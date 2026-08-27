Bệnh nhân ung thư giai đoạn muộn tìm thấy cơ hội sống tại BVĐK Phương Đông

Từng bị từ chối điều trị vì ung thư giai đoạn muộn và tiên lượng xấu, nam bệnh nhân 56 tuổi đã có hành trình "lội ngược dòng" tại Bệnh viện Đa khoa Phương Đông.

Nhờ phác đồ đa mô thức - cá thể hóa, anh đã kiểm soát được bệnh, phục hồi thể trạng và vững tin hơn trên hành trình phía trước.

Đứng trước "ngõ hẹp" vì ung thư giai đoạn muộn kèm suy đa tạng

Nam bệnh nhân N.V.L (56 tuổi, Hà Nội) vốn có sức khỏe tốt, duy trì thói quen tập luyện thể thao đều đặn. Tuy nhiên, khoảng một tháng trước nhập viện, anh bắt đầu xuất hiện tình trạng mệt mỏi kéo dài, suy kiệt nhanh, bụng chướng to và đau tức vùng hạ sườn phải.

Thăm khám tại 3 cơ sở y tế, bệnh nhân được chẩn đoán ung thư thần kinh nội tiết di căn gan đa ổ. Khối u tiến triển nhanh, chỉ trong 2 tuần đã vượt qua rốn và lan sát xương chậu, cho thấy bệnh ở giai đoạn muộn với tiên lượng nặng. Trước tình trạng này, các bệnh viện từ chối điều trị, tư vấn bệnh nhân chuyển sang chăm sóc giảm nhẹ.

Thời điểm nhập viện tại BVĐK Phương Đông, khối u của bệnh nhân kích thước lớn, chèn ép các cơ quan lân cận

Không từ bỏ hy vọng, bệnh nhân đến Trung tâm Ung bướu, Xạ trị và Y học hạt nhân Quốc tế, Bệnh viện Đa khoa Phương Đông với mong muốn có thêm cơ hội. Qua đánh giá toàn diện, các bác sĩ ghi nhận người bệnh không chỉ mắc ung thư giai đoạn muộn mà còn rơi vào tình trạng suy đa tạng do khối u tiến triển: chức năng gan, thận suy giảm nặng, suy tim, tràn dịch màng phổi, bụng chướng căng to và phù nặng vùng thân dưới.

Đáng chú ý, khối u tá tràng gây chảy máu kéo dài khiến bệnh nhân ngay khi nhập viện đã rơi vào tình trạng thiếu máu mức độ vừa đến nặng, với Hb chỉ 50-80 g/L; dù được truyền máu nhiều lần nhưng tình trạng thiếu máu vẫn không cải thiện. Thể trạng kém khiến bệnh nhân gần như không thể nằm, phải ngồi liên tục cả ngày lẫn đêm và phụ thuộc vào thở oxy.

Theo BS.CKI Ninh Công Vi - Phó Giám đốc Trung tâm Ung bướu, Xạ trị và Y học hạt nhân Quốc tế Phương Đông, đây là ca bệnh đặc biệt phức tạp khi ung thư tiến triển nhanh trên nền suy đa cơ quan, đặt ra thách thức lớn khi phải vừa kiểm soát khối u, vừa cải thiện chức năng các cơ quan và nâng đỡ toàn trạng cho người bệnh.

Màn “lội ngược dòng” nhờ chiến lược đa mô thức - cá thể hóa

Đứng trước một ca bệnh diễn biến phức tạp và nhiều nguy cơ, Trung tâm đã tổ chức hội chẩn đa chuyên khoa, huy động chuyên môn từ nhiều lĩnh vực: ung bướu, xạ trị, tim mạch, hô hấp, tiêu hóa, hồi sức tích cực, gây mê hồi sức, nội và ngoại khoa. Trên cơ sở đánh giá toàn diện, ekip thống nhất xây dựng phác đồ điều trị đa mô thức, cá thể hóa với mục tiêu kiểm soát khối u, hồi sức tích cực, cải thiện chức năng cơ quan và xử trí các biến chứng do ung thư gây ra.

Theo ekip, ưu tiên hàng đầu là ổn định toàn trạng, đặc biệt chức năng hô hấp và tim mạch, đồng thời theo dõi sát để đánh giá và lựa chọn thời điểm can thiệp giúp kiểm soát tình trạng xuất huyết tiêu hóa. Tuy nhiên, quá trình nội soi để đánh giá và cầm máu gặp khó khăn đặc biệt do bệnh nhân bị suy đa tạng, không đủ điều kiện gây mê an toàn. Đội ngũ bác sĩ phải liên tục hội chẩn nhiều lần để cân nhắc, lựa chọn giải pháp phù hợp.

Sau khi đã cân nhắc kỹ lưỡng, ekip quyết định điều trị nội khoa tích cực, kết hợp hồi sức và truyền tới 19 đơn vị hồng cầu để kiểm soát tình trạng thiếu máu.

Sau khi tạm ổn định tình trạng thiếu máu, đội ngũ bác sĩ trở lại với mục tiêu điều trị cốt lõi: kiểm soát khối u. Đóng vai trò then chốt trong chiến lược là xạ trị gan, kết hợp hồi sức tích cực, hỗ trợ dinh dưỡng và chăm sóc giảm nhẹ. Bệnh nhân được chỉ định 7 buổi xạ trị, kết hợp theo dõi sát các chỉ số lâm sàng và cận lâm sàng.

Bệnh nhân thực hiện xạ trị gan tại Trung tâm Ung bướu, Xạ trị và Y học hạt nhân Quốc tế, Bệnh viện Đa khoa Phương Đông.

Trước sự theo dõi sát sao và điều trị kiên trì của ekip, bệnh nhân dần chuyển biến tích cực. Ở buổi xạ trị thứ 6, tình trạng phù và chướng bụng đã cải thiện rõ rệt. Chỉ vài ngày sau khi kết thúc phác đồ, bệnh nhân không còn cần hỗ trợ oxy; chức năng gan, tim và thận được cải thiện đáng kể; các chỉ số xét nghiệm dần trở về ngưỡng ổn định. Hiện tại, sức khỏe bệnh nhân đã ổn định, có thể đi lại và tự sinh hoạt. Khối u co lại đáng kể, chiều dọc gan kích thước đã giảm tới 9cm. Từ một người bệnh phải nằm tại chỗ và phụ thuộc vào các thiết bị hỗ trợ duy trì chức năng sống, bệnh nhân nay đã có thể tự đi lại, từng bước trở lại sinh hoạt bình thường.

Hành trình của người bệnh là lời khẳng định rằng ranh giới của điều trị luôn có thể được mở rộng. Bằng chiến lược đa mô thức, cá thể hóa và sức mạnh của phối hợp đa chuyên khoa, những ca bệnh ung thư phức tạp vẫn có thể tìm thấy một lối đi và một hy vọng mới.

Trung tâm Ung bướu Phương Đông - Cơ hội mới cho bệnh nhân ung thư giai đoạn muộn

Trung tâm Ung bướu, Xạ trị và Y học hạt nhân Quốc tế - Bệnh viện Đa khoa Phương Đông theo đuổi chiến lược điều trị đa mô thức, với năng lực triển khai toàn diện các phương pháp: phẫu thuật, xạ trị, hóa trị, điều trị đích, điện quang can thiệp và các liệu pháp miễn dịch…; cùng hệ thống công nghệ y khoa hiện đại được đầu tư đồng bộ từ chẩn đoán, can thiệp đến điều trị.

Trên nền tảng đó, mỗi ca bệnh đều được hội chẩn đa chuyên khoa với sự phối hợp của bác sĩ ung bướu, xạ trị, chẩn đoán hình ảnh, y học hạt nhân, giải phẫu bệnh và các chuyên khoa liên quan, nhằm đánh giá toàn diện và xây dựng phác đồ cá thể hóa cho từng người bệnh, dựa trên đặc điểm tổn thương, giai đoạn bệnh, thể trạng và khả năng đáp ứng điều trị. Cách tiếp cận này giúp tối ưu hiệu quả kiểm soát ung thư, hạn chế biến chứng và nâng cao chất lượng sống.

Mỗi ca bệnh đều được xây dựng chiến lược điều trị đa mô thức, cá thể hóa dựa trên đặc điểm tổn thương, giai đoạn bệnh, thể trạng và khả năng đáp ứng điều trị.

Không dừng lại ở kiểm soát khối u, người bệnh còn được chăm sóc toàn diện với sự đồng hành của các chuyên gia dinh dưỡng, tâm lý, phục hồi chức năng và chăm sóc giảm nhẹ, nhằm duy trì thể trạng, ổn định tinh thần và giữ vững niềm tin trong suốt hành trình điều trị.

Sự kết hợp giữa chuyên môn sâu, công nghệ hiện đại và hướng tiếp cận cá thể hóa chính là nền tảng để Trung tâm đồng hành cùng người bệnh, mở ra hy vọng và cơ hội điều trị cho nhiều trường hợp ung thư, kể cả ở giai đoạn muộn.