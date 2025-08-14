Nữ sinh lớp 8 nhập viện nghi do bị bạn đánh hội đồng

Cơ quan chức năng đang xác minh vụ nữ sinh lớp 8 Trường THCS Vạn Hương (TP Hải Phòng) nghi bị bạn đánh hội đồng, phải nhập viện.

Theo báo Người Lao động, ngày 13/8, lãnh đạo Trường THCS Vạn Hương (TP Hải Phòng) cho biết nhà trường có nắm được thông tin về việc nữ sinh T.P. (học sinh lớp 8 của nhà trường) nghi bị bạn đánh hội đồng, phải nhập viện.

Nữ sinh T.P. nghi bị nhóm bạn đánh hội đồng, phải nhập viện (Ảnh: Gia đình chia sẻ)

Trước đó, theo chị L.L.P. chia sẻ lên mạng xã hội, chiều 9/8, con gái chị là cháu T.P. (năm nay lên lớp 8 Trường THCS Vạn Hương) do mâu thuẫn với cháu N. (Trường THCS Vạn Sơn) nên có hẹn nhau lên đường đê Vạn Hương để nói chuyện. Khi đến nơi hẹn, cháu N. dẫn theo một nhóm bạn và có hành vi đánh đập cháu T. P.

Cháu vừa khóc vừa chạy về gọi điện thoại cho mẹ, nói là các cháu kia dùng mũ bảo hiểm đánh vào đầu cháu, dẫn đến xây xát hết khu vực mặt mũi, đầu, chân", gia đình chia sẻ trên mạng xã hội.

Sau sự việc này, cháu P. phải điều trị tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp (TP Hải Phòng).

Theo gia đình cháu T.P., gia đình cháu N. cũng có liên hệ và thừa nhận chỉ có cháu N đánh cháu P. mà không có nhóm khác. Do vậy, gia đình cháu T. P. đã trình báo Công an phường Nam Đồ Sơn để xác minh, làm rõ vụ việc.

Báo Công luận thông tin, sáng 13/8, trao đổi với báo chí, đại diện Trường THCS Vạn Hương cho biết nhà trường đã nắm được vụ việc và đã cử cán bộ, giáo viên đến bệnh viện thăm hỏi, động viên cháu T.P.

Mặc dù cháu T. P. không bị thương tích nghiêm trọng, chủ yếu là tổn thương phần mềm và có biểu hiện choáng váng, song tinh thần của cháu đang bị ảnh hưởng nặng nề. Nhà trường cũng đã tư vấn gia đình các bên hòa giải để sớm ổn định tâm lý cho học sinh.

Đại diện nhà trường thông tin thêm, cơ quan công an phường đã tiếp nhận trình báo và đang làm việc với hai gia đình. Do sự việc xảy ra ngoài giờ học và chưa vào năm học mới, nhà trường chỉ có thể phối hợp nắm bắt tình hình và hỗ trợ về mặt tinh thần. Hiện tại, cháu T.P đang điều trị tại bệnh viện.

Vụ việc một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về bạo lực học đường và cần sự chung tay của gia đình, nhà trường và xã hội trong việc bảo vệ học sinh, tạo môi trường học tập an toàn, lành mạnh.