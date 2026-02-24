Thủ tướng yêu cầu bảo đảm công bằng, mở rộng tiếp cận tài chính toàn diện

Thủ tướng nêu rõ, mục tiêu lớn nhất là bảo đảm tiến bộ, công bằng xã hội, tiếp cận bình đẳng dịch vụ tài chính ngân hàng, người dân, doanh nghiệp là chủ thể.

Chiều 24/2, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về tài chính toàn diện, chủ trì Phiên họp lần thứ ba của Ban Chỉ đạo.

Phiên họp tập trung cho ý kiến về Báo cáo tổng kết việc thực hiện Chiến lược tài chính toàn diện giai đoạn 2020-2025 và dự thảo Chiến lược giai đoạn 2026-2030.

Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về tài chính toàn diện, chủ trì Phiên họp lần thứ ba của Ban Chỉ đạo - Ảnh: VGP

Tài chính toàn diện là việc mọi người dân và doanh nghiệp được tiếp cận và sử dụng các sản phẩm, dịch vụ tài chính một cách thuận tiện, phù hợp nhu cầu, với chi phí hợp lý, được cung cấp một cách có trách nhiệm và bền vững, trong đó chú trọng đến nhóm người nghèo, người thu nhập thấp, người yếu thế, doanh nghiệp vừa và nhỏ, doanh nghiệp siêu nhỏ.

Theo các báo cáo, ý kiến tại phiên họp, đến cuối năm 2025, các bộ, ngành, cơ quan, địa phương cơ bản hoàn thành 62/62 nhiệm vụ trong chương trình hành động thực hiện Chiến lược tài chính toàn diện giai đoạn 2020-2025. Đồng thời triển khai nghiêm túc, đầy đủ các kết luận của Ban Chỉ đạo.

Các ý kiến tại phiên họp đề nghị hoàn thiện khuôn khổ pháp lý cho thúc đẩy tài chính toàn diện theo hướng vừa thúc đẩy được sự phát triển, vừa quản lý, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của người dân, doanh nghiệp, vừa đảm bảo sự an toàn bền vững của hệ thống tài chính; khắc phục được những tồn tại, hạn chế, bất cập hiện nay.

Bên cạnh đó, nâng cao năng lực cung cấp dịch vụ của các tổ chức cung ứng dịch vụ tài chính tại các vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa; hướng tới các đối tượng mục tiêu của tài chính toàn diện như: các sản phẩm, dịch vụ tài chính cho người nghèo, người thu nhập thấp, người cao tuổi, phụ nữ, người dân ở vùng sâu, vùng xa còn thiếu đa dạng; cơ chế hỗ trợ vốn thông qua Quỹ Bảo lãnh tín dụng còn vướng mắc. Đồng thời đề nghị có kế hoạch truyền thông, phổ biến về kiến thức tài chính, kỹ năng quản lý tài chính của người dân, doanh nghiệp.

Tại cuộc họp, sau khi phân tích các nguyên nhân chủ quan, khách quan của các tồn tại, hạn chế, cho ý kiến để các cơ quan tiếp tục hoàn thiện dự thảo Chiến lược giai đoạn 2026-2030, Thủ tướng Phạm Minh Chính Thủ nêu rõ, mục tiêu lớn nhất là bảo đảm tiến bộ, công bằng xã hội, tiếp cận bình đẳng các dịch vụ tài chính ngân hàng, người dân, doanh nghiệp là trung tâm, là chủ thể, vừa tham gia, vừa thụ hưởng thành quả thực hiện Chiến lược.

Mục tiêu tổng quát là: Hình thành hệ sinh thái tài chính toàn diện hiện đại, an toàn và bao trùm, góp phần nâng cao đời sống của người dân, đảm bảo không ai bị bỏ lại phía sau trong quá trình phát triển; phấn đấu mọi người dân và doanh nghiệp, nhất là nhóm đối tượng ưu tiên được tiếp cận một cách bình đẳng, toàn diện các sản phẩm, dịch vụ tài chính, hưởng thụ đầy đủ các thành quả từ Chiến lược, góp phần đảm bảo tiến bộ, công bằng xã hội và an sinh xã hội trong quá trình phát triển.

Các chỉ tiêu phấn đấu đến năm 2030: 95% dân số từ 15 tuổi trở lên có tài khoản giao dịch tại ngân hàng hoặc các tổ chức được phép khác; giá trị thanh toán không dùng tiền mặt gấp 30 lần GDP; ít nhất 30% người trưởng thành gửi tiết kiệm tại các tổ chức tín dụng; ít nhất 300.000 doanh nghiệp nhỏ và vừa có dư nợ tại các tổ chức tín dụng; dư nợ tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn trên tổng dư nợ tín dụng đối với nền kinh tế đạt khoảng 25%; ít nhất 75% người trưởng thành có thông tin về lịch sử tín dụng trong hệ thống thông tin tín dụng của NHNN; doanh thu ngành bảo hiểm đạt quy mô khoảng 3,3-3,5% GDP.

Chỉ rõ nhiệm vụ, giải pháp của các bộ, ngành, cơ quan trong triển khai Chiến lược và yêu cầu các bộ, ngành, các thành viên Ban Chỉ đạo tổ chức triển khai Chiến lược hiệu quả, Thủ tướng cũng yêu cầu thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, đánh giá, điều chỉnh phù hợp, linh hoạt, đạt mục tiêu đề ra với hiệu quả cao, góp phần bảo đảm an sinh xã hội, phát triển nhanh và bền vững đất nước, xây dựng đất nước giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.