Có nên mua Toyota Camry 2003 hơn 200 triệu tại Việt Nam?

Giới thiệu tại Việt Nam vào năm 2002, Toyota Camry đời 2003 được khách hàng rất yêu thích khi hãng xe Nhật Bản đã nới rộng kích thước tổng thể giúp mẫu sedan hạng D trở nên sang trọng hơn. Xe có kích thước dài x rộng x cao lần lươt 4.805 x 1.795 x 1.490 (mm), chiều dài cơ sở lên tới 2.720 mm. Mẫu xe sang Toyota Camry 2003 được sản xuất và lắp ráp với 2 phiên bản 2.4G và 3.0V có giá bán lần lượt 36.600 USD và 46.000 USD (khoảng 830 - 1 tỷ đồng thời điểm đó). Bản Camry 2.4G trang bị động cơ xăng 2.4 lít, 4 xi lanh thẳng hàng cho công suất tối đa 150 mã lực. Đi kèm là hộp số sàn 5 cấp. Ngoài ra, lần đầu tiên Camry được trang bị hệ thống điều phối van biến thiên thông minh VVT-i giúp xe tiết kiệm nhiên liệu hơn. Phiên bản Camry 3.0V cao cấp hơn với động cơ xăng 3.0 lít V6, cho công suất tối đa 184 mã lực, đi kèm là hộp số tự động 4 cấp. Đây là một trong những mẫu xe hiếm hoi sử dụng hộp số tự động ở thị trường Việt Nam lúc đó. Động cơ lớn khi kết hợp cùng hộp số tự động chỉ 4 cấp khiến chiếc xe ăn xăng hơn gấp đôi so với xe số sàn thông thường, đây là điều lạ lẫm đối với hầu hết khách hàng ở thời điểm đó, lúc số sàn vẫn còn thịnh hành. Camry phiên bản 3.0V trang bị các tiện nghi hiện đại và không lạc hậu so với thời điểm hiện tại. Nội thất xe kết hợp các chất liệu gỗ và da cap cấp, điều hòa tự động, ghế sau có thể chỉnh điện, rèm che nắng ghế sau có thể lên xuống bằng điện và tự động trượt xuống khi cài số lùi. Đáng tiếc phiên bản 3.0V không được trang bị hệ thống điều phối van biến thiên thông minh VVT-i. Trang bị an toàn tiêu chuẩn cho cả hai phiên bản gồm phanh đĩa trước/sau, hệ thống chống bó cứng phanh ABS, hệ thống phân phói lực phanh điện tử EBD, và hỗ trợ phanh gấp BA. Phiên bản Toyota Camry 3.0V này từng bị hãng xe Nhật Bản triệu hồi vào năm 2011 cho các đời xe từ 2004 – 2004 để thay thế puly trục khuỷu của động cơ 1MZ-FE. Loại động cơ này được Toyota Việt Nam nhập khẩu từ Nhật Bản, lắp trên 320 xe Camry 3.0 trong khoảng thời gian từ ngày 8/7/2004 đến 7/4/2005.

Với nhược điểm hao xăng và giá bán khá cao, Toyota Camry 3.0V ít người Việt ưa chuộng ở thời điểm hơn 15 năm trước, thay vào đó là phiên bản số sàn tỏ ra thịnh hành hơn do thói quen của người lái ở giai đoạn này chủ yếu sử dụng hộp số tay truyền thống. Giá xe Toyota Camry 2003 cũ trên thị trường Việt hiện khoảng hơn 200 triệu đồng, tuỳ phiên bản. Video: Chi tiết Toyota Camry 2003 máy 3.0V sử dụng động cơ V6.







