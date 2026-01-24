Hà Nội

Hóa thạch khủng long bạo chúa khiến lịch sử phải viết lại

Kho tri thức

Hóa thạch khủng long bạo chúa khiến lịch sử phải viết lại

Nghiên cứu đột phá về hóa thạch khủng long bạo chúa mới đây của các chuyên gia đã viết lại lịch sử về quá trình tiến hóa của loài vật săn mồi thời tiền sử này.

Tâm Anh (TH)
Ba chuyên gia người Mỹ mới công bố nghiên cứu cho thấy loài khủng long bạo chúa (Tyrannosaurus rex) thời tiền sử không đạt kích thước trưởng thành hoàn toàn cho đến khoảng 40 tuổi. Quá trình trưởng thành của khủng long bạo chúa diễn ra dần dần và ổn định qua nhiều thập kỷ. Ảnh: Dr. Holly Woodward Ballard.
Ba chuyên gia người Mỹ mới công bố nghiên cứu cho thấy loài khủng long bạo chúa (Tyrannosaurus rex) thời tiền sử không đạt kích thước trưởng thành hoàn toàn cho đến khoảng 40 tuổi. Quá trình trưởng thành của khủng long bạo chúa diễn ra dần dần và ổn định qua nhiều thập kỷ. Ảnh: Dr. Holly Woodward Ballard.
Điều này cũng đồng nghĩa là những con khủng long bạo chúa sống thọ nhất có thể đã sống hơn 40 năm và trải qua giai đoạn "tuổi dậy thì" kéo dài, nơi chúng tiếp tục phát triển cơ thể to lớn và mạnh mẽ hơn cho đến độ tuổi trung niên. Chúng phát triển chậm và sống lâu hơn. Ảnh: Santi Visalli/Getty Images.
Điều này cũng đồng nghĩa là những con khủng long bạo chúa sống thọ nhất có thể đã sống hơn 40 năm và trải qua giai đoạn "tuổi dậy thì" kéo dài, nơi chúng tiếp tục phát triển cơ thể to lớn và mạnh mẽ hơn cho đến độ tuổi trung niên. Chúng phát triển chậm và sống lâu hơn. Ảnh: Santi Visalli/Getty Images.
Trước nghiên cứu này, các chuyên gia tin rằng, khủng long bạo chúa ngừng phát triển khi 25 tuổi, dựa trên các số liệu trước đó về vòng tăng trưởng xương cho thấy quá trình trưởng thành diễn ra sớm hơn. Ảnh: Science Photo Library / Alamy.
Trước nghiên cứu này, các chuyên gia tin rằng, khủng long bạo chúa ngừng phát triển khi 25 tuổi, dựa trên các số liệu trước đó về vòng tăng trưởng xương cho thấy quá trình trưởng thành diễn ra sớm hơn. Ảnh: Science Photo Library / Alamy.
Để đi đến khám phá mới, nhóm nghiên cứu đã giám định 17 mẫu hóa thạch khủng long bạo chúa dưới ánh sáng phân cực. Nhờ đó, họ xác định được những vòng tăng trưởng chưa từng phát hiện trước đó. Ảnh: Shutterstock.
Để đi đến khám phá mới, nhóm nghiên cứu đã giám định 17 mẫu hóa thạch khủng long bạo chúa dưới ánh sáng phân cực. Nhờ đó, họ xác định được những vòng tăng trưởng chưa từng phát hiện trước đó. Ảnh: Shutterstock.
Kết quả nghiên cứu của các chuyên gia cho thấy khủng long bạo chúa chỉ đạt trọng lượng khoảng 8 tấn khi đến độ tuổi từ 35 - 40. Không giống như vòng tăng trưởng của cây, vòng tăng trưởng của khủng long chỉ ghi nhận được từ 10 - 20 năm cuối cùng trong đời sống của một cá thể. Ảnh: Mark Witton 2022.
Kết quả nghiên cứu của các chuyên gia cho thấy khủng long bạo chúa chỉ đạt trọng lượng khoảng 8 tấn khi đến độ tuổi từ 35 - 40. Không giống như vòng tăng trưởng của cây, vòng tăng trưởng của khủng long chỉ ghi nhận được từ 10 - 20 năm cuối cùng trong đời sống của một cá thể. Ảnh: Mark Witton 2022.
Từ các mẫu vật nằm trong độ tuổi từ vừa vị thành niên đến trưởng thành, nhóm nghiên cứu có thể tổng hợp thành một bức tranh toàn cảnh về các giai đoạn phát triển của khủng long bạo chúa. Ảnh: Getty.
Từ các mẫu vật nằm trong độ tuổi từ vừa vị thành niên đến trưởng thành, nhóm nghiên cứu có thể tổng hợp thành một bức tranh toàn cảnh về các giai đoạn phát triển của khủng long bạo chúa. Ảnh: Getty.
Tác giả báo cáo Holly Woodward, giáo sư Đại học Oklahoma (Mỹ) cho biết khủng long bạo chúa trải qua phần lớn cuộc đời trong vóc dáng cơ thể có kích thước trung bình, thay vì nhanh chóng đạt chiều dài cơ thể khoảng 12m khi trưởng thành. Ảnh: Pedro Salas and Sergey Krasovskiy.
Tác giả báo cáo Holly Woodward, giáo sư Đại học Oklahoma (Mỹ) cho biết khủng long bạo chúa trải qua phần lớn cuộc đời trong vóc dáng cơ thể có kích thước trung bình, thay vì nhanh chóng đạt chiều dài cơ thể khoảng 12m khi trưởng thành. Ảnh: Pedro Salas and Sergey Krasovskiy.
Giáo sư Woodward chia sẻ thêm rằng, sự biến thiên trong khoảng cách giữa các vòng tăng trưởng cho thấy quá trình phát triển của khủng long bạo chúa nhiều khả năng chịu ảnh hưởng bởi nguồn thức ăn và điều kiện môi trường. Ảnh: moabgiants.com.
Giáo sư Woodward chia sẻ thêm rằng, sự biến thiên trong khoảng cách giữa các vòng tăng trưởng cho thấy quá trình phát triển của khủng long bạo chúa nhiều khả năng chịu ảnh hưởng bởi nguồn thức ăn và điều kiện môi trường. Ảnh: moabgiants.com.
Những yếu tố trên khiến thời gian tăng trưởng của loài khủng long bạo chúa kéo dài. Đồng thời, điều này giúp giải thích tại sao chúng trở thành loài ăn thịt ở đỉnh chuỗi thức ăn trong hệ sinh thái thời tiền sử. Ảnh: Raul Martin.
Những yếu tố trên khiến thời gian tăng trưởng của loài khủng long bạo chúa kéo dài. Đồng thời, điều này giúp giải thích tại sao chúng trở thành loài ăn thịt ở đỉnh chuỗi thức ăn trong hệ sinh thái thời tiền sử. Ảnh: Raul Martin.
Nhờ trưởng thành chậm trong hàng chục năm, loài khủng long bạo chúa săn mồi đạt các kích cỡ cơ thể khác nhau trong suốt vòng đời, trước khi dần đạt đến kích thước khổng lồ và trở thành kẻ săn mồi đáng sợ. Ảnh: Anthony Hutchings.
Nhờ trưởng thành chậm trong hàng chục năm, loài khủng long bạo chúa săn mồi đạt các kích cỡ cơ thể khác nhau trong suốt vòng đời, trước khi dần đạt đến kích thước khổng lồ và trở thành kẻ săn mồi đáng sợ. Ảnh: Anthony Hutchings.
Mời độc giả xem video: Phát hiện thêm nhiều loài mới ở Khu vực sông Mekong. Nguồn: THĐT1.
Tâm Anh (TH)
#khủng long bạo chúa #loài khủng long bạo chúa #khủng long #Tyrannosaurus rex

