồng thuận trong tổ chức triển khai thực hiện.

baochinhphu.vn
Link bài gốc Copy link
https://baochinhphu.vn/ket-luan-cua-bo-chinh-tri-ban-bi-thu-ve-dinh-huong-xay-dung-tieu-chuan-cua-don-vi-hanh-chinh-102251119181007302.htm?zarsrc=30&utm_source=zalo&utm_medium=zalo&utm_campaign=zalo
#Xây dựng tiêu chuẩn đơn vị hành chính #Phân loại đô thị và đơn vị hành chính #Chiến lược phát triển đô thị bền vững #Chuyển đổi số và quản trị hiện đại #Đổi mới hệ thống tiêu chuẩn pháp lý #Quản lý đô thị thông minh

Bài liên quan

Chính trị

Chính sách đặc thù cho cán bộ đối ngoại và hội nhập quốc tế

Chuyên gia, nhà khoa học, người sử dụng thành thạo ngoại ngữ hiếm phục vụ công tác đối ngoại được hưởng 300% mức lương theo hệ số lương được hưởng.

Sáng 19/11, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày tờ trình về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đặc thù nhằm nâng cao hiệu quả công tác hội nhập quốc tế.

Dự thảo tập trung vào ba nhóm chính sách lớn. Thứ nhất, chính sách tăng cường và làm sâu sắc hơn quan hệ với các đối tác, nhất là các nước láng giềng, nước lớn, các đối tác quan trọng khác và bạn bè truyền thống, tiếp tục đẩy mạnh và nâng tầm ngoại giao đa phương, chủ động đóng góp trí tuệ, nguồn lực vào giữ gìn hòa bình, thúc đẩy hợp tác và phát triển quốc tế.

Xem chi tiết

Chính trị

Bộ trưởng Bộ Tài chính: Nhiều dự án có tiền nhưng không giải ngân được

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng cho biết, bất cập trong tổ chức thực hiện, đặc biệt giải phóng mặt bằng khiến nhiều dự án vay vốn ODA có tiền không giải ngân được.

Sáng 18/11, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý nợ công; dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm.

CÂU HỎI TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC BỘ NGÀNH, ĐỊA PHƯƠNG VÀ CÁC CHỦ ĐẦU TƯ VỀ GIẢI NGÂN

Xem chi tiết

Chính trị

Kết luận của Bộ Chính trị về đột phá trong tuyển dụng và đãi ngộ cán bộ

Bộ Chính trị đề ra giải pháp đột phá trong tuyển dụng, bố trí, đãi ngộ cán bộ tài năng nhằm thúc đẩy phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.

Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã ký ban hành Kết luận số 205-KL/TW ngày 7/11/2025 của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá trong tuyển dụng, bố trí, sử dụng, đãi ngộ cán bộ.

Xem xét báo cáo của về Đề án "Quy định một số cơ chế đặc biệt trong tuyển dụng, bố trí, sử dụng, đãi ngộ cán bộ" và ý kiến của các cơ quan liên quan, kết luận như sau:

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới