Xã hội

Phát hiện cơ sở trữ, chế biến hàng chục tấn lòng lợn không rõ nguồn gốc

Lực lượng chức năng phát hiện cơ sở đang sản xuất, kinh doanh lòng lợn không rõ nguồn gốc xuất xứ, nhiều sản phẩm có dấu hiệu hư hỏng.

Gia Đạt

Ngày 30/1, Công an TP Hà Nội cho biết, qua công tác nắm tình hình, khoảng 6h30 ngày 29/1/2026, Phòng An ninh kinh tế - Công an TP Hà Nội phối hợp Đội Quản lý thị trường số 14 - Chi cục Quản lý thị trường TP Hà Nội tiến hành kiểm tra một cơ sở chế biến thực phẩm thuộc Công ty TNHH sản xuất và thương mại Dũng Phát, tại thôn Vạn Phúc, xã Nam Phù, TP Hà Nội.

download-9.jpg
Nhiều đoạn lòng lợn có dấu hiệu chuyển màu, bốc mùi hôi thối.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện cơ sở đang sản xuất, kinh doanh lòng lợn không rõ nguồn gốc xuất xứ, nhiều sản phẩm có dấu hiệu hư hỏng, chuyển màu, bốc mùi, không bảo đảm các điều kiện về an toàn thực phẩm theo quy định.

Kiểm tra khu vực kho lạnh của cơ sở, lực lượng chức năng ghi nhận khoảng 59 tấn lòng nguyên liệu được cấp đông trong 3 container, thời gian lưu trữ từ 4 đến 6 tháng; 1 tấn lòng đang trong quá trình sơ chế và 3,6 tấn sản phẩm đã qua chế biến. Bước đầu xác định, toàn bộ số hàng hóa nêu trên được thu mua trôi nổi từ các cá nhân và một số doanh nghiệp không rõ nguồn gốc, cơ sở chưa xuất trình được hóa đơn, chứng từ hợp pháp chứng minh nguồn gốc xuất xứ của hàng hóa.

Ngoài ra, quá trình kiểm tra còn phát hiện khu vực sơ chế, bảo quản thực phẩm không bảo đảm vệ sinh, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn thực phẩm và ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng. Hiện, lực lượng chức năng đã tạm giữ toàn bộ số hàng hóa vi phạm để tiếp tục xác minh, làm rõ các hành vi liên quan, đồng thời xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

>>> Xem thêm video: Thu giữ hơn 3 tấn thực phẩm không rõ nguồn gốc ở Lào Cai

Nguồn: ĐTHĐT.
#lòng lợn #nguyên liệu không rõ nguồn gốc #chế biến #thực phẩm bẩn #kiểm tra an toàn #pháp luật

Bài liên quan

Xã hội

Công an Phú Thọ làm rõ vụ hợp thức hóa hơn 53 tấn hàng bằng hóa đơn khống

Công an tỉnh Phú Thọ khởi tố vụ án mua bán trái phép hóa đơn nhằm hợp thức hóa hàng hóa không rõ nguồn gốc, gây thất thu ngân sách và rủi ro cho người dân.

Ngày 22/1, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, vừa phát hiện và khởi tố vụ án “Mua bán trái phép hóa đơn” nhằm hợp thức hóa hàng hóa không có hóa đơn, chứng từ hợp pháp.

Trước đó, ngày 12/10, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Phú Thọ kiểm tra kho chứa hàng Hoàng Ánh tại Chợ đầu mối nông sản và hệ thống kho vận Vĩnh Tường, thôn Đông, xã Vĩnh Thành.

Xem chi tiết

Xã hội

Khởi tố “nữ quái” làm hóa đơn giả để trốn thuế

Để giảm số tiền thuế phải đóng, Hà Thị Tú Oanh đã mua thực phẩm không rõ nguồn gốc, làm hóa đơn giả, xuất hóa đơn không hợp pháp cung cấp cho khách hàng.

Ngày 20/01, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an TP Huế cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Hà Thị Tú Oanh (SN 1981, trú tại phường Mỹ Thượng, TP Huế), Giám đốc Công ty TNHH MTV thực phẩm Khả Nhi về tội “Trốn thuế”.

Theo cơ quan Công an xác định, Công ty TNHH MTV thực phẩm Khả Nhi là doanh nghiệp buôn bán thực phẩm với doanh số lớn, khách hàng là các trường học, trung tâm đào tạo, cơ sở sản xuất kinh doanh.

Xem chi tiết

Xã hội

Phát hiện, thu giữ 10 tấn thực phẩm 'bẩn' ở Hà Nội

Lực lượng chức năng vừa phát hiện, thu giữ 10 tấn thực phẩm "bẩn" là nầm lợn, xúc xích… không rõ nguồn gốc xuất xứ tại phố Hưng Phúc, phường Yên Sở.

Ngày 17/1, Công an TP Hà Nội cho biết, càng gần đến dịp Tết Nguyên đán 2026, vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm lại trở nên nhức nhối khi nhu cầu tiêu dùng tăng đột biến. Vì lợi nhuận, nhiều đối tượng đã vi phạm nghiêm trọng các quy định về an toàn thực phẩm. Mới đây, Phòng Cảnh sát kinh tế, CATP Hà Nội vừa phối hợp Chi cục quản lý thị trường Hà Nội phát hiện, thu giữ 10 tấn thực phẩm.

download.jpg
Lực lượng chức năng kiểm tra những thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ.
Xem chi tiết

