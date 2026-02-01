Hà Nội

Giải mã

Phát hiện loài quái vật mới thời tiền sử, nặng 8 - 10 tấn

Các nhà khoa học mới xác định được một loài quái vật mới thời tiền sử có tên Yeneen houssayi. Chúng có cơ thể to lớn, nặng tới 8 - 10 tấn.

Tâm Anh (TH)
Trong nghiên cứu mới công bố trên tạp chí khoa học Historical Biology, các chuyên gia đã phát hiện một loài quái vật tiền sử mới, đặt tên là Yeneen houssayi. Theo các chuyên gia, Yeneen houssayi khi trưởng thành có thể đạt chiều dài cơ thể khoảng 10 - 12m, nặng 8 - 10 tấn và lang thang ở khu vực ngày nay là Argentina vào khoảng 83 triệu năm trước. Ảnh: Gabriel Lío.
Yeneen houssayi là một thành viên hoàn toàn mới của nhánh khủng long chân thằn lằn Titanosauria, tức "thằn lằn hộ pháp" - nhóm những "quái vật" khổng lồ từng xuất hiện trên Trái đất. Ảnh: gentileza investigador.
Mặc dù có kích cỡ khủng nhưng Yeneen houssayi vẫn khá bé nhỏ so với các loài khác trong nhánh khủng long chân thằn lằn Titanosauria. Ảnh: gentileza investigador.
Tiến sĩ Leonardo Filippi, nhà cổ sinh vật học tại Hội đồng Nghiên cứu Khoa học và kỹ thuật quốc gia Argentina (CONICET) và Bảo tàng TP Argentino Urquiza (Tây Ban Nha), cho biết Yeneen houssayi có tỉ lệ đầu nhỏ so với thân hình. Ảnh: gentileza investigador.
Giống như nhiều loài thằn lằn hộ pháp khác, Yeneen houssayi có cơ thể to lớn với 4 chân to như cột đình, cổ và đuôi đều rất dài. Ảnh: dinosaurking.fandom.com.
Các chuyên gia cho hay hóa thạch kỷ Phấn Trắng của Yeneen houssayi được phát hiện tại tầng địa chất Bajo de la Carpa, thuộc di chỉ Cerro Overo-La Invernada ở tỉnh Neuquén, vùng Patagonia - Argentina. Ảnh: deviantart.com.
Hóa thạch này là một trong những bộ xương hoàn chỉnh nhất của thằn lằn hộ pháp được tìm thấy tại đây. Mẫu vật được bảo quản khá tốt với 6 đốt sống cổ, 10 đốt sống lưng với các xương sườn liên quan, xương cùng và đốt sống đuôi đầu tiên. Ảnh: David Roland/Shutterstock.
Ngoài Yeneen houssayi, các nhà cổ sinh vật học còn xác định được xương của ít nhất 2 loài khủng long chân dài khác tại địa điểm này, bao gồm một mẫu vật con non và một mẫu vật đã trưởng thành. Chúng thuộc loài khác nhưng chưa thể xác định là loài nào. Ảnh: Raul Lunia. Verwendet mit freundlicher Genehmigung des Autors.
Tâm Anh (TH)
