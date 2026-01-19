Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Giật mình sự thật về hóa thạch khủng long có sừng tìm thấy ở châu Âu

Giải mã

Giật mình sự thật về hóa thạch khủng long có sừng tìm thấy ở châu Âu

Một hóa thạch hộp sọ khủng long có sừng (ceratopsian) tìm thấy ở Hungary cung cấp bằng chứng về loài này từng sinh sống ở châu Âu vào kỷ Phấn Trắng muộn.

Tâm Anh (theo Nature, Iflscience)
Các chuyên gia của Hungary mới công bố nghiên cứu trên tạp chí khoa học Nature về một hóa thạch hộp sọ khủng long có sừng (ceratopsian) được khai quật tại Iharkut, vùng trung tâm Hungary, nằm trong dãy núi Bakony. Ảnh: Matthew Dempsey/Natural History Museum.
Các chuyên gia của Hungary mới công bố nghiên cứu trên tạp chí khoa học Nature về một hóa thạch hộp sọ khủng long có sừng (ceratopsian) được khai quật tại Iharkut, vùng trung tâm Hungary, nằm trong dãy núi Bakony. Ảnh: Matthew Dempsey/Natural History Museum.
Trước đó, các nhà khoa học đã tìm thấy hóa thạch của loài khủng long có sừng ở Bắc Mỹ và châu Á. Với sự thiếu vắng ở châu Âu, các nhà cổ sinh vật học băn khoăn không biết loài khủng long này có từng phân bố ở khu vực này hay không. Ảnh: ROGER HARRIS/SCIENCE PHOTO LIBRARY via Getty Images.
Trước đó, các nhà khoa học đã tìm thấy hóa thạch của loài khủng long có sừng ở Bắc Mỹ và châu Á. Với sự thiếu vắng ở châu Âu, các nhà cổ sinh vật học băn khoăn không biết loài khủng long này có từng phân bố ở khu vực này hay không. Ảnh: ROGER HARRIS/SCIENCE PHOTO LIBRARY via Getty Images.
Nghiên cứu mới của các chuyên gia đã giúp giải mã bí ẩn trên. Đồng thời, phát hiện này mở rộng hiểu biết về sự phân bố của khủng long có sừng, nhóm nổi tiếng với loài triceratops, vốn trước đây được cho là chỉ xuất hiện ở châu Á và Bắc Mỹ. Ảnh: Luke Meade.
Nghiên cứu mới của các chuyên gia đã giúp giải mã bí ẩn trên. Đồng thời, phát hiện này mở rộng hiểu biết về sự phân bố của khủng long có sừng, nhóm nổi tiếng với loài triceratops, vốn trước đây được cho là chỉ xuất hiện ở châu Á và Bắc Mỹ. Ảnh: Luke Meade.
Hộp sọ hóa thạch khủng long có sừng có niên đại khoảng 85 triệu năm tuổi. Vào thời điểm đó, phần lớn châu Âu hiện đại là những chuỗi đảo dọc bờ biển của biển Tethys cổ đại. Ảnh: Ghedoghedo via Wikimedia Commons, licensed under CC BY-SA 3.0.
Hộp sọ hóa thạch khủng long có sừng có niên đại khoảng 85 triệu năm tuổi. Vào thời điểm đó, phần lớn châu Âu hiện đại là những chuỗi đảo dọc bờ biển của biển Tethys cổ đại. Ảnh: Ghedoghedo via Wikimedia Commons, licensed under CC BY-SA 3.0.
Địa điểm Iharkut - nơi tìm thấy hộp sọ hóa thạch khủng long có sừng - đã được khai quật liên tục hơn 25 năm. Ảnh: sciencephoto.com.
Địa điểm Iharkut - nơi tìm thấy hộp sọ hóa thạch khủng long có sừng - đã được khai quật liên tục hơn 25 năm. Ảnh: sciencephoto.com.
Nhờ vậy, các chuyên gia đã tìm được bộ sưu tập phong phú các loài động vật xương sống trên cạn và nước ngọt, từ cá, lưỡng cư, rùa, thằn lằn, cá sấu cho đến nhiều loài khủng long khác. Ảnh: nhm.ac.uk.
Nhờ vậy, các chuyên gia đã tìm được bộ sưu tập phong phú các loài động vật xương sống trên cạn và nước ngọt, từ cá, lưỡng cư, rùa, thằn lằn, cá sấu cho đến nhiều loài khủng long khác. Ảnh: nhm.ac.uk.
Các chuyên gia nhận định việc phát hiện loài khủng long có sừng ở châu Âu không chỉ giúp viết lại lịch sử tiến hóa của chúng tại châu lục này mà còn khẳng định tầm quan trọng khoa học lâu dài của chương trình khai quật tại Iharkut. Ảnh: Durbed, via Wikimedia Commons, licensed under CC BY-SA 3.0.
Các chuyên gia nhận định việc phát hiện loài khủng long có sừng ở châu Âu không chỉ giúp viết lại lịch sử tiến hóa của chúng tại châu lục này mà còn khẳng định tầm quan trọng khoa học lâu dài của chương trình khai quật tại Iharkut. Ảnh: Durbed, via Wikimedia Commons, licensed under CC BY-SA 3.0.
Mời độc giả xem video: Phát hiện thêm nhiều loài mới ở Khu vực sông Mekong. Nguồn: THĐT1.
Tâm Anh (theo Nature, Iflscience)
#Hóa thạch khủng long có sừng tại châu Âu #Lịch sử tiến hóa của khủng long có sừng #khủng long có sừng #khủng long

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT