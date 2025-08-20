Sáng 20/8, tại Hà Nội, đã diễn ra Lễ kỷ niệm trọng thể 80 năm thành lập Chính phủ (28/8/1945 – 28/8/2025) và Hội nghị gặp mặt các thế hệ Lãnh đạo công tác tại Chính phủ, Bộ, Cơ quan ngang bộ, Cơ quan thuộc Chính phủ. Tổng Bí thư Tô Lâm dự và có bài phát biểu quan trọng.

Báo Tri thức và Cuộc sống trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại lễ kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Chính phủ diễn ra sáng 20/8/2025 ở Hà Nội.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại Lễ kỷ niệm 80 năm thành lập Chính phủ. (Ảnh: TTXVN)

Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam,

Kính thưa các đồng chí Lãnh đạo công tác tại Chính phủ, Bộ, Cơ quan ngang bộ, Cơ quan thuộc Chính phủ qua các thời kỳ,

Thưa các đồng chí Lãnh đạo Chính phủ và quý vị đại biểu,

Hôm nay, trong không khí thiêng liêng của mùa thu lịch sử, khi cả dân tộc hướng về kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, chúng ta thật xúc động và tự hào được sum họp nơi đây để dự Lễ kỷ niệm 80 năm thành lập Chính phủ, được cùng các đồng chí Lãnh đạo công tác tại Chính phủ qua các thời kỳ nhìn lại chặng đường vẻ vang của dân tộc, tri ân sâu sắc những cống hiến to lớn, quan trọng của các đồng chí đi trước, cùng nhau khẳng định ý chí tiến lên vì một Việt Nam hùng cường, thịnh vượng, hạnh phúc.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, tôi trân trọng gửi tới các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Chính phủ các Bộ, Cơ quan ngang Bộ, Cơ quan thuộc Chính phủ và các đồng chí đại biểu lời chào trân trọng, lời thăm hỏi ân cần và những lời chúc sức khỏe, chúc thọ các đồng chí để các đồng chí tiếp tục chứng kiến sự phát triển của đất nước.

Thưa các đồng chí,

Tám mươi năm trước, trong những ngày lịch sử long trời lở đất, dưới ngọn cờ của Đảng, toàn dân tộc vùng lên làm chủ vận mệnh của mình. Chính quyền cách mạng non trẻ ra đời giữa muôn vàn khó khăn: thù trong, giặc ngoài, giặc đói, giặc dốt hoành hành, ngân khố trống rỗng. Thế nhưng, chính trong khắc nghiệt ấy đã rèn đúc nên bản lĩnh thép của một Chính phủ của dân, do dân, vì dân. Những người nông dân, công nhân, trí thức được giác ngộ đã "xắn tay áo" dựng xây Nhà nước mới trên nền tảng độc lập dân tộc và khát vọng tự do, hạnh phúc. Từ buổi khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ cộng hòa ấy, biết bao thế hệ cán bộ lãnh đạo Chính phủ, từ Trung ương tới cơ sở, đã bước vào giai đoạn thử thách, giai đoạn cam go, mọi cái đều bỡ ngỡ, gian nan. Các đồng chí vừa là người điều hành quốc gia, vừa là người lính nơi tuyến đầu quản trị, bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân; vừa là kiến trúc sư thiết kế thể chế, vừa là người thợ cả dựng lên những thiết chế đầu tiên của một Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa trong điều kiện vô cùng khắc nghiệt.

Lịch sử đã chứng kiến hai cuộc trường kỳ kháng chiến vĩ đại, nơi ý chí của dân tộc kết tinh thành sức mạnh vô song. Trong những năm tháng ấy, các thế hệ lãnh đạo Chính phủ và các cơ quan thuộc chính phủ đã gánh trên vai cả một "cỗ máy" quốc gia vận hành trong chiến tranh: chuyển hóa nguồn lực ít ỏi thành sức mạnh toàn dân; tổ chức sản xuất, hậu cần; điều phối chính sách, giữ vững kỷ cương; huy động trí tuệ, tài lực và lòng dân, sức dân cho tiền tuyến. Từ "hạt gạo chia đôi", từ "bát cơm sẻ nửa", Chính phủ của chúng ta đã hiện thực hóa tinh thần "dĩ bất biến, ứng vạn biến": kiên định mục tiêu độc lập tự do, nhưng linh hoạt, mềm dẻo, sáng tạo trong mọi sách lược. Đó là những năm tháng mà mỗi văn bản chỉ đạo, mỗi quyết định điều hành đều in đậm dấu ấn trách nhiệm với sinh mệnh quốc gia; nơi mà mỗi tấc đất giải phóng, mỗi nhà máy, công trường, làng xóm, thôn bản, những mái trường, trạm y tế, nhà văn hóa được xây dựng, được khôi phục sau các trận bom của kẻ thù đều có bóng dáng của những người "đầu tàu gánh vác" trong bộ máy Chính phủ.

Ngày đất nước thống nhất, non sông thu về một mối, các đồng chí lại đứng trước một sứ mệnh vô cùng nặng nề, trọng đại: hàn gắn vết thương chiến tranh, khắc phục hậu quả đổ nát, đưa cả dân tộc bước vào thời kỳ kiến thiết, phát triển. Đó là giai đoạn mà từng đồng vốn, từng ký gạo, từng mét vải đều quý như vàng; mỗi quyết sách đều là sự cân nhắc đầy trăn trở giữa nhu cầu bức thiết và nguồn lực hạn hẹp. Giữa bộn bề thiếu thốn ấy, các thế hệ lãnh đạo Chính phủ và các cơ quan thuộc chính phủ đã kiên trì tìm đường đổi mới quản trị, thí điểm những cơ chế mới, tháo gỡ rào cản, khơi thông nguồn lực xã hội. Khi Đổi mới được khởi xướng, chúng ta một lần nữa đi đầu trong đột phá tư duy: chuyển từ cơ chế tập trung, bao cấp sang kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, đặt nền móng cho một thời kỳ phát triển mới, nơi pháp luật, thị trường và kỷ cương quản trị trở thành bệ đỡ cho sáng tạo và khởi nghiệp.

Trong tiến trình cách mạng, để có ngày hôm nay, chúng ta không thể không nhắc tới công lao, đóng góp của các thành viên Chính phủ. Từ Ủy ban Cách mạng tiền Chính phủ trước khởi nghĩa như: Ủy ban Khởi nghĩa toàn quốc, Ủy ban nhân dân cách mạng lâm thời hình thành từ trước tháng 8/1945 (nền móng của mô hình Chính phủ sau này), đến Chính phủ cách mạng lâm thời Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, Chính phủ liên hiệp lâm thời Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Sau đó chúng ta có Chính phủ chính thức của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Cũng trong giai đoạn Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (từ năm 1946 đến năm 1976), chúng ta biểu dương, đánh giá cao Chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam (từ năm 1969 đến năm 1976), đã trực tiếp lãnh đạo cách mạng miền Nam, cùng đồng hành với Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Tiếp đó là Chính phủ nước Cộng hòa xã hội người Việt Nam từ năm 1976 đến nay, như trong báo cáo của đồng chí Thủ tướng, cũng đã chỉ rất rõ những thành tựu trong những giai đoạn Chính phủ kể trên.

Từ những bước đi đầu tiên đầy thận trọng cho tới những cải cách thể chế ngày càng hoàn thiện, bộ máy Chính phủ qua các thời kỳ đã bền bỉ đắp nền cho sự chuyển mình của đất nước. Mỗi kế hoạch 5 năm, mỗi chương trình mục tiêu quốc gia, mỗi dự án hạ tầng chiến lược là một viên gạch trong đại công trình dựng xây Tổ quốc; mỗi nỗ lực giảm nghèo, mở rộng an sinh, phổ cập giáo dục và bảo hiểm y tế, hiện đại hóa nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới là một cầu nối để không ai bị bỏ lại phía sau. Trên mặt trận đối ngoại, Chính phủ đã cùng toàn hệ thống chính trị kiên định đường lối độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển; chủ động, tích cực hội nhập quốc tế; mở rộng quan hệ đối tác; đưa Việt Nam trở thành thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế. Những hiệp định thương mại tự do thế hệ mới, những kết nối hạ tầng chiến lược, những tuyến cao tốc, cảng biển, sân bay, những khu công nghiệp, khu công nghệ cao mọc lên là bằng chứng sống động của một Việt Nam đổi thay từng ngày.

Kính thưa các đồng chí,

Đằng sau những con số tăng trưởng là mồ hôi, trí tuệ và tâm huyết của biết bao nhà quản trị quốc gia từ Trung ương đến địa phương. Đằng sau sự chuyển mình của nền kinh tế là những đêm trắng họp bàn, là những bản thảo viết đi viết lại, là những cuộc đối thoại bền bỉ với doanh nghiệp và người dân để tìm ra lời giải hài hòa lợi ích. Đằng sau sự thịnh vượng đang đến gần là những hy sinh lặng lẽ của nhiều thế hệ cán bộ giữ mình trong sạch, thượng tôn pháp luật, đặt lợi ích quốc gia dân tộc lên trên hết, trước hết. Hôm nay, tôi xin thay mặt Đảng, Nhà nước và Nhân dân, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với các thế hệ Lãnh đạo Chính phủ và các Cơ quan thuộc chính phủ qua các thời kỳ, những người đã góp mồ hôi, xương máu, tuổi trẻ và cả tính mạng của mình để xây nền hành chính, quản trị quốc gia; xin trân trọng tưởng nhớ những đồng chí đã đi xa, những người anh hùng, liệt sĩ, các bậc tiền bối đã hiến dâng trọn đời cho Tổ quốc.

Tri ân là để khắc ghi, và khắc ghi là để tiếp bước. Truyền thống quý báu của Chính phủ có thể gói gọn trong mấy chữ: bản lĩnh-kỷ cương- đoàn kết-liêm chính-hành động-sáng tạo-hiệu quả-vì dân. Bản lĩnh để đứng vững giữa đổi thay; kỷ cương để hệ thống vận hành thông suốt; đoàn kết là sức mạnh; liêm chính để giữ lòng dân; hành động để biến nghị quyết thành hiện thực; sáng tạo để vượt qua thách thức; hiệu quả để nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân; và vì dân, để mọi chính sách đều tìm về mục tiêu tối thượng là hạnh phúc, ấm no của mỗi người dân Việt Nam.

Thưa các đồng chí,

Mỗi dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện trọng đại của dân tộc, Ban chấp hành Trung ương đều tổ chức các cuộc gặp gỡ để thăm hỏi, ghi nhận, tri ân những người có công với nước, đã có những đóng góp vào sự nghiệp bảo vệ và phát triển đất nước; để ôn lại lịch sử hào hùng của dân tộc, của đảng, của nhân dân, để lắng nghe ý kiến của các đồng chí nhằm tiếp tục lãnh đạo điều hành đất nước, đưa đất nước tiếp tục được trường tồn vĩnh cửu trong hòa bình và phát triển. Năm nay, Lãnh đạo Đảng tổ chức các cuộc gặp với các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo đảng, nhà nước, các đồng chí lão thành cách mạng, các mẹ Việt Nam anh hùng, những người có công và thân nhân người có công với đất nước, với cách mạng; tướng lĩnh, sỹ quan, cựu chiến binh, những người chiến sỹ trong lực lượng vũ trang nhân dân, các thế hệ lãnh đạo chính phủ, đại biểu quốc hội qua các thời kỳ, trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sỹ, các doanh nghiệp, đại diện những người lao động, đại diện các tôn giáo, các dân tộc, đại diện các tầng lớp nhân dân và bạn bè quốc tế... cuộc gặp hôm nay nằm trong chuỗi các sự kiện đó và Tôi được biết đây là lần đầu tiên Chính phủ tổ chức cuộc gặp gỡ với thành phần như hôm nay.

Kính thưa các đồng chí,

Nhìn lại để đi tới, tri ân để tiếp bước. Mỗi chặng đường chúng ta đi qua đều thấm đẫm dấu ấn của đoàn kết, trí tuệ và kỷ luật; của kiên định mục tiêu, linh hoạt sách lược; của ý Đảng hòa quyện lòng dân. Chúng ta tự hào về truyền thống, chúng ta tôn vinh thành quả 80 năm qua và trong thời điểm bước ngoặt hiện nay, chúng ta càng cần hành động trên tinh thần cách mạng tấn công như các bậc tiền bối đã từng làm.

Trước những mái đầu bạc phơ mà tinh anh, sáng suốt; trước những trái tim đã trải qua bao gian lao mà vẫn cháy bỏng yêu nước thương dân, chúng tôi luôn trân trọng và càng thấy trách nhiệm nặng nề. Mỗi đồng chí là một pho sử sống, là một tấm gương để thế hệ hôm nay và mai sau học hỏi, để vững bước tiến vào tương lai.

Tôi mong và tin rằng, các đồng chí, dù ở bất cứ hoàn cảnh nào, sẽ tiếp tục đồng hành cùng Chính phủ hiện nay: góp ý thẳng thắn, xây dựng, truyền cảm hứng, nâng đỡ lớp trẻ, lan tỏa những giá trị tốt đẹp. Xin các đồng chí tiếp tục giữ gìn sức khỏe, tiếp tục viết, tiếp tục trao đổi, tiếp tục lắng nghe và truyền lại "nghệ thuật quản trị quốc gia" đã được rèn đúc qua cả một đời cống hiến. Xin các đồng chí hãy tiếp tục là "ngọn lửa ấm" để mỗi người cán bộ hôm nay, trong những lúc khó khăn nhất, vẫn nhớ đường, vững bước.

Xin kính chúc các đồng chí lão thành cách mạng, các đồng chí Nguyên lãnh đạo Chính phủ, các Bộ, Cơ quan ngang bộ và Cơ quan thuộc chính phủ qua các thời kỳ, các vị đại biểu sức khỏe, trường thọ, hạnh phúc, sống vui, sống khỏe để chứng kiến những thành tựu của Cách mạng, của dân tộc Việt Nam khi đất nước tròn 100 năm dưới sự lãnh đạo của Đảng và tròn 100 năm ngày Quốc khánh.

Xin trân trọng cảm ơn các đồng chí!