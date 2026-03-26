Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Sứ mệnh Artemis II, lần đầu tiên có phi hành gia da màu bay tới Mặt trăng

Kho tri thức

Theo NASA, sứ mệnh Artemis II dự kiến kéo dài 10 ngày với phi hành đoàn gồm 4 phi hành gia. Đây là lần đầu tiên có phi hành gia da màu bay tới Mặt trăng.

Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA) thông tin sứ mệnh Artemis II dự kiến kéo dài 10 ngày. Phi hành đoàn gồm 3 người Mỹ và một người Canada sẽ bay vòng quanh Mặt trăng bằng tàu Orion rồi quay trở lại Trái đất mà không dừng nghỉ. Sứ mệnh này được xem là bước đi quan trọng trong lộ trình đưa con người quay trở lại bề mặt Mặt trăng vào năm 2028 của NASA. Ảnh: NASA.
Phi hành đoàn của sứ mệnh Artemis II gồm: Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch (Mỹ) và Jeremy Hansen (Canada). Trong đó, ông Wiseman giữ vai trò chỉ huy sứ mệnh Artemis II. Ảnh: NASA.
Sứ mệnh Artemis II đánh dấu một cột mốc quan trọng đó là lần đầu tiên có người da màu bay quanh Mặt trăng. Người lập kỷ lục đó chính là phi hành gia Victor Glover. Ảnh: NASA.
Theo NASA, Victor Glover, 49 tuổi, sẽ đảm nhiệm vai trò phi công của tàu vũ trụ Orion trong sứ mệnh Artemis II. Ảnh: Riley McClenaghan/NASA.
Ông Glover từng là một cựu quân nhân Hải quân Mỹ. Ông đã được NASA tuyển chọn vào năm 2013 khi đang làm cố vấn lập pháp tại Thượng viện. Hành trình đến với sứ mệnh không gian lịch sử của ông được nhiều người quan tâm. Thuở nhỏ, ông có ước mơ rất giản dị là trở thành cảnh sát như cha mình. Ảnh: NASA.
Mọi thứ đã thay đổi khi ông Glover xem một vụ phóng tàu con thoi trên truyền hình. Khoảnh khắc đó đã thôi thúc ông đi theo con đường khác. Ông muốn được "cầm lái" những con tàu vũ trụ mặc dù khi ấy chưa hề biết đến nghề phi công hay kỹ sư. Ảnh: oh.larc.nasa.gov.
Khi được NASA chọn là một trong 4 thành viên phi hành đoàn cho sứ mệnh bay có người lái quanh Mặt trăng, ông Glover cho biết rất hào hứng và tự hào. Được trở thành một phần của sứ mệnh Artemis II, ông chia sẻ đây là thành quả của nhiều thế hệ đi trước đã mở đường cho ông và những người giống ông. Ảnh: NASA/James Blair.
Trước khi trở thành người da màu đầu tiên bay tới Mặt trăng, ông Glover được biết đến là người Mỹ gốc Phi đầu tiên tham gia một sứ mệnh dài hạn trên Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS) vào năm 2020. Ảnh: NASA/Kim Shiflett.
#Sứ mệnh Artemis II #phi hành gia #Mặt trăng #người da màu đầu tiên bay tới Mặt trăng

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT

