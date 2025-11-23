Hà Nội

Phát hiện đặc biệt trong quan tài gỗ cổ thời Đồ Đồng

Kho tri thức

Phát hiện đặc biệt trong quan tài gỗ cổ thời Đồ Đồng

Chiếc quan tài tạc từ thân cây sồi này đã cung cấp cái nhìn sâu sắc về nghi lễ chôn cất phức tạp của Thời Kỳ Đồ Đồng.

Thiên Đăng (Theo thehistoryblog)
Trong quá trình thi công ống nước tại Sân golf Tetney ở East Lindsey nước Anh năm 2018, các chuyên gia khảo cổ đã tìm thấy một quan tài cổ khổng lồ. Ảnh: @Bảo tàng Lincoln.
Sau nhiều năm bảo tồn và phục dựng tại Quỹ Khảo cổ York, cỗ quan tài gỗ Thời Đại Đồ Đồng khổng lồ này đã được chuyển đến ngôi nhà cố định mới tại Bảo tàng Lincoln, nơi nó sẽ được trưng bày trước công chúng lần đầu tiên. Ảnh: @Bảo tàng Lincoln.
Được tạc từ thân cây sồi cách đây khoảng 4.000 năm trước, chiếc quan tài chứa hài cốt của một người đàn ông tương đối cao (cao khoảng 1 mét 75), khoảng 40 tuổi khi qua đời. Ảnh: @Bảo tàng Lincoln.
Khám nghiệm bộ hài cốt của ông cho thấy, ông ấy bị viêm xương khớp do lao động chân tay nặng nhọc suốt thời gian dài cho đến lúc trước khi mất. Ảnh: @Bảo tàng Lincoln.
Ông được chôn cất cùng một chiếc rìu chiến mini với phần đầu bằng đá vẫn gắn trên cán gỗ nguyên vẹn, tình trạng gần như mới. Ảnh: @Bảo tàng Lincoln.
Chiếc quan tài dài 3 mét, nhưng đã bị vỡ thành nhiều mảnh khi được phát hiện trong đất bùn. Mảnh lớn nhất dài gần 2,4 mét và nặng nửa tấn. Ảnh: @Bảo tàng Lincoln.
Kết quả kiểm tra thực vật bên trong quan tài cho thấy, người đàn ông được đặt trên một tấm lót làm từ cành sồi và cây thủy tùng, cổ có đeo một vòng hoa. Hạt phỉ và các loại cây khác cũng được tìm thấy trong quan tài, chúng có thể là một phần của lễ vật. Ảnh: @Bảo tàng Lincoln.
Việc nghiên cứu chiếc quan tài này đã cung cấp cái nhìn sâu sắc về các nghi lễ chôn cất phức tạp của Thời Kỳ Đồ Đồng. Ảnh: @Bảo tàng Lincoln.
Mời Quý Độc Giả cùng xem video: “Phát hiện hơn 100 mộ táng thời kỳ Hùng Vương có niên đại khoảng 3.500 năm tại Di chỉ Vườn Chuối”. Nguồn video: @VTV24.
Thiên Đăng (Theo thehistoryblog)
#quan tài gỗ #Thời Đại Đồ Đồng #chôn cất #hài cốt #nghi lễ

