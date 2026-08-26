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Doanh nghiệp

NOXH Marina Living Halong: Từ hệ tiện ích toàn diện đến chuẩn sống trọn vẹn

BIM Land phát triển Nhà ở Xã hội Marina Living Halong với hệ tiện ích, cảnh quan và hạ tầng vận hành được đầu tư , lấy chất lượng sống của cư dân làm trọng tâm.

PV

Qua đó, dự án hướng tới một môi trường an cư hiện đại, tiện nghi và gắn kết, góp phần định hình những tiêu chuẩn mới trong phân khúc nhà ở xã hội.

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Tiếp cận phân khúc Nhà ở Xã hội (NOXH) thông qua dòng sản phẩm Marina Living, BIM Land không chỉ hướng tới việc kiến tạo những căn hộ phù hợp với nhu cầu ở thực và khả năng tài chính của người dân, mà còn đầu tư bài bản cho một môi trường sống tiện nghi, văn minh và thiết thực.

Là dự án NOXH đầu tiên của BIM Land, tổ hợp căn hộ Marina Living Halong thuộc Khu đô thị vịnh biển Halong Marina (P. Bãi Cháy, Quảng Ninh), thể hiện rõ định hướng này qua sự chăm chút cho diện tích mảng xanh, phát triển tiện ích đáp ứng nhu cầu đa thế hệ và chú trọng nền tảng hạ tầng thuận tiện. Điểm đáng chú ý không nằm ở số lượng tiện ích, mà ở cách những nhu cầu thiết thực của môi trường sống hiện đại được đầu tư bài bản, chỉn chu ngay trong một dự án NOXH.

Không gian xanh trở thành trung tâm trải nghiệm sống

Ngay từ quy hoạch, BIM Land đã dành một phần đáng kể quỹ đất tại dự án NOXH Marina Living Halong cho cảnh quan và không gian mở, coi môi trường sống xanh là một cấu phần quan trọng của chất lượng an cư lâu dài. Hơn 1.600 m² lõi cảnh quan được bố trí ngay trung tâm tổ hợp căn hộ, trong tổng thể có mật độ xây dựng 43,76%, tạo nên khoảng xanh chung để cư dân vận động, thư giãn và kết nối mỗi ngày.

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Tâm điểm của lõi xanh trung tâm là bãi cỏ đa năng rộng 655 m², kết nối liền mạch với sân chơi trẻ em 280 m² và khu vực chơi cát 19 m².

Các khoảng không gian xanh mở như vườn đọc sách, vườn cờ, mini plaza hay khu tiệc nướng BBQ được bố trí hài hòa, tạo nên những điểm dừng chân thư thái. Từ vận động, vui chơi đến những cuộc gặp gỡ giữa các gia đình, không gian này trở thành một “phòng khách ngoài trời” chung của cộng đồng Marina Living Halong.

Chuẩn sống giàu trải nghiệm đáp ứng nhu cầu đa thế hệ

Nhằm đáp ứng nhịp sống đa dạng của nhiều thế hệ, hệ tiện ích cộng đồng tại NOXH Marina Living Halong được phát triển từ nghiên cứu thói quen sinh hoạt thực tế. Từ học tập, vui chơi, vận động đến thư giãn và kết nối, các tiện ích trở thành phần mở rộng của căn hộ, làm phong phú trải nghiệm sống mỗi ngày.

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NOXH Marina Living Halong phát triển hệ tiện ích toàn diện, mở ra nhiều không gian gắn kết cộng đồng cư dân đa thế hệ.

Trẻ em có khu vui chơi ngoài trời và phòng Kidzone trong nhà. Người lớn có thể rèn luyện thể thao, chạy bộ quanh lõi cảnh quan xanh hoặc thư giãn tại Lounge hiện đại. Cuối tuần, ba phòng đọc sách và thư viện tách biệt, phòng sinh hoạt cộng đồng cùng khu tiệc nướng BBQ ngoài trời trở thành nơi gắn kết các gia đình.

Điểm nhấn nổi bật là tổ hợp hồ bơi riêng trên tầng 3 - cho thấy mức độ đầu tư vào trải nghiệm sống ngay trong một dự án NOXH. Với hồ bơi người lớn dài 30 m, rộng khoảng 320 m², cùng hồ bơi trẻ em và các không gian thư giãn ngoài trời, Marina Living Halong mang đến một không gian tái tạo năng lượng, vui chơi và gắn kết dành cho các gia đình.

Chuẩn sống thuận tiện từ những điểm chạm được sử dụng mỗi ngày

Sự chỉn chu, thuận tiện không chỉ nằm ở cảnh quan và tiện ích, mà còn ở những điểm chạm cư dân sử dụng mỗi ngày. Tại NOXH Marina Living Halong, tòa A được bố trí 11 thang máy và 2 thang PCCC, tòa B sở hữu 16 thang máy và 2 thang PCCC; mỗi tòa đều có 2 sảnh đón riêng cùng 2 tầng hầm đỗ xe toàn dự án.

Những hạ tầng kỹ thuật này góp phần giải quyết hiệu quả bài toán di chuyển vào các khung giờ cao điểm. Từ việc đỗ xe, sử dụng thang máy đến tiếp cận căn hộ, mọi điểm chạm thường nhật đều nằm trong một hệ thống vận hành đồng bộ và tiện nghi.

Chuẩn sống thuận tiện còn được nối dài nhờ vị trí trong Khu đô thị vịnh biển Halong Marina. Dải tiện ích ngoại khu đang từng bước được hoàn thiện bao gồm không gian trình diễn nhạc nước Halo Bay Show, tổ hợp thể thao Marina Sports Park, quảng trường biển, phố đi bộ và sớm hiện diện trong tương lai là TTTM Lotte Mart Hạ Long đóng vai trò như một lớp tiện ích mở rộng phong phú, đáp ứng trọn vẹn mọi nhu cầu mua sắm, giải trí và nghỉ dưỡng.

Không chạy theo số lượng tiện ích, NOXH Marina Living Halong tập trung vào những giá trị hiện diện trong đời sống thường nhật - từ khoảng xanh, không gian cộng đồng đến các hạ tầng vận hành thiết yếu. Qua đó, dự án không chỉ đáp ứng nhu cầu an cư thiết thực, mà còn hướng tới định hình một chuẩn sống hiện đại, tiện nghi và gắn kết hơn trong phân khúc NOXH.

Những giá trị khác biệt đó cũng góp phần tạo nên sức hút đáng kể cho dự án NOXH Marina Living Halong ngay từ khi ra mắt. Chỉ sau một tháng tiếp nhận hồ sơ Đợt 1, dự án đã ghi nhận gần 800 hồ sơ đăng ký mua và hơn 1.600 tài khoản đăng ký tìm hiểu thông tin trên website chính thức. Tiếp nối sự quan tâm của thị trường, Marina Living Halong sẽ tiếp nhận hồ sơ Đợt 2 từ 24/08 đến hết 24/09/2026, mở thêm cơ hội tiếp cận dự án cho các khách hàng có nhu cầu ở thực.
#dự án nhà ở xã hội Marina Living Halong #tiện ích cộng đồng đa thế hệ #không gian xanh và cảnh quan dự án #hạ tầng kỹ thuật và vận hành thuận tiện #phân khúc nhà ở xã hội hướng tới chuẩn sống hiện đại

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