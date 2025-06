Quy định mới về đăng ký ôtô, xe máy từ ngày 1/7/2025

Video: Kiểm tra bằng lái và giấy tờ xe qua VNeID từ 1/7 (Theo VTV24)

Theo hướng dẫn mới từ Bộ Công an, các cá nhân và tổ chức không còn bị ràng buộc phải đăng ký xe tại một địa điểm cố định. Thay vào đó, người dân có thể tự do lựa chọn giữa Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) hoặc bất kỳ trụ sở Công an cấp xã nào trong phạm vi tỉnh, thành phố nơi mình sinh sống hoặc đặt trụ sở.

Điều này đánh dấu một bước tiến quan trọng trong việc hiện đại hóa dịch vụ công, giúp tiết kiệm thời gian và chi phí di chuyển cho người dân.

Quy định mới áp dụng đối với việc đăng ký các loại phương tiện gồm ôtô, môtô và xe máy chuyên dùng. Tuy nhiên, có một số trường hợp đặc biệt vẫn phải tuân thủ quy trình riêng.

Cụ thể, các phương tiện có nguồn gốc từ tịch thu bắt buộc phải được đăng ký tại Phòng CSGT, không áp dụng chính sách lựa chọn địa điểm linh hoạt.

Trong bối cảnh tái cơ cấu đơn vị hành chính, một số địa phương đang trải qua quá trình sáp nhập, chia tách. Đối với những xã có một phần diện tích được tách hoặc hợp nhất tạo thành đơn vị hành chính mới, việc đăng ký xe sẽ được Phòng CSGT đảm nhận trong giai đoạn chuyển tiếp, cho đến khi hoàn tất việc cập nhật dữ liệu dân cư.

Một điểm đáng chú ý khác là cách xử lý ký hiệu biển số xe tại các địa phương sau khi sáp nhập. Các tỉnh, thành phố được hình thành từ việc hợp nhất sẽ kế thừa toàn bộ ký hiệu biển số của các đơn vị hành chính trước đây.

Nguyên tắc cấp biển số sẽ ưu tiên những ký hiệu của địa phương giữ nguyên tên sau sáp nhập. Ví dụ, tỉnh Hưng Yên tiếp tục sử dụng ký hiệu 89, Ninh Bình giữ nguyên 35, Đồng Tháp duy trì 66. Riêng tỉnh An Giang được phân bổ ký hiệu mới là 68.

Khi đã cấp hết các ký hiệu ưu tiên, hệ thống sẽ tự động chuyển sang cấp các ký hiệu còn lại theo thứ tự từ thấp đến cao.

Bảng ký hiệu biển số xe địa phương sau khi hợp nhất.

Chính sách đăng ký xe linh hoạt này là một phần trong chiến lược cải cách hành chính toàn diện của Bộ Công an. Nó không chỉ mang lại thuận lợi cho người dân mà còn thể hiện xu hướng phân cấp, tạo điều kiện cho các cơ quan công an cấp cơ sở tham gia sâu hơn vào việc phục vụ nhân dân.

Với sự thay đổi này, người dân có thể tiết kiệm đáng kể thời gian và chi phí, đồng thời giảm tải cho các Phòng CSGT, tạo ra một hệ thống dịch vụ công hiệu quả và thuận tiện hơn.