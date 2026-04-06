Chính trị

Phiên họp thứ nhất, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XVI

Tại phiên họp thứ Nhất, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về phân công nhiệm vụ và công tác nhân sự Quốc hội khóa XVI.

Thiên Tuấn

Chiều 6/4, sau khi kết thúc ngày làm việc đầu tiên của Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XVI họp phiên thứ nhất, cho ý kiến về một số nội dung quan trọng.

Ảnh: VOV.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì phiên họp. Cùng dự có các Phó Chủ tịch Quốc hội: Đỗ Văn Chiến, Nguyễn Khắc Định, Nguyễn Thị Thanh, Nguyễn Hồng Diên, Nguyễn Doãn Anh, Nguyễn Thị Hồng.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về: Dự kiến phân công nhiệm vụ đối với Chủ tịch Quốc hội, các Phó Chủ tịch Quốc hội, các Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XVI; dự kiến nhân sự trình Quốc hội bầu; xem xét, quyết định số lượng và phê chuẩn danh sách Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Phó Chủ nhiệm Ủy ban của Quốc hội, Ủy viên Hội đồng Dân tộc, Ủy ban của Quốc hội khóa XVI; xem xét nội dung khác về công tác nhân sự.

>> Mời quý độc giả xem video: Người dân Hà Nội tham gia bầu cử ngày 15/03. Video do Báo Tri thức và Cuộc sống thực hiện.

Chính trị

Kỳ vọng lớn vào Quốc hội khóa XVI: Hành động quyết liệt, kiến tạo tương lai

Nhiều đại biểu bày tỏ kỳ vọng Quốc hội khóa XVI sẽ nâng cao chất lượng lập pháp, tăng cường hiệu lực giám sát, quyết sách kịp thời, chính xác các vấn đề lớn của đất nước.

Trao đổi với Tri thức và Cuộc sống, các đại biểu Quốc hội nhấn mạnh Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI không chỉ là điểm khởi đầu nhiệm kỳ mà còn mang ý nghĩa “đặt nền móng” cho toàn bộ hoạt động trong 5 năm tới. Trong đó, công tác nhân sự cấp cao được xem là nội dung then chốt, quyết định chất lượng bộ máy lãnh đạo và hiệu quả điều hành, với kỳ vọng lựa chọn được những người thực sự đủ đức, đủ tài, dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung.

Kỳ vọng một nhiệm kỳ rực rỡ

Xem chi tiết

Chính trị

Quốc hội khóa XVI: Kỳ vọng đột phá thể chế, khơi thông nguồn lực phát triển

Sáng nay (6/4), bên hành lang phiên khai mạc Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XVI, các đại biểu bày tỏ kỳ vọng lớn về một nhiệm kỳ đổi mới, coi thể chế là động lực then chốt cho sự phát triển.

Nâng cao chất lượng đại biểu và hiệu quả giám sát

Ngày 6/4, trao đổi bên hành lang tại phiên khai mạc kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI, đại biểu Leo Thị Lịch (đoàn Bắc Ninh) bày tỏ kỳ vọng lớn về một nhiệm kỳ đổi mới, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới của đất nước.

Xem chi tiết

Chính trị

Chủ tịch Quốc hội: 'Thận trọng trong phương pháp nhưng quyết liệt trong hành động'

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh trách nhiệm và lòng biết ơn, cam kết phục vụ nhân dân và phát huy hiệu quả hoạt động của Quốc hội khóa XVI.

Báo Tri thức và Cuộc sống trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu nhậm chức của Chủ tịch Quốc hội khoá XVI Trần Thanh Mẫn.

Kính thưa đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam,

Xem chi tiết

Chủ tịch Quốc hội: Trách nhiệm của Quốc hội và ĐBQH rất nặng nề nhưng vẻ vang

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định, Đảng và Nhân dân kỳ vọng các đại biểu Quốc hội tiếp tục là những đại diện tiêu biểu về trí tuệ, bản lĩnh, đạo đức và tinh thần phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, đặt lợi ích quốc gia - dân tộc lên trên hết, tiếp nối xứng đáng truyền thống vẻ vang 80 năm của Quốc hội Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội: Trách nhiệm của Quốc hội và ĐBQH rất nặng nề nhưng vẻ vang

