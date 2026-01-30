Phát hiện cơ sở trữ, chế biến hàng chục tấn lòng lợn không rõ nguồn gốc

Lực lượng chức năng phát hiện cơ sở đang sản xuất, kinh doanh lòng lợn không rõ nguồn gốc xuất xứ, nhiều sản phẩm có dấu hiệu hư hỏng.

Ngày 30/1, Công an TP Hà Nội cho biết, qua công tác nắm tình hình, khoảng 6h30 ngày 29/1/2026, Phòng An ninh kinh tế - Công an TP Hà Nội phối hợp Đội Quản lý thị trường số 14 - Chi cục Quản lý thị trường TP Hà Nội tiến hành kiểm tra một cơ sở chế biến thực phẩm thuộc Công ty TNHH sản xuất và thương mại Dũng Phát, tại thôn Vạn Phúc, xã Nam Phù, TP Hà Nội.

Nhiều đoạn lòng lợn có dấu hiệu chuyển màu, bốc mùi hôi thối.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện cơ sở đang sản xuất, kinh doanh lòng lợn không rõ nguồn gốc xuất xứ, nhiều sản phẩm có dấu hiệu hư hỏng, chuyển màu, bốc mùi, không bảo đảm các điều kiện về an toàn thực phẩm theo quy định.

Kiểm tra khu vực kho lạnh của cơ sở, lực lượng chức năng ghi nhận khoảng 59 tấn lòng nguyên liệu được cấp đông trong 3 container, thời gian lưu trữ từ 4 đến 6 tháng; 1 tấn lòng đang trong quá trình sơ chế và 3,6 tấn sản phẩm đã qua chế biến. Bước đầu xác định, toàn bộ số hàng hóa nêu trên được thu mua trôi nổi từ các cá nhân và một số doanh nghiệp không rõ nguồn gốc, cơ sở chưa xuất trình được hóa đơn, chứng từ hợp pháp chứng minh nguồn gốc xuất xứ của hàng hóa.

Ngoài ra, quá trình kiểm tra còn phát hiện khu vực sơ chế, bảo quản thực phẩm không bảo đảm vệ sinh, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn thực phẩm và ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng. Hiện, lực lượng chức năng đã tạm giữ toàn bộ số hàng hóa vi phạm để tiếp tục xác minh, làm rõ các hành vi liên quan, đồng thời xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

