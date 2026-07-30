Petrolimex hái quả ngọt từ hoạt động kinh doanh ngoài xăng dầu (chưa đăng)

Petrolimex (mã PLX) đang từng bước đẩy mạnh phát triển hệ sinh thái dịch vụ và các mảng kinh doanh ngoài xăng dầu với kỳ vọng trở thành động lực tăng trưởng dài hạn.

Quý 2 vừa qua là giai đoạn đầy biến động của thị trường năng lượng toàn cầu, đặc biệt là xăng dầu. Tuy nhiên, Petrolimex (mã PLX) vẫn ghi nhận kết quả kinh doanh tích cực với lợi nhuận ước đạt trên 2.000 tỷ đồng. Bên cạnh hoạt động cốt lõi là kinh doanh xăng dầu duy trì ổn định, lợi nhuận của Petrolimex còn được đóng góp bởi các mảng dịch vụ ngoài xăng dầu.

Một trong những mảng nổi bật là hóa dầu. Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex (PLC) ghi nhận lợi nhuận sau thuế quý 2/2026 đạt gần 184 tỷ đồng, tăng gấp 5 lần so với cùng kỳ năm trước.

Thông qua PLC, Petrolimex tiếp tục giữ vị thế dẫn đầu thị trường dầu nhờn, nhựa đường và hóa chất chuyên dụng. Đây là lĩnh vực hưởng lợi từ nhu cầu đầu tư hạ tầng, phát triển công nghiệp và giao thông, đồng thời tạo ra giá trị gia tăng cao hơn đáng kể so với hoạt động bán lẻ nhiên liệu truyền thống.

Bên cạnh đó, mảng nhiên liệu hàng không cũng được kỳ vọng hưởng lợi từ sự phục hồi mạnh của ngành hàng không và du lịch sau nhiều năm tăng trưởng. Hoạt động cung cấp nhiên liệu cho các hãng bay trong nước và quốc tế giúp Petrolimex mở rộng chuỗi giá trị thay vì chỉ tập trung vào thị trường bán lẻ.

Khí hóa lỏng (LPG) cũng là một mắt xích quan trọng trong chiến lược phát triển. Khi xu hướng sử dụng nhiên liệu sạch ngày càng phổ biến, LPG được đánh giá còn nhiều dư địa tăng trưởng ở cả phân khúc dân dụng lẫn công nghiệp. Đây cũng là bước đệm để Petrolimex từng bước chuyển đổi sang các sản phẩm năng lượng phát thải thấp hơn.

Không chỉ các sản phẩm năng lượng, lợi nhuận của Petrolimex còn được cộng hưởng từ hệ sinh thái tài chính - dịch vụ khá hoàn chỉnh. Tổng CTCP Bảo hiểm Petrolimex (PJICO) tiếp tục nằm trong nhóm doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ lớn nhất Việt Nam. Quý 2, PJICO ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt 119 tỷ đồng, tăng 9% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong khi đó, khoản đầu tư vào PG Bank cũng mang lại nguồn thu từ hoạt động tài chính.

Ngoài ra, mạng lưới logistics, kho cảng, vận tải và hệ thống cửa hàng phủ khắp cả nước giúp tối ưu chi phí vận hành và tạo điều kiện phát triển thêm nhiều dịch vụ giá trị gia tăng. Lợi thế lớn nhất của Petrolimex nằm ở hơn 5.000 cửa hàng xăng dầu trên toàn quốc.

Thay vì chỉ là điểm bán nhiên liệu, các cửa hàng này đang được định hướng trở thành trung tâm cung cấp nhiều sản phẩm và dịch vụ khác nhau như dầu nhờn, gas, bảo hiểm xe cơ giới, hàng tiêu dùng, thanh toán số, sạc xe điện và các giải pháp năng lượng trong tương lai. Việc gia tăng doanh thu trên mỗi điểm bán sẽ cải thiện đáng kể hiệu quả sử dụng tài sản của doanh nghiệp.

Song hành với nhiều tín hiệu tích cực từ kinh doanh trong nước, hoạt động tại thị trường nước ngoài cũng tô điểm cho bức tranh tăng trưởng của Petrolimex. Tại ĐHĐCĐ thường niên 2026, ban lãnh đạo cho biết các đơn vị thành viên ở Singapore và Lào đều có kết quả kinh doanh khả quan, đóng góp tích cực vào hiệu quả chung của tập đoàn.

Petrolimex Singapore tiếp tục phát huy vai trò là đầu mối giao dịch quốc tế, tối ưu hoạt động nhập khẩu và kinh doanh xăng dầu trong bối cảnh thị trường năng lượng toàn cầu biến động mạnh. Nhờ lợi thế về vị trí tại trung tâm giao dịch dầu mỏ lớn nhất châu Á cùng năng lực quản trị rủi ro, đơn vị này duy trì kết quả kinh doanh tích cực và hỗ trợ nâng cao hiệu quả chuỗi cung ứng của toàn hệ thống.

Trong khi đó, Petrolimex Lào tiếp tục tăng trưởng về sản lượng và lợi nhuận nhờ mở rộng mạng lưới phân phối, tận dụng nhu cầu tiêu thụ nhiên liệu tại thị trường sở tại. Ban lãnh đạo đánh giá hoạt động tại hai thị trường này không chỉ mang lại nguồn lợi nhuận bổ sung mà còn giúp tập đoàn từng bước mở rộng hiện diện trong khu vực, giảm sự phụ thuộc vào thị trường nội địa và tạo nền tảng cho chiến lược phát triển thành tập đoàn năng lượng có phạm vi hoạt động khu vực.

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, ban lãnh đạo Petrolimex nhiều lần nhấn mạnh chiến lược phát triển theo mô hình tập đoàn năng lượng - dịch vụ, trong đó các lĩnh vực hóa dầu, nhiên liệu hàng không, khí hóa lỏng (LPG), bảo hiểm, ngân hàng, logistics, thương mại và chuyển đổi năng lượng sẽ đóng vai trò ngày càng quan trọng trong cơ cấu lợi nhuận.

Chủ tịch HĐQT Petrolimex Phạm Văn Thanh nhấn mạnh quan điểm của Tập đoàn là không đứng ngoài cuộc và cũng không tiếp cận một cách bị động. Petrolimex sẽ tiếp tục củng cố mạng lưới bán lẻ cốt lõi, đồng thời từng bước phát triển mô hình cửa hàng năng lượng dịch vụ tích hợp bao gồm trạm sạc pin, dịch vụ tiện ích và nhiên liệu sạch. Do đó, chiến lược đa dạng hóa nguồn thu được xem là "lá chắn" giúp Petrolimex ổn định kết quả kinh doanh.