Phát hiện loài quái vật mới thời tiền sử, nặng 8 - 10 tấn

Các nhà khoa học mới xác định được một loài quái vật mới thời tiền sử có tên Yeneen houssayi. Chúng có cơ thể to lớn, nặng tới 8 - 10 tấn.