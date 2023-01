Kia Carnival Royal 4 chỗ từ 2,679 tỷ tại Việt Nam, logo gây tò mò

Kia Carnival Royal hạng sang là dòng xe được Thaco nâng cấp với ngoại hình và nội thất cải tiến, nhiều điểm khác biệt so với Kia Carnival nguyên bản. Mẫu xe này từng được giới thiệu đến khách hàng Việt trong năm 2022 với phiên bản 7 chỗ ngồi và giá bán từ 2,499 tỷ đồng. Ngoại hình của Kia Carnival Royal 4 chỗ ngồi cũng tương tự phiên bản 7 chỗ với phần mui xe nhô cao hơn hẳn, trong khi thiết kế phần còn lại không có khác biệt nào so với phiên bản Kia Carnival Signature. Khác biệt lớn nhất là không còn sử dụng logo Kia ở phần ngoại thất. Thay vào đó là logo “thửa” riêng từ Thacoroyal. Ngoài ra, trên thân và đuôi xe đính kèm thương hiệu Thacoroyal hay thế cho thương hiệu Kia. Đầu xe Kia Carnival Royal 4 chỗ vẫn sử dụng thiết kế lưới tản nhiệt mũi hổ liền mạch với cụm đèn pha Full-LED. Thân xe vẫn trang bị cụm la-zăng hợp kim 19 inch và cửa sau dạng trượt. Trong khi đuôi xe vẫn trang bị đèn hậu LED trải rộng chiều ngang. Khoang nội thất Kia Carnival Royal 4 chỗ khá rộng rãi và thoải mái. Khoang cabin phía sau tách biệt khoang lái phía trước bởi vách ngăn tích hợp TV 32 inch. Chính giữa hai ghế ngồi là bệ tỳ tay cỡ lớn tích hợp tủ lạnh mini, màn hình cảm ứng 5 inch để điều khiển tính năng giải trí... Hai ghế ngồi phía sau dạng thương gia, thiết kế độc lập, tích hợp bệ đỡ chân và bọc da Nappa cao cấp. Ghế ngồi tích hợp chỉnh điện 8 hướng đi kèm bộ nhớ 2 vị trí và 1 chế độ giường nằm. Ngoài ra, ghế ngồi còn tích hợp sưởi ấm và làm mát rất cao cấp. Trang bị tiện nghị khác trên Kia Carnival Royal 4 chỗ vẫn tương đương với phiên bản Signature cao cấp nhất. Có thể kể ra như màn hình giải trí 12,3 inch đi kèm với đồng hồ lái kỹ thuật số 12,3 inch, hệ thống âm thanh 12 loa Bose, điều hòa tự động 3 vùng độc lập, sạc điện thoại không dây... Kia Carnival Royal 4 chỗ cũng trang bị động cơ dầu Smartstream D2.2 cho công suất tối đa 199 mã lực và mô-men xoắn cực đại 440 Nm. Đi kèm hộp số tự động 8 cấp và dẫn động cầu trước. Hệ thống an toàn trên phiên bản này vẫn đầy đủ những hệ thống ADAS như Điều khiển hành trình Smart cruise control. Hỗ trợ duy trì làn đường LFA, Cảnh báo lệch làn đường LKA, Hỗ trợ tránh va chạm FCA. Ngoài ra, còn có các tiện ích an toàn hiện đại khác như camera toàn cảnh 360, cảm biến áp suất lốp, hỗ trợ đỗ xe trước sau, phanh tay điện tử, giữ phanh tự động Autohold, 7 túi khí... Hiện tại thông tin chi tiết và giá xe Kia Carnival Royal 2023 vẫn chưa được cập nhật trên website chính hãng Kia Việt Nam. Thaco cho biết phiên bản này không bán hàng loạt như Carnival tiêu chuẩn mà dưới dạng đặt hàng. Khách hàng có thể tùy chọn 6 màu sơn ngoại thất, bao gồm cả 3 tùy chọn sơn 2 tông màu. Trong khi nội thất được tùy chọn 3 màu. Với tình trạng khó khăn trong đăng kiểm ở hiện tại, những bản độ chính hãng như Kia Carnival Royal sẽ là một trong những lựa chọn an toàn và khá đáng cân nhắc. Video: "Soi" chi tiết nội thất Kia Carnival Royal 2023 bản 4 chỗ ngồi.

