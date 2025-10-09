Hà Nội

Phát hiện chi tiết lạ ẩn giấu trong tấm vải liệm thành Turin

Giải mã

Bác sĩ phẫu thuật nha khoa John Sottosanti tuyên bố đã phát hiện dấu răng trên tấm vải liệm thành Turin - hiện vật được cho dùng để bọc thi hài Chúa Jesus.

Tâm Anh (theo Mail Online)
Khi lần đầu xuất hiện vào những năm 1350, tấm vải liệm thành Turin đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của giới nghiên cứu. Với chiều dài khoảng 3m, rộng 1m, tấm vải lưu giữ hình ảnh mờ nhạt của một người đàn ông mà các tín đồ Cơ Đốc giáo cho là hình Chúa Jesus. Ảnh: Wikimedia Common.
Theo một số chuyên gia, tấm vải liệm thành Turin đã được dùng để quấn di hài Chúa Jesus sau khi Ngài bị hành hình trên thập tự giá. Trong những năm qua, giới khoa học nỗ lực xác định tính chân thực của tấm vải và giải mã những bí ẩn liên quan. Ảnh: Mail Online.
Trong một nghiên cứu công bố năm 2024, các nhà nghiên cứu ở Italy đã sử dụng kỹ thuật mới để xác nhận tấm vải liệm thành Turin được dệt vào khoảng 2.000 năm trước, tức vào thời của Chúa Jesus. Nghiên cứu này bác bỏ ý kiến cho rằng hình Chúa Jesus xuất hiện trên tấm vải được các thầy tu làm giả vào thời Trung cổ. Ảnh: Getty Images.
Mới đây, bác sĩ phẫu thuật nha khoa John Sottosanti tuyên bố đã phát hiện một chi tiết ẩn giấu tấm vải liệm thành Turin. Đó là dấu răng mờ nhạt trên tấm vải cổ xưa trên. Ảnh: Universal Images Group via Getty.
Theo ông Sottosanti, dấu răng in trên tấm vải là của răng cửa ở hàm dưới của con người. Ông cho biết lý do không nhìn thấy dấu vết của răng cửa ở hàm trên là vì chúng bị che khuất bởi ria mép và môi. Ảnh: Cicero Moraes.
"Sau khi một người qua đời, một hiện tượng gọi là mềm nhũn nguyên phát xảy ra, khi tất cả các cơ trong cơ thể đều giãn ra, bao gồm cả cơ hàm. Điều này có thể dẫn đến việc hàm bị há ra và để lại dấu răng trên tấm vải liệm", ông Sottosanti giải thích. Ảnh: I. Pilon / Shutterstock.com.
Ông Sottosanti cho biết thêm hiện tượng trên cũng củng cố cho lý thuyết về một luồng năng lượng đã được giải phóng sau khi qua đời và để lại hình ảnh mờ nhạt của một người đàn ông trên tấm vải liệm. Ảnh: CNS photo/Paul Haring.
Quan điểm của ông Sottosanti không nhận được sự ủng hộ của tất cả chuyên gia, nhà nghiên cứu. Họ cho rằng rất khó để xác nhận trên tấm vải liệm thành Turin có in dấu răng do những hình ảnh trên đó khá mờ nhạt. Ảnh: Getty Images.
