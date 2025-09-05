Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xe

Phí đăng ký xe giảm 30%, thời gian cấp giấy phép chỉ 4,5 ngày

Thủ tướng phê duyệt giảm 30% phí đăng ký xe, thời gian cấp giấy phép lái xe từ 7 ngày còn 4,5 ngày. Thủ tục sang tên, đăng ký được số hóa, tích hợp trên VNeID.

Nguyễn Anh
Video: Hướng Dẫn Thủ Tục Cấp, Đổi Lại GPLX Từ 01/3/2025.

Theo Quyết định số 1891 vừa được Thủ tướng phê duyệt, nhiều thủ tục hành chính trong lĩnh vực đăng ký xe và cấp giấy phép lái xe sẽ được cắt giảm, đơn giản hóa ngay trong năm 2025. Đây được xem là bước cải cách mạnh mẽ, giúp tiết kiệm thời gian và chi phí cho người dân, doanh nghiệp.

Từ nay, thời gian cấp giấy phép lái xe sẽ được rút ngắn từ 7 ngày xuống còn 4,5 ngày. Tương tự, thủ tục đổi giấy phép lái xe giảm từ 5 ngày xuống 3,5 ngày, và cấp lại giấy phép lái xe cũng chỉ còn 3,5 ngày làm việc. Những điều chỉnh này sẽ giúp người dân giảm bớt áp lực chờ đợi, đồng thời nâng cao hiệu quả phục vụ.

2-306.jpg
Phí đăng ký xe giảm 30%, thời gian cấp giấy phép chỉ 4,5 ngày.

Một điểm đáng chú ý khác là giảm 30% phí, lệ phí đăng ký xe tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Chính sách này áp dụng cho cả đăng ký xe lần đầu, đổi và cấp lại giấy chứng nhận đăng ký xe, cũng như thủ tục đăng ký xe tạm thời. Kết quả đăng ký xe sẽ được tích hợp trên VNelD (VNeID), giúp người dân thuận tiện tra cứu và sử dụng trên nền tảng số.

Theo phương án cải cách, nhiều thủ tục sẽ được thực hiện hoàn toàn trực tuyến như đăng ký xe lần đầu, đăng ký xe tạm thời hay chuyển quyền sở hữu điện tử khi sang tên xe. Việc thay thế hợp đồng mua bán xe công chứng, chứng thực bằng dữ liệu điện tử trên Cổng dịch vụ công sẽ giúp tiết kiệm chi phí, rút ngắn thời gian và giảm thiểu thủ tục rườm rà.

3-2240.jpg
Thời gian cấp giấy phép lái xe được rút ngắn từ 7 ngày xuống còn 4,5 ngày. Tương tự, thủ tục đổi giấy phép lái xe giảm từ 5 ngày xuống 3,5 ngày.

Những thay đổi này không chỉ giúp giảm gánh nặng thủ tục, tiết kiệm chi phí cho người dân và doanh nghiệp, mà còn thúc đẩy tiến trình chuyển đổi số trong lĩnh vực giao thông. Đây là bước đi quan trọng để Việt Nam hướng đến hệ thống quản lý hiện đại, minh bạch và hiệu quả hơn.

#Phí đăng ký xe giảm 30% #thời gian cấp giấy phép chỉ 4 ngày #Thủ tướng phê duyệt giảm 30% phí đăng ký xe #Thủ tục sang tên #đăng ký xe được số hóa #tích hợp trên VNeID

Bài liên quan

Xe

Đăng ký xe lần đầu trực tuyến qua VNeID từ năm 2025 cần gì?

Từ năm 2025, người dân có thể truy cập ứng dụng VNeID và tự đăng ký xe lần đầu. Trình tự, bấm biển xe sẽ bao gồm 8 bước dưới đây.

Video: Các bước đăng ký xe trên VNeID (Theo HTV).
Theo Thông tư số 79/2024/TT-BCA về cấp, thu hồi chứng nhận đăng ký xe, biển số xe cơ giới, xe máy chuyên dùng, từ ngày 1/1/2025, công an các đơn vị địa phương sẽ thực hiện tiếp nhận hồ sơ đăng ký xe lần đầu hoàn toàn trực tuyến đối với xe sản xuất, lắp ráp trong nước và xe nhập khẩu.
Xem chi tiết

Xe

Khi nào cần đổi chứng nhận đăng ký và biển số xe từ 2025?

Theo nhiều quy định mới bắt đầu có hiệu lực từ 1/1/2025, 5 trường hợp dưới đây phải đổi chứng nhận đăng ký xe và biển số xe.

Video: Thủ tục đăng ký xe từ ngày 01/01/2025.
Theo quy định tại khoản 3 Điều 39 Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ 2024 (áp dụng từ ngày 1/1/2025), chủ phương tiện sẽ phải đổi chứng nhận đăng ký xe (cà vẹt xe) và biển số xe trong 5 trường hợp sau đây:
Xem chi tiết

Xe

Quy định mới về đăng ký ôtô, xe máy từ ngày 1/7/2025

Từ ngày 1/7/2025, công dân và các tổ chức sẽ được hưởng lợi từ chính sách đăng ký xe linh hoạt, có thể lựa chọn thực hiện thủ tục tại nhiều địa điểm khác nhau.

Video: Kiểm tra bằng lái và giấy tờ xe qua VNeID từ 1/7 (Theo VTV24)

Theo hướng dẫn mới từ Bộ Công an, các cá nhân và tổ chức không còn bị ràng buộc phải đăng ký xe tại một địa điểm cố định. Thay vào đó, người dân có thể tự do lựa chọn giữa Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) hoặc bất kỳ trụ sở Công an cấp xã nào trong phạm vi tỉnh, thành phố nơi mình sinh sống hoặc đặt trụ sở.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới