Thủ tướng phê duyệt giảm 30% phí đăng ký xe, thời gian cấp giấy phép lái xe từ 7 ngày còn 4,5 ngày. Thủ tục sang tên, đăng ký được số hóa, tích hợp trên VNeID.

Video: Hướng Dẫn Thủ Tục Cấp, Đổi Lại GPLX Từ 01/3/2025.

Theo Quyết định số 1891 vừa được Thủ tướng phê duyệt, nhiều thủ tục hành chính trong lĩnh vực đăng ký xe và cấp giấy phép lái xe sẽ được cắt giảm, đơn giản hóa ngay trong năm 2025. Đây được xem là bước cải cách mạnh mẽ, giúp tiết kiệm thời gian và chi phí cho người dân, doanh nghiệp.

Từ nay, thời gian cấp giấy phép lái xe sẽ được rút ngắn từ 7 ngày xuống còn 4,5 ngày. Tương tự, thủ tục đổi giấy phép lái xe giảm từ 5 ngày xuống 3,5 ngày, và cấp lại giấy phép lái xe cũng chỉ còn 3,5 ngày làm việc. Những điều chỉnh này sẽ giúp người dân giảm bớt áp lực chờ đợi, đồng thời nâng cao hiệu quả phục vụ.

Phí đăng ký xe giảm 30%, thời gian cấp giấy phép chỉ 4,5 ngày.

Một điểm đáng chú ý khác là giảm 30% phí, lệ phí đăng ký xe tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Chính sách này áp dụng cho cả đăng ký xe lần đầu, đổi và cấp lại giấy chứng nhận đăng ký xe, cũng như thủ tục đăng ký xe tạm thời. Kết quả đăng ký xe sẽ được tích hợp trên VNelD (VNeID), giúp người dân thuận tiện tra cứu và sử dụng trên nền tảng số.

Theo phương án cải cách, nhiều thủ tục sẽ được thực hiện hoàn toàn trực tuyến như đăng ký xe lần đầu, đăng ký xe tạm thời hay chuyển quyền sở hữu điện tử khi sang tên xe. Việc thay thế hợp đồng mua bán xe công chứng, chứng thực bằng dữ liệu điện tử trên Cổng dịch vụ công sẽ giúp tiết kiệm chi phí, rút ngắn thời gian và giảm thiểu thủ tục rườm rà.

Những thay đổi này không chỉ giúp giảm gánh nặng thủ tục, tiết kiệm chi phí cho người dân và doanh nghiệp, mà còn thúc đẩy tiến trình chuyển đổi số trong lĩnh vực giao thông. Đây là bước đi quan trọng để Việt Nam hướng đến hệ thống quản lý hiện đại, minh bạch và hiệu quả hơn.