Chính trị

Giới thiệu nhân sự bầu giữ chức UBND thành phố Hà Nội

Ông Nguyễn Đức Trung, Phó Bí thư Thành ủy được giới thiệu để bầu giữ chức Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026.

Thiên Tuấn

Chiều 12/11, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XVIII (nhiệm kỳ 2025-2030).

3618977265854170002.jpg
Bà Phùng Thị Hồng Hà và ông Nguyễn Đức Trung.

Theo đó, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố đã thống nhất biểu quyết các nội dung về công tác cán bộ:

Miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Nguyễn Ngọc Tuấn do không đủ điều kiện về độ tuổi tái cử.

Giới thiệu để bầu giữ chức Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026 đối với bà Phùng Thị Hồng Hà, Phó Bí thư Thành ủy khóa XVIII, nhiệm kỳ 2025-2030, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026.

Miễn nhiệm chức danh Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Trần Sỹ Thanh do đã được Bộ Chính trị điều động, phân công giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII.

Giới thiệu để bầu giữ chức Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Nguyễn Đức Trung, Phó Bí thư Thành ủy khóa XVIII, nhiệm kỳ 2025-2030 (nhân sự do Trung ương giới thiệu).

Biểu quyết để ông Nguyễn Xuân Lưu, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, thôi tham gia Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, thôi giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy khóa XVIII, nhiệm kỳ 2025-2030.

Bầu ông Đỗ Anh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Nội chính Thành ủy giữ chức Ủy viên, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy khóa XVIII, nhiệm kỳ 2025-2030.

Điều chỉnh cơ cấu Ban Thường vụ Thành ủy khóa XVIII, nhiệm kỳ 2025-2030: Tại cơ cấu Phó Chủ tịch UBND thành phố có 3 đồng chí (tăng 1 đồng chí theo Đề án nhân sự đã được phê duyệt); tại cơ cấu bí thư đảng ủy xã, phường, giảm 1 đồng chí theo Đề án nhân sự đã được phê duyệt.

