Phát hiện cá thể nhện lưỡng tính hiếm gặp ở Thái Lan

Một cá thể nhện lưỡng tính vô cùng hiếm gặp đã được các chuyên gia phát hiện gần một khu rừng thuộc Nong Rong, Phanom Thuan, tỉnh Kanchanaburi, Thái Lan.

Sau khi phân tích mẫu vật của loài nhện mới, các nhà khoa học của Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên của Đại học Chulalongkorn ở Bangkok, Thái Lan, xác định chúng nhiều khả năng thuộc chi Damarchus. Còn được gọi tên là nhện xương đòn, chi Damarchus thường được tìm thấy ở Nam Á và Đông Nam Á.

Loài nhện xương đòn có tập tính đào hang dưới đất và phục kích con mồi từ bên trong hang. Mặc dù các đặc điểm bên ngoài cho thấy loài mới phù hợp với chi Damarchus nhưng các nhà nghiên cứu cần có thể dữ liệu phân tử để đưa ra kết luận chính xác nhất đối với loài nhện vừa được tìm thấy.

Phát hiện này đã được công bố trên chuyên san Zootaxa. Một trong những điểm nổi bật nhất của loài nhện mới phát hiện là sự khác biệt rõ rệt giữa cá thể đực và cái.

Cá thể đực dài khoảng 1,5 cm trong khi cá thể cái lớn hơn với kích thước dài khoảng 2,5 cm. Con đực có màu xám và được phủ bởi một lớp chất trắng lạ và con cái màu cam tươi.

Cá thể nhện lưỡng tính hiếm gặp ở Thái Lan. Ảnh: Zootaxa (2025). DOI: 10.11646/zootaxa.5696.3.6.

Đặc biệt hơn cả, nhóm nghiên cứu cũng tìm được mẫu vật nhện lưỡng tính mang theo hiện tượng gọi là gynandromorphism. Đây là hiện tượng một cá thể sinh vật mang đặc điểm của cả đực lẫn cái, và ở loài nhện mới được thể hiện rõ nét ở hai nửa cơ thể đối xứng trái - phải.

Cá thể nhện lưỡng tính trên mang đặc điểm rõ ràng của cả con đực và cái bao gồm: một bên có màu xám phủ màu trắng như cá thể đực trong khi bên còn lại có màu cam giống như cá thể cái.

Nhờ sự đối xứng độc đáo này, loài nhện mới được đặt tên là Inazuma - theo tên một nhân vật trong truyện tranh "One Piece" của Nhật Bản.